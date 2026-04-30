Новини
Любопитно »
Васил Василев - Зуека днес става на 61 години

Васил Василев - Зуека днес става на 61 години

30 Април, 2026 13:13 731 12

  • васил василв - зуека-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията му

Васил Василев - Зуека днес става на 61 години - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

61-ия си рожден ден отбелязва днес обичаният актьор Васил Василев-Зуека, пише bgdnes.bg.

Зуека е филмов и театрален актьор, комик, телевизионен водещ и художник. От май 2021 г. живее в Испания поради желанието да смени „страната с друга, в която законите се спазват".

Роден е на 30 април 1965 година в Сливен. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Илков през 1992 г.[2] Участва в студентското предаване от началото на 90-те „Ку-ку", както и в наследника му – „Каналето". Водил е предаването „Господари на ефира" и е участвал в сериала „Полицаите от края на града". Водещ е на „Като две капки вода" и „Маскираният певец".

С актрисата Нина Димитрова основават театър „Кредо". Първата им постановка – „Шинел" (по Гогол) – има повече от 500 представления, играят я на сцената на Театър 199 и по света на осем езика. Двамата с Нина имат една дъщеря.

Получава наградата „Икар" на Съюза на артистите в България – Специална награда ИКАР за принос в популяризирането на българското театрално изкуство по света (2008).

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Васил Василев-Зуека и Нина Димитрова.

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му.

Има един развод зад гърба си – с журналистката и негова състудентка Румяна Узунова. С актрисата и негова преподавателка Нина Димитрова живеят само на семейни начала. Имат една дъщеря – актрисата и режисьорка Девина Василева.

През 2017 г. сключва брак с Ани Вичева, с която има син.

Новият живот: художник в Испания

През последните години Зуека направи рязък завой – напусна България и се установи в Испания, където се посвещава изцяло на живописта.

В интервю от края на 2025 г. той споделя, че животът там му дава спокойствие и свобода:

  • предпочита анонимността и липсата на публично внимание
  • концентрира се върху изкуството като форма на лично изразяване
  • вижда рисуването като „100% вглъбяване“

Освен това Зуека вече представя творбите си и извън Испания – включително изложби в европейски градове като Рим.

Актуални новини около Зуека

  • Живее постоянно в Испания със семейството си и рядко се появява в български медии
  • Развива активна художествена кариера с международни изложби
  • Споделя критично, но и философско отношение към живота в България и ролята на младите хора
  • Не изключва напълно връщане към сцената, но към момента изкуството остава основният му фокус

Историята на Зуека е пример за артист, който има смелостта да „рестартира“ живота си след върха на славата. От телевизионна икона до художник в чужбина – той доказва, че талантът няма граници, а свободата на избор е най-голямата сцена.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде заедно да кажем

    20 1 Отговор
    Местя

    Коментиран от #4

    13:14 30.04.2026

  • 2 Да си стои там

    15 1 Отговор
    поради желанието да смени „страната с друга, в която законите се спазват". В нета е пълно с клипове как мигрантите, които заливат Испания в момента, спазват законите

    13:20 30.04.2026

  • 3 Кирил

    12 2 Отговор
    Порке? Тоя не беше ли, като Мишо Шамра анти БГ?

    13:21 30.04.2026

  • 4 Даже и това

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде заедно да кажем":

    не заслужават същества от типа тука има тука не а.

    13:24 30.04.2026

  • 5 Не че нещо

    15 1 Отговор
    Дърт суяк, ама то у Сливен главно мЪн гЪли се раждат.

    13:25 30.04.2026

  • 6 Пуякъ

    4 9 Отговор
    По-добре просяк тип неуспял художник в Испания, отколкото говорител на арменските соросоиди в България.

    13:26 30.04.2026

  • 7 Ццц

    1 4 Отговор
    Браво Зуек! Помним те откакто годините ти се пишеха в обратния ред.

    13:26 30.04.2026

  • 8 знам я

    2 0 Отговор
    Показаната картина е изложена в Лузъра.

    13:39 30.04.2026

  • 9 ххх

    9 0 Отговор
    Само хаби боите в Испания....

    13:39 30.04.2026

  • 10 картините повече напомнят на детски

    6 0 Отговор
    рисунки , но може да е новия ван гог

    13:49 30.04.2026

  • 11 Перо

    4 2 Отговор
    На никой не му дреме за джендърията!

    14:06 30.04.2026

  • 12 Разбирач

    0 0 Отговор
    Зуекът хубаво се спаси преди години, ама ние какво ще правим? Единствената ни надежда е Мистър Кеш Боташа да ни спаси...

    14:39 30.04.2026