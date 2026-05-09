Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Арестуваха висш будистки монах за сексуално насилие над дете

Арестуваха висш будистки монах за сексуално насилие над дете

9 Май, 2026 15:55 538 4

  • будист-
  • арест-
  • дете-
  • шри ланка

71-годишният духовник е пазител на едно от най-свещените места в Шри Ланка

Арестуваха висш будистки монах за сексуално насилие над дете - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Властите в Шри Ланка арестуваха високопоставен будистки монах за предполагаемо сексуално насилие над непълнолетно момиче, съобщиха от полицията. Това е най-тежкият случай, засягащ духовенството в страната до момента.

71-годишният Палегама Хемаратхана беше задържан в събота в частна болница в столицата Коломбо, където е потърсил лечение на фона на разследване за предполагаемо насилие над 11-годишно момиче през 2022 г. Твърди се, че престъплението е извършено в силно почитан храм в Анурадхапура, на около 200 километра северно от Коломбо, където Хемаратхана е главен свещеник. „Ще изчакаме указанията на съда за по-нататъшни действия”, се казва в официалното полицейско изявление, уточнява БГНЕС.

Монахът скоро ще бъде изправен пред съдия. Властите добавиха, че майката на жертвата също е арестувана за помагачество. Развитието на случая идва ден след като местен съд в Анурадхапура наложи забрана на духовника да напуска страната.

В Шри Ланка са регистрирани няколко случая на малтретиране на деца от страна на духовници, но последният арест е свързан с най-високопоставения монах, обвиняван в подобно престъпление. 71-годишният Хемаратхана е главен пазител на дърво, за което се вярва, че е израснало от фиданка на свещеното дърво Бодхи в Индия – мястото, под което Буда е получил просветление преди повече от 2500 години. Той е и началник на осем високо почитани храма, разположени на ключов будистки поклоннически маршрут.


Шри Ланка
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    2 0 Отговор
    Тоя будист май шефа на факти 🤭🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:57 09.05.2026

  • 2 Петко

    4 1 Отговор
    От партия Петрохан.

    15:57 09.05.2026

  • 3 Лама Петрокан

    1 0 Отговор
    Ама тя будистката религия не допуска насилия над деца , но за будистите нещата са различни, както и при католиците.

    16:00 09.05.2026

  • 4 ВЕеее?

    3 1 Отговор
    Лама КакУшко се обучавал при тоя монах. Тия будисти много разгонени ВЕеее?

    16:02 09.05.2026