Българският филм с участието на куп инфлуенсъри и AI „Вампирите от Норич“ тръгна по кината

18 Април, 2026 12:12 5 309 28

Лентата разказва историята на вампири, които се сблъскват с различни митични същества

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Вампирите от Норич“ тръгва по кината от вчера - петък, 17 април, информират от екипа на българския фентъзи филм, създадена от продуцентите на „Един грам живот“, „Русалки“ и „Скандалните“ – Зипо и Слаш.

Историята следва брат и сестра вампири – Август и Елеонора, които поемат отговорността да обучат новосъздаден вампир на име Мария. През нейния път зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, изпълнен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове. Основният драматургичен конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора за същността на вампирската природа. Но когато Алгара (централният антагонист на филма) - хилядолетна вещица, възкресена в настоящето, се завръща, всички са изправени пред предизвикателство, което застрашава съществуването им. Преди хиляда години именно тя създава вампирите и върколаците и поставя началото на тези два вида.

Сред актьорите във филма са Боби Цанков (вампирът Август), фолк звездата Цветина (вампирът Елеонора), Доби Тафкова (Мария), Лиа Кръстева (вещицата Алгара), Йоан Бекирски (върколакът Арес), Валерия Войкова-Вал (Стефани), Виктор Ангелов от „Биг брадър“ (фея), Ева Георгиева (русалка), Александра Гърдева (вещица), Матего (Ангел), Котарачето (Странникът) и Стилиян Василев (Морган).

Сред учениците от „Кино академия за таланти“ и познатите лица от филма „Един грам живот“ са Селена (Вещицата), Недко Пазвантов (вампирът Алексей) и Павел Димчев (върколак).

„Вампирите от Норич“ интригува зрителите и като използва най-модерните инструменти в света на киното. За част от ефектите се доверява и на изключително нашумелия днес изкуствен интелект, за да привлече вниманието в детайлите на една провокативна вампирска история“, коментират от екипа.

„Вампирите от Норич“ е с режисьор Христо Христов - Зипо, сценаристи – Боби Цанков и Деян Георгиев, оператор – Емилиан Дечев, музика – Радо Минев.


  • 1 вероятно

    12 0 Отговор
    някой голям лидер ще е в главната Роля

    Коментиран от #19, #22

    12:17 18.04.2026

  • 2 ей-ай пoмия

    33 1 Отговор
    Тая простотия дали поне ще си покрие разходите по създаването, които са около 50 левро.

    12:17 18.04.2026

  • 3 Удри с лопатата

    38 0 Отговор
    Ние тук си имаме сериал за вампири, казва се "Вампири в парламента" ...след 19 април ,ще гледате новата серия

    Коментиран от #7

    12:18 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    22 0 Отговор
    ..."Виктор Ангелов от „Биг брадър“ (фея),"...🤣🌈🤣🌈

    12:21 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МНЗ ви Пожелава здраве и дълголетие

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Удри с лопатата":

    бъдете отговорни и без много кръв

    12:25 18.04.2026

  • 8 гробарския

    20 0 Отговор
    филм с участието на куп обществени поръчкари и AI Чекмеджарите от Зайчарника тръгна по манежа
    следващата седмица

    12:27 18.04.2026

  • 9 кУмУнист

    37 0 Отговор
    Всеки един родител закупил билет, или завел детето си на този филм, трябва да му отнемат родителските права

    Коментиран от #14

    12:28 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 завод

    27 0 Отговор
    Пак ли глупости и простотии тръгват по кината?

    12:39 18.04.2026

  • 13 Тв критик

    16 0 Отговор
    Ще пропусна както винаги , то пише за каква боза става на въпрос .

    12:56 18.04.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "кУмУнист":

    👏👏👏👏👏

    12:58 18.04.2026

  • 15 Перо

    28 1 Отговор
    Програмата за опростачване на населението не се спира от чичко Шорош! ДженZитата вече са с мозък на пиле! На 26 г. не могат да пишат правилно на БГ език!

    13:03 18.04.2026

  • 16 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ИЗКУСТВО,ДА ТИ П.. НА ИЗКУСТВОТО!..,, ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ,,

    13:04 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ъгъл

    6 0 Отговор
    ХристоХристов-Ципо на квадрат.

    13:22 18.04.2026

  • 19 Айше

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "вероятно":

    😀 И се в вдъхновил вероятно от Everybody rock your body на Backstreet.
    Не е моята чаша чай и фрапе дори не е.
    Всяка прилика с действителни лица, случайна ли е?😀

    13:36 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 майсторите на киното вече ги няма

    11 0 Отговор
    Сега по екраните вилнеят алчни некадърници.

    14:59 18.04.2026

  • 22 Позор

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "вероятно":

    Българският филм .. Отксчалките от норич

    15:04 18.04.2026

  • 23 Филмчето

    7 0 Отговор
    както го представят ще е гола вода да си го гледат създателите и роднини и приятели

    15:05 18.04.2026

  • 24 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Това ми прилича на кадри от последния клип на Устата и голямото Европейско Щастие.

    15:32 18.04.2026

  • 25 баста,

    8 0 Отговор
    Абсолютни повърни, сбирщайн от непотребници.

    15:58 18.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сарказ Иронов

    3 0 Отговор
    Топ. Топа на топа. На ходиота!

    18:50 18.04.2026

  • 28 Сарказ Иронов

    3 1 Отговор
    Ходиоти се правят на интересни. Хигиена 0лева.

    18:53 18.04.2026