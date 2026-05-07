НС не прие създаването на комисии за Пеевски и Прокопиев

7 Май, 2026 10:26 1 892 56

След гласуването Божидар Божанов каза, че този парламент и бъдещата редовна власт са получили мандат за управление заради ангажимента за разграждане на модела "Борисов - Пеевски"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" не допусна създаването на комисия, която да провери имуществото на Делян Пеевски. Предложението беше на "Демократична България".

Първоначално само двама от "Прогресивна България" гласуваха "за". При прегласуването обаче 129 от депутатите на формацията гласуваха с "въздържал се", както и 30 от ГЕРБ. Против бяха 21 (20 от ДПС и 1 от ГЕРБ). 48 бяха гласовете "за" ("Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане").

След гласуването Божидар Божанов каза, че този парламент и бъдещата редовна власт са получили мандат за управление заради ангажимента за разграждане на модела "Борисов - Пеевски" и усилията за това минава и през парламентарните комисии.

С гласовете на депутатите на Румен Радев не беше допуснато и създаването на поисканата от Пеевски комисия срещу издателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев.


  • 1 Град Пловдив

    78 13 Отговор
    Честито на гласувалите за партия Боташ

    10:27 07.05.2026

  • 2 ха ха ха

    45 6 Отговор
    тръгватси нашите идват нашите промяната е накраяна кривият макарон

    10:28 07.05.2026

  • 3 Българин

    73 9 Отговор
    Как нашият народ не разбра, че всички политици са еднакви и са заедно? Никакво разследване няма да има за престъпленията на Пеевски и Бойко, нито ще ги съдят. Толкова за "промяната" на Радев... Веднага се прегърна с предишните.

    10:28 07.05.2026

  • 4 1312

    63 8 Отговор
    Да ви е честит Зеления чорап!

    10:29 07.05.2026

  • 5 Излъганите камилчета

    66 8 Отговор
    Честита ви трета глава на мафията, аб.дали боташки!

    Коментиран от #12

    10:29 07.05.2026

  • 6 румен

    42 7 Отговор
    стачкуване до дубка тези да ги ням

    10:30 07.05.2026

  • 7 Падението на Радев

    49 7 Отговор
    Падането на Радев е като падане на гюле от небостъргач!
    Възмутена съм.

    Коментиран от #49

    10:32 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    47 5 Отговор
    Лъжите на Крадев започват още в началото!
    Щял да бори олигархията?!
    Излъга народа, но ще си го получи и то много по-бързо от тиквата и Шиши.....

    10:33 07.05.2026

  • 10 ТИГО

    11 27 Отговор
    Не е изненада но поне , ще накарт путин да ни пусне нефт,газ,масло,мед ,кюфтета,рускини !!!Може би??

    10:33 07.05.2026

  • 11 Хахаха

    47 5 Отговор
    Поредната подмяна. Интересно е кой ще е следващият "спасител" след Радев, когото олигархията ще издигне, за да гласува народът за него?

    10:34 07.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    Коя ли прави по хубави с...ърми да кажем?

    Коментиран от #17

    10:36 07.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боташите глътнаха вода, удавиха се...

    47 6 Отговор
    Бедни ми, бедни народе.... бързо те освестиха копринките, узунките, гълъбетата нали? Видя промяната отново ,нали?

    10:36 07.05.2026

  • 16 Пич

    26 3 Отговор
    Съжалявам че отново ще ви се подигравам, но трябва добре да го запомните!!! Вие сте едни незначителни и с фалшиво високо мнение за себе си, и воплите ви какво искате, не интересуват никого!!! Ако бяхте запомнили още преди години какво ви казвам, нямаше да сте толкова разочаровани, и може би щяхте сами да се погрижите да сте добре!!!

    10:37 07.05.2026

  • 17 честен ционист

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Армянка.

    10:37 07.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Във ВСС сигурно ликуват

    43 3 Отговор
    Щом не отнеха охраната на НСО на Пеевски и Борисов и не гласуваха комисии за несметните богатства на Али Баба и разбойниците, няма да съборят този вкаменил се корупционен съвет!

    10:39 07.05.2026

  • 20 Защоооо

    30 2 Отговор
    Това е безумие, с какви аргументи???????!!!!!!!

    10:39 07.05.2026

  • 21 !!!?

    26 4 Отговор
    Олигархията на Олигарх око не вади...!!!?

    10:40 07.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1 300 000 глупaкa

    27 5 Отговор
    и Продължаваме Подмяната номер 2.

    10:41 07.05.2026

  • 24 Стига бе

    16 21 Отговор
    Браво, не трябва да се влиза в игрите на сглобкаджиите. ПП, ДБ, ГЕРБ. ДПС са едни и същи тумори, нищо не трябва да се прави заедно с тях. Те общо ни замъкнах в еврозоната и подариха милиарди на Украйна.

    10:41 07.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Началник гара Каспичан

    23 6 Отговор
    И какво се оказа накрая. Мистър Кеш през цялото време е работил и обслужвал Дебелото.

    10:45 07.05.2026

  • 29 Гост

    8 13 Отговор
    Много ясно, как да е друго яче! Някакво обвинение има ли Пеевски? Някакви сигнали в Прокуратурата срещу него? Нещо, което да даде ПРАВНО основание за създаването на такава комисия??? Ако няма, то тогава какво се очаква? Лов на вещици, горене на клада? Пълни аматьори и позьори! Не се прави ТАКА!!!
    Аз съм за, ОБАЧЕ да се разследва цялото НС 20 години назад, минимум! Да не се окаже така, че крадците викат "дръжте крадеца".....

    10:47 07.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ?????

    19 2 Отговор
    Май заради Прокопиев са спасили и Пеевски.
    Не може да се отрече че Шиши направи добър ход с комисията Прокопиев.

    Коментиран от #34, #40

    10:49 07.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АГАТ а Кристи

    13 2 Отговор
    Ха, ха, ха,
    Боташ - орииии, шубе ви е от двукопитния, че кирливити ви ризи са с по два см. кир...
    Не дай си Боже сFin Ята ги извади на показ. 😭😭😭🤣🤣🤣

    10:52 07.05.2026

  • 34 Валерко

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "?????":

    За какво спасяване говориш, като ПБ може да си гласува каквото иска. В случая да я има едната комисия, а другата не!

    Коментиран от #42, #46

    10:53 07.05.2026

  • 35 Гост

    18 1 Отговор
    Много хора ще бъдат разочаровани и то много скоро. Керванът няма как да спре или да поеме друг курс

    10:53 07.05.2026

  • 36 Емил

    6 12 Отговор
    Всички ПП + ДБ тролове на амбразурата да громят Радев браааво!!!
    Ама се разпаднахте нали интересчии!!!
    Сега когато не сте в сглобки и в управлението само злоба и жлъч!!!

    10:54 07.05.2026

  • 37 Не е в прерогативите

    6 9 Отговор
    На народното събрание да прави комисия за разследване на имуществото на отделни индивиди. Това е работа на прокуратурата. ППДБ излизат с реваншистки популистки ходове за да трупат точки. Да се занимава Народното събрание с двама души означава, че тези хора са по-важни от приемането на законите.

    10:55 07.05.2026

  • 38 Трябват протести!

    15 3 Отговор
    Сега веднага трябва да им покажем, че не гласувахме за боташа ,та копринките да се спазаряват с шиши и боко! Ние се срамуваме ,че пак ни излъгаха, а трябва веднага да им се поиска сметка! Младите да действат, ние идаваме с тях! Не може повече с лъжи и измами!

    10:56 07.05.2026

  • 39 В голамата си част заблудените гласувачи

    9 4 Отговор
    са си наивни инфантили без грам собствена критична мисъл. Нормален зрял човек няма как да очаква мафиот да вкарва мафиоти по затвотите.

    10:57 07.05.2026

  • 40 Съгласна

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "?????":

    « Най добрата защита е нападението».

    10:57 07.05.2026

  • 41 Иван Грозни

    3 10 Отговор
    В какво превърнаха българина? В звяр жаден за кръв по мутренски. Правилно са решили от ПБ. Всичко по реда си. Няма къде да избягат и те самите го знаят.Сега има по-важни неща и усилията на НС трябва да са насочени на там.

    10:58 07.05.2026

  • 42 Мисли малко, бе

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Валерко":

    Нали ако пропуснат Прокопа, а опраскат само Шиши, пак ще е двоен стандарт за добри/наши и лоши/ваши бандити и олигарси.

    10:58 07.05.2026

  • 43 Софиянец

    1 6 Отговор
    Сглобкаджийски номера! Искат да създадат сега комисията, за да могат да си вкарат техни хора в нея!
    Комисия ще има след като има редовно правителство, на което няма да им е нужно ппдб-лите да гласуват!

    10:58 07.05.2026

  • 44 ъъъъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    новите еничари , честито ! поредното падение !

    10:59 07.05.2026

  • 45 Гост

    4 7 Отговор
    Напълно безсмислени комисии!
    Някой да посочи какво полезно са свършили тези комисии за 36 години, освен да получават пари за работата си, размахват компромати при необходимост, само ако въпросното лице е неудобно и да се карат в парламента!?
    Не са, а и не знам дали имат право да подават сигнали до прокуратурата или други разследващи органи, нито да внасят обвинителни актове пред съд!
    Няма смисъл от кухи комисии, а трябва да се накарат органите отговорни за разследванията да си размърдат дъ-тата да свършат работа...

    10:59 07.05.2026

  • 46 Ееееее, не се ли сещаш

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Валерко":

    Защото ще излезе въшката на челото на Радев!

    11:00 07.05.2026

  • 47 Българин 🇧🇬

    3 5 Отговор
    Не съм разочарован : Този ход говори , че Радев е схванал игрите и вече се ориентира как да ги ръководи . Иначе вътрешните ритници между олигарсите досега показват , че никой не може да надвие другия . Няма защо да се губи време . Но трябва да се контролира .

    11:00 07.05.2026

  • 48 .....

    3 3 Отговор
    Простотиите на Шарлатаните.Ами парите на бащите на Шарлатаните,Ами всички олигарси.

    11:02 07.05.2026

  • 49 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Падението на Радев":

    Най- боли, когато паднеш от високо.
    От 131 етажна сграда, падането е размазващо.

    11:03 07.05.2026

  • 50 Кой

    6 1 Отговор
    е очаквал изобщо че "Регресивна България" би го приела ? Та те са плътно свързани с червените куфарни субекти , олигарси , ошушкали тотално държавата и народа ?

    11:06 07.05.2026

  • 51 Свинята за това беше

    4 0 Отговор
    В залата, защото знаеше как ще гласуват!
    Не видях Тиквун!

    11:08 07.05.2026

  • 52 анонимен

    4 1 Отговор
    И какво се оказа накрая. Мистър Кеш през цялото време е работил и обслужвал Дебелото.

    Коментиран от #55

    11:08 07.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мнение

    2 0 Отговор
    Ясно! Старата песен на нов глас. Народът им каза какво иска, на какво се надява и какво трябва да свършат при това огромно доверие, което им бе гласувано. А то е да започнат с разследване, съд и затвор на двамата мафиоти Боко и Шишо, а след това и на всички, които крадяха 36 години от българите и съсипаха живота не само на нас, но и на бъдещите поколения. Но, не! И тези ще са като Боко и Шишо - крадци и манипулатори. С това гласуване отекоха в канала. Никакво доверие към тях, а те може да излязат и още по-крадливи от всички до сега. Много жалко за народните надежди, вяра и очаквания. И тези ще са като старите. Голямо разочарование.

    11:10 07.05.2026

  • 55 От едно

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "анонимен":

    котило - на БКП , и една зодия - фалш , лъжи и пари !

    11:10 07.05.2026

  • 56 Гошо

    0 0 Отговор
    На гласувалите за натовския ефрейтор, Честито!
    Как може да има такива заблудени гъби!
    Сега ще ни се завие свят.

    11:15 07.05.2026

