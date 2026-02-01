Крал Чарлз Трети е въвел стриктна забрана на три храни в Двореца

Кралят на Обединеното кралство Чарлз III продължава да поддържа репутацията си на един от най-взискателните представители на британската корона, включително що се отнася до храната, сервирана на официалните държавни банкети. Според информация на Radar Online, в кралските кухни действа стриктна забрана за използването на три иначе класически продукта във висшата гастрономия – шоколад, кафе и чесън.

Източници, запознати с протокола в Бъкингамския дворец, посочват, че 77-годишният монарх има ясно изразени хранителни предпочитания и непоносимости, които не подлежат на компромис. По време на официални вечери и приеми готвачите планират менюто с изключителна прецизност, за да се избегне дори минималното присъствие на нежеланите съставки. Забраната важи не само за основните ястия, но и за сосове, гарнитури и десерти.

Кулинарните изисквания на Чарлз III обаче далеч не се изчерпват с менюто. По данни на британски медии, кралят често пътува със собствен комплект прибори за хранене. На масата му задължително присъства сребърна купичка със специално подбрана морска сол, а столът му е снабден със специална възглавница, предназначена да осигури комфорт и правилна стойка по време на дългите официални вечери. Всяко хранене трябва да включва салата, приготвена по строго определени правила, които са добре познати на дворцовия персонал.

Особено внимание се обръща и на закуската на монарха. Сред утвърдените му навици е предпочитанието към яйце „кокот“, сварено точно между две и три минути. Яйцето се обелва, поставя се върху листа от маруля, а жълтъкът се смесва с билки и се използва като дресинг – ритуал, който според запознати Чарлз спазва от години.

Подобни детайли за личните навици на краля често предизвикват интерес във Великобритания и извън нея, като допълват публичния образ на монарх, известен с дисциплината си, вниманието към детайла и стремежа към контрол дори в най-дребните аспекти от ежедневието си.