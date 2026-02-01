Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Крал Чарлз Трети е въвел стриктна забрана на три храни в Двореца

Крал Чарлз Трети е въвел стриктна забрана на три храни в Двореца

1 Февруари, 2026 16:35

Кралските готвачи открай време са запознати с хранителните претенции на Чарлз

Крал Чарлз Трети е въвел стриктна забрана на три храни в Двореца - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралят на Обединеното кралство Чарлз III продължава да поддържа репутацията си на един от най-взискателните представители на британската корона, включително що се отнася до храната, сервирана на официалните държавни банкети. Според информация на Radar Online, в кралските кухни действа стриктна забрана за използването на три иначе класически продукта във висшата гастрономия – шоколад, кафе и чесън.

Източници, запознати с протокола в Бъкингамския дворец, посочват, че 77-годишният монарх има ясно изразени хранителни предпочитания и непоносимости, които не подлежат на компромис. По време на официални вечери и приеми готвачите планират менюто с изключителна прецизност, за да се избегне дори минималното присъствие на нежеланите съставки. Забраната важи не само за основните ястия, но и за сосове, гарнитури и десерти.

Кулинарните изисквания на Чарлз III обаче далеч не се изчерпват с менюто. По данни на британски медии, кралят често пътува със собствен комплект прибори за хранене. На масата му задължително присъства сребърна купичка със специално подбрана морска сол, а столът му е снабден със специална възглавница, предназначена да осигури комфорт и правилна стойка по време на дългите официални вечери. Всяко хранене трябва да включва салата, приготвена по строго определени правила, които са добре познати на дворцовия персонал.

Особено внимание се обръща и на закуската на монарха. Сред утвърдените му навици е предпочитанието към яйце „кокот“, сварено точно между две и три минути. Яйцето се обелва, поставя се върху листа от маруля, а жълтъкът се смесва с билки и се използва като дресинг – ритуал, който според запознати Чарлз спазва от години.

Подобни детайли за личните навици на краля често предизвикват интерес във Великобритания и извън нея, като допълват публичния образ на монарх, известен с дисциплината си, вниманието към детайла и стремежа към контрол дори в най-дребните аспекти от ежедневието си.


  • 1 Хасковски каунь

    13 3 Отговор
    Ава каунь,
    как ще сърбаш шкембе чорба без чесън?

    16:39 01.02.2026

  • 2 Див селянин

    14 2 Отговор
    Га зема аннъ лопата, ша ви дам енни претенции

    16:41 01.02.2026

  • 3 Абе

    15 1 Отговор
    Оставете го гладен за да му се оправят хранителните глезотии. Може и без тоалетна хартия.

    16:42 01.02.2026

  • 4 Звездоброец

    11 1 Отговор
    Пуйките се оляха .

    16:45 01.02.2026

  • 5 село

    5 0 Отговор
    "Бачо: В моята къща аз определям важните работи: с кого да сключим съюз, на кого да обявим война, чий посланик да изгоним....... , а жената се занимава с дреболийте. Например кога да изтупам килима или да измия чиниите."
    Та бившият Наследник решава въпросите по които е компетентен.

    16:54 01.02.2026

  • 6 БеГемот

    14 2 Отговор
    Тоя е идиот и то завършен....виж брат му е пич...

    16:56 01.02.2026

  • 7 Отклонение

    6 1 Отговор
    Навремето новоизлюпения посланик у Канада комика Тодор Колев беше забранил на персонала в посолството да си правят зелева чорба, практика там по думите му от време оно.Парадокса е,че той играеше и се хранеше чрез образа на човека от народа, когото се опита да забрани, а да се срамуваш от себе си е форма на комплекс.

    17:14 01.02.2026

  • 8 Да Не

    3 1 Отговор
    Пусти глад !!!

    17:25 01.02.2026

  • 9 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Епщайн какво мисли по вупроса?

    17:46 01.02.2026

  • 10 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Ислямския принц Чарлз иска халал храна.

    18:04 01.02.2026