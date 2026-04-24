Финалът за Кристиян в "Ергенът" настъпи преждевременно, остана само с една жена (СНИМКИ)

Снощната церемония на розата в "Ергенът" донесе буреносни обрати, след като част от участничките сами отказаха розите на ергена Крис.

Гориция, Мартина и Татяна избраха да напуснат имението, вместо да приемат предложението му, с което на практика го оставиха без възможност за избор. Журналистката Симона също отказа роза, но остава в Шри Ланка след покана за среща от другия ерген – Стоян.

В крайна сметка Елеонора се оказа единственият избор на Крис, като до края на предаването остава изборът дали той ще ѝ предложи годеж. Ще разберем много следващата седмица, когато в имението пристигат майката и брата на Кристиян, за да се срещнат с Елеонора.

По-рано вечерта зрителите станаха свидетели на още един изненадващ обрат – колоритната Цвети Велева сама реши да напусне предаването.

„Дойдох тук да срещна любовта. Но истината е, че моята любов е някъде навън“, сподели тя.

Причината за решението ѝ се оказа съобщение от бившия ѝ партньор: „Обичам те!“. „Тогава осъзнах, че нямам място тук и е време да си тръгна“, обясни Цвети.

Решението ѝ трогна останалите участници, а ергенът Марин я подкрепи с думите: „Благодаря ти, че споделяш това. Знаем, че е лично за теб.“

Междувременно първата целувка на четвъртия изненадващ Ерген Георги Гатев вече е факт и то с фаворитката му Илияна.

Случките от последния епизод тотално пренареждат картата на риалити формата, докато много неща остават неясни: какво ще е случи, когато се върне Стоян, към кого ще се ориентира Гатев, направил ли е и Марин своя избор в лицето на Михаела.