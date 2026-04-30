Васил Василев - Зуека днес става на 61 години

61-ия си рожден ден отбелязва днес обичаният актьор Васил Василев-Зуека, пише bgdnes.bg.

Зуека е филмов и театрален актьор, комик, телевизионен водещ и художник. От май 2021 г. живее в Испания поради желанието да смени „страната с друга, в която законите се спазват".

Роден е на 30 април 1965 година в Сливен. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Илков през 1992 г.[2] Участва в студентското предаване от началото на 90-те „Ку-ку", както и в наследника му – „Каналето". Водил е предаването „Господари на ефира" и е участвал в сериала „Полицаите от края на града". Водещ е на „Като две капки вода" и „Маскираният певец".

С актрисата Нина Димитрова основават театър „Кредо". Първата им постановка – „Шинел" (по Гогол) – има повече от 500 представления, играят я на сцената на Театър 199 и по света на осем езика. Двамата с Нина имат една дъщеря.

Получава наградата „Икар" на Съюза на артистите в България – Специална награда ИКАР за принос в популяризирането на българското театрално изкуство по света (2008).

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Васил Василев-Зуека и Нина Димитрова.

Има един развод зад гърба си – с журналистката и негова състудентка Румяна Узунова. С актрисата и негова преподавателка Нина Димитрова живеят само на семейни начала. Имат една дъщеря – актрисата и режисьорка Девина Василева.

През 2017 г. сключва брак с Ани Вичева, с която има син.

Новият живот: художник в Испания

През последните години Зуека направи рязък завой – напусна България и се установи в Испания, където се посвещава изцяло на живописта.

В интервю от края на 2025 г. той споделя, че животът там му дава спокойствие и свобода:

предпочита анонимността и липсата на публично внимание

концентрира се върху изкуството като форма на лично изразяване

вижда рисуването като „100% вглъбяване“

Освен това Зуека вече представя творбите си и извън Испания – включително изложби в европейски градове като Рим.

Актуални новини около Зуека

Живее постоянно в Испания със семейството си и рядко се появява в български медии

Развива активна художествена кариера с международни изложби

Споделя критично, но и философско отношение към живота в България и ролята на младите хора

Не изключва напълно връщане към сцената, но към момента изкуството остава основният му фокус

Историята на Зуека е пример за артист, който има смелостта да „рестартира“ живота си след върха на славата. От телевизионна икона до художник в чужбина – той доказва, че талантът няма граници, а свободата на избор е най-голямата сцена.