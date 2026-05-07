Дони навършва 59 г. днес, по повода музикантът пусна "хронология на един Дони"

На 7 май рожден ден празнува Добрин Векилов – Дони – една от най-разпознаваемите фигури в българската поп и рок музика. Днес артистът навършва 59 години и продължава да бъде активен както на сцената, така и в киното и телевизионните проекти.

Роден в София през 1967 г., Дони първоначално поема по съвсем различен професионален път – учи фармация. Любовта към музиката обаче се оказва по-силна и в края на 80-те години започва професионалната му кариера. Публиката го помни като част от групите „Атлас“ и „Медикус“, а по-късно идва огромният успех на дуета „Дони и Момчил“ с Момчил Колев.

Сред най-любопитните факти от биографията му е, че е автор на над 500 песни, като е композирал повече от половината от тях и е написал текстовете на стотици хитове. Освен музикант, той се изявява и като актьор, продуцент и телевизионно лице. През годините Дони често е споделял и интереса си към духовните практики и пътешествията – няколко пъти посещава Тибет в търсене на духовно просветление.

Личният му живот също е добре познат на публиката. Дони е женен за Антоанета Добрева – Нети, с която често работят заедно както на сцената, така и в театрални и музикални проекти. Двамата имат дъщеря – Лилия.

Покрай рождения му ден днес българските медии припомнят интересна подробност – музикантът почти не празнува личния си празник след 30-годишнината си. Вместо големи тържества предпочита спокойствието и времето със семейството си. Тази година посреща рождения ден с дъщеря си, докато Нети е в Пловдив за снимки на филмов проект.

Сред актуалните новини около Дони е и продължаващата му работа по големи музикални и филмови продукции. През последните години той беше музикален продуцент и композитор на филма за Георги Аспарухов – Гунди, като проектът привлече сериозен обществен интерес. Любопитен факт е, че Дони е племенник на легендарния футболен треньор Димитър Пенев и братовчед на Любослав Пенев.

Добрин Векилов-Дони посреща рождения си ден с дъщеря си Лилия, а Нети е в Пловдив, където се снима във филм. От 30-ата си годишнина той не празнува, но догодина може би ще развали тази традиция, пише 24chasa.bg. Но пък дори и без парти рожденият му ден винаги е международен. Още в полунощ по традиция започват поздравления от фенове и близки от България. Когато се събуди сутринта, телефонът му вече е пълен с честитки от Австралия, а следобед се получава цяла вълна от поздрави от САЩ.

“Задължително майка ми ме поздравява, както и всички роднини, които живеят на всички континенти.”

Освен здраве за себе си и всички свои близки той си пожелава мир. Както да спрат всички безумни войни, но и мир в отношенията между хората, защото в такава обстановка се чувства щастлив.

Дони поздрави и Михаела Маринова, която също е рожденичка днес. Певицата е родена на 7 май 1998 г. в София, тя се превърна в едно от най-успешните имена на съвременната българска музикална сцена още след участието си в музикалния формат X Factor.