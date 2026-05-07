Армейски страсти: Военен изнасилил колежка, докато гледали филма "Барби"

Ефрейтор от Кралските военновъздушни сили на Великобритяния изнасилил колежка, докато гледал филма "Барби", пише Daily Mail. Военният заявил, че дамата му оставила синини, докато го отблъсквала.

37-годишният Лиъм Авенел поканил младата жена да гледа филма от 2023 г. в стаята му, преди да я „принуди да се отпусне“ и да я целуне. Предполагаемото нападение оставило военната „травмирана“, „ненавиждаща се“ и с чувство на „слабост и шок“.

Те не били „нищо повече от колеги“ и за първи път се запознали на разходка, преди той да я покани в стаята си, за да гледат филма. Тя приела, че са „просто приятели“, които се разхождат. След това той се нахвърлил върху нея, докато гледали филма, и я изнасилил. Два дни по-късно ѝ изпратил снимки на синините, които тя му оставила, когато се опитала да го отблъсне.

„Всичко се случи толкова бързо. Когато се опитах да го отблъсна, ми отне повече сила, отколкото можех да събера. Чувствах се толкова слаба. Чувствах се сякаш нямам никакви сили“, каза жертвата.

Ефрейторът от Кралските военновъздушни сили беше обвинен в изнасилване и се яви пред Военния съд в Булфорд. Той отрече обвиненията.