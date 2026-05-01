Крис и Елеонора напуснаха "Ергенът" като двойка (ВИДЕО)

По време на снощния епизод на "Ергенът" всички очакваха да видят пръстен и дори предложение за брак, но вместо него получиха любопитен, но доста по-сдържан въпрос, който отключи много други след себе си.
Финалният коктейл за Крис и Елеонора в романтичното риалити се състоя пред всички останали участници и участнички, които все още се чудят кого да изберат. Най-зрялата двойка обаче бързо се ориентира в избора си, а той бе придружен от кутийка с бижу.
Когато Крис бръкна в нея обаче се оказа, че вместо пръстен, там има колие с емоционално послание и настойчив въпрос.
"Искаш ли да продължим нашата връзка в България?", бе попитана Елеонора и отговорът дойде без колебание: "Да".
Наум Шопов обяви следващия етап, а именно среща след 3 месеца, но вече в родната България, където ще се случи и истинската проверка на чувствата, решенията и емоциите помежду им, като ще разберем съвсем скоро дали връзката на Крис и Елеонора е оцеляла извън обсега на камерите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
