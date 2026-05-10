Хранителните етикети влияят директно на здравето ни

Етикетите върху храните не просто информират потребителите – те могат реално да променят начина, по който тялото реагира на храната. Това показват нови анализи и изследвания, цитирани от BBC Future, според които надписите „здравословно“, „bio“, „нискомаслено“ или „без захар“ оказват сериозно психологическо влияние върху хората.

Според експерти човешкият мозък често възприема даден продукт като по-полезен или по-вреден още преди той да бъде консумиран. Именно това може да повлияе върху апетита, чувството за ситост и дори върху начина, по който организмът обработва храната.

Изследователи посочват, че когато даден продукт е обозначен като „здравословен“, хората често консумират по-големи количества от него, защото подсъзнателно го възприемат като „безопасен“. Подобен ефект е наблюдаван и при продукти с етикети „light“ или „нискокалоричен“.

Учените наричат това явление „health halo effect“ – психологически ефект, при който един положителен етикет кара потребителя да смята, че цялата храна е полезна, независимо от реалния ѝ състав.

Все повече държави по света вече обсъждат по-строги правила за етикетиране на храните. В Австралия например през 2026 г. се обсъжда въвеждането на задължителни Health Star Ratings върху пакетирани продукти, за да могат потребителите по-лесно да разпознават хранителната стойност на храните.

Според здравни експерти основният проблем е, че модерният маркетинг често представя ултрапреработени продукти като „фитнес“, „protein“ или „wellness“ храни, въпреки че те могат да съдържат високи количества захар, сол и добавки.

Изследванията показват още, че дизайнът на опаковката също има значение. Цветове като зелено, бяло и пастелни тонове автоматично създават усещане за „по-здравословен“ продукт, дори когато хранителният състав не се различава особено от този на стандартните алтернативи.

Психолози обясняват, че мозъкът взема решения за храната много преди реалното хранене. Очакванията влияят върху удоволствието, усещането за вкус и дори върху нивата на стрес и хормоналните реакции след хранене.

Затова все повече специалисти настояват за по-ясни и стандартизирани хранителни етикети, които да намалят объркването сред потребителите.