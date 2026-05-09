Арестуваха висш будистки монах за сексуално насилие над дете

Властите в Шри Ланка арестуваха високопоставен будистки монах за предполагаемо сексуално насилие над непълнолетно момиче, съобщиха от полицията. Това е най-тежкият случай, засягащ духовенството в страната до момента.

71-годишният Палегама Хемаратхана беше задържан в събота в частна болница в столицата Коломбо, където е потърсил лечение на фона на разследване за предполагаемо насилие над 11-годишно момиче през 2022 г. Твърди се, че престъплението е извършено в силно почитан храм в Анурадхапура, на около 200 километра северно от Коломбо, където Хемаратхана е главен свещеник. „Ще изчакаме указанията на съда за по-нататъшни действия”, се казва в официалното полицейско изявление, уточнява БГНЕС.

Монахът скоро ще бъде изправен пред съдия. Властите добавиха, че майката на жертвата също е арестувана за помагачество. Развитието на случая идва ден след като местен съд в Анурадхапура наложи забрана на духовника да напуска страната.

В Шри Ланка са регистрирани няколко случая на малтретиране на деца от страна на духовници, но последният арест е свързан с най-високопоставения монах, обвиняван в подобно престъпление. 71-годишният Хемаратхана е главен пазител на дърво, за което се вярва, че е израснало от фиданка на свещеното дърво Бодхи в Индия – мястото, под което Буда е получил просветление преди повече от 2500 години. Той е и началник на осем високо почитани храма, разположени на ключов будистки поклоннически маршрут.