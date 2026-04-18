Българският филм с участието на куп инфлуенсъри и AI „Вампирите от Норич“ тръгна по кината

„Вампирите от Норич“ тръгва по кината от вчера - петък, 17 април, информират от екипа на българския фентъзи филм, създадена от продуцентите на „Един грам живот“, „Русалки“ и „Скандалните“ – Зипо и Слаш.
Историята следва брат и сестра вампири – Август и Елеонора, които поемат отговорността да обучат новосъздаден вампир на име Мария. През нейния път зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, изпълнен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове. Основният драматургичен конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора за същността на вампирската природа. Но когато Алгара (централният антагонист на филма) - хилядолетна вещица, възкресена в настоящето, се завръща, всички са изправени пред предизвикателство, което застрашава съществуването им. Преди хиляда години именно тя създава вампирите и върколаците и поставя началото на тези два вида.
Сред актьорите във филма са Боби Цанков (вампирът Август), фолк звездата Цветина (вампирът Елеонора), Доби Тафкова (Мария), Лиа Кръстева (вещицата Алгара), Йоан Бекирски (върколакът Арес), Валерия Войкова-Вал (Стефани), Виктор Ангелов от „Биг брадър“ (фея), Ева Георгиева (русалка), Александра Гърдева (вещица), Матего (Ангел), Котарачето (Странникът) и Стилиян Василев (Морган).
Сред учениците от „Кино академия за таланти“ и познатите лица от филма „Един грам живот“ са Селена (Вещицата), Недко Пазвантов (вампирът Алексей) и Павел Димчев (върколак).
„Вампирите от Норич“ интригува зрителите и като използва най-модерните инструменти в света на киното. За част от ефектите се доверява и на изключително нашумелия днес изкуствен интелект, за да привлече вниманието в детайлите на една провокативна вампирска история“, коментират от екипа.
„Вампирите от Норич“ е с режисьор Христо Христов - Зипо, сценаристи – Боби Цанков и Деян Георгиев, оператор – Емилиан Дечев, музика – Радо Минев.
