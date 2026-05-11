Новини
Любопитно »
DARA с костюм, вдъхновен от кукерите, на откриването на Евровизия 2026 (ВИДЕО)

DARA с костюм, вдъхновен от кукерите, на откриването на Евровизия 2026 (ВИДЕО)

11 Май, 2026 07:18 1 841 17

  • дара-
  • евровизия 2026-
  • костюм-
  • кукери-
  • dara

Родната звезда бе широко усмихната и в отлично настроение

DARA с костюм, вдъхновен от кукерите, на откриването на Евровизия 2026 (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вчера се състоя откриващата церемония на Евровизия, където всички държави дефилират по тюркоазения килим. DARA прикова всички погледи с впечатляващ костюм, вдъхновен от българските кукери. Родната звезда бе широко усмихната и в отлично настроение, докато поздравяваше феновете и позираше пред десетките камери на място, пише edna.bg.


Още с появата си тя събра бурни реакции от публиката и се превърна в една от най-коментираните звезди на церемонията.

България ще открие втория полуфинал тази година. DARA ще се появи на сцената под номер 1 на 14 май с песента си „Bangaranga“. Големият финал на „Евровизия“ е на 16 май, когато страната ни ще се опита да се завърне сред финалистите след последното си участие във финалната вечер през 2021 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БезДАРА

    17 5 Отговор
    Не струва

    Коментиран от #17

    07:19 11.05.2026

  • 2 Бай Иван

    8 1 Отговор
    На снимката съм аз до Нея!

    07:21 11.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 4 Отговор
    Нагласено избраната........

    07:22 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пецата

    8 4 Отговор
    Да представиш кофти матриал не е трудно разбираш ли а музика дето не става за ракиа вобще не ми я хвали 🤣

    07:31 11.05.2026

  • 6 въпросче

    8 2 Отговор
    Какъв е тоя рошавляк до нея?!

    Коментиран от #14

    07:32 11.05.2026

  • 7 в кратце

    10 2 Отговор
    Бангарангатранга

    07:33 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    3 9 Отговор
    Кефи ме дрпльовците с калните цървули как и завиждат.

    Коментиран от #12

    08:06 11.05.2026

  • 10 1234

    5 2 Отговор
    докога ще се хвърлят пари за такива неща,никога няма да ни позволят да спечелим,мразят ни авропските лицемери,да се концентрираме в спорта там няма как да ни цакат

    08:08 11.05.2026

  • 11 лими

    6 0 Отговор
    Да не е ходила при Бай Амет чобанина??

    08:09 11.05.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фен":

    На кво да ѝ завиждат, бе? Да си помислят в света , че такива са българките ли? Толкова са ни красиви и хубави жените, а едно грозно дебело, недоразумение ще ни излага пред света. Пробутаха го това същество по нечестен начин до Евровизия. После се съдрдим, че изборите за пари били манипулирани, един представител на страната не можахме да изберем честно.

    08:31 11.05.2026

  • 13 Механик

    4 0 Отговор
    Бездара е ясна. Облякала се е като птицата киви (която както е известна никак не блести с интелект)
    Но кой е "мъжа до нея"? Мъжа с вид на индийски клошар от евтин Боливудски филм?

    08:38 11.05.2026

  • 14 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "въпросче":

    Тоя до нея се казва Банга Ранга. Идва от Индия и е далечен роднина на Паранга Матанга.

    08:40 11.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    3 3 Отговор
    Сега ни призовават българите в чужбина да подкрепим Дара, щото имаме право. Сетихте се за нас. Намалиха секциите в чужбина, за да страдаме при изборите, а сега помагайте, българи сме. Отидох на 100 км от дома да гласувам , плащах за паркиране и гориво за да упражня вота си. Сега ще стоя пред телевизора и няма да гласувам за Дара на инат. Призовавам това да направят и другите гурбетчии, дето само ни плюят и за хора не ни броят.

    08:40 11.05.2026

  • 16 Стига сте злобели!

    1 2 Отговор
    Нещастни форумни човечета, признайте че костюмът и е оригинален и хем модерен хем Български!!! Ще се задавите от злоба и плюене!!!

    09:00 11.05.2026

  • 17 Костюма си го бива

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "БезДАРА":

    вълнаци, космаци, козина и брада.. в духа на гевровизия е..

    09:03 11.05.2026