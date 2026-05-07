НС не прие създаването на комисии за Пеевски и Прокопиев

"Прогресивна България" не допусна създаването на комисия, която да провери имуществото на Делян Пеевски. Предложението беше на "Демократична България".

Първоначално само двама от "Прогресивна България" гласуваха "за". При прегласуването обаче 129 от депутатите на формацията гласуваха с "въздържал се", както и 30 от ГЕРБ. Против бяха 21 (20 от ДПС и 1 от ГЕРБ). 48 бяха гласовете "за" ("Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане").

След гласуването Божидар Божанов каза, че този парламент и бъдещата редовна власт са получили мандат за управление заради ангажимента за разграждане на модела "Борисов - Пеевски" и усилията за това минава и през парламентарните комисии.

С гласовете на депутатите на Румен Радев не беше допуснато и създаването на поисканата от Пеевски комисия срещу издателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев.