DARA с костюм, вдъхновен от кукерите, на откриването на Евровизия 2026 (ВИДЕО)

Вчера се състоя откриващата церемония на Евровизия, където всички държави дефилират по тюркоазения килим. DARA прикова всички погледи с впечатляващ костюм, вдъхновен от българските кукери. Родната звезда бе широко усмихната и в отлично настроение, докато поздравяваше феновете и позираше пред десетките камери на място, пише edna.bg.

Още с появата си тя събра бурни реакции от публиката и се превърна в една от най-коментираните звезди на церемонията.

България ще открие втория полуфинал тази година. DARA ще се появи на сцената под номер 1 на 14 май с песента си „Bangaranga“. Големият финал на „Евровизия“ е на 16 май, когато страната ни ще се опита да се завърне сред финалистите след последното си участие във финалната вечер през 2021 година.