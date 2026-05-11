DARA с костюм, вдъхновен от кукерите, на откриването на Евровизия 2026 (ВИДЕО)

Вчера се състоя откриващата церемония на Евровизия, където всички държави дефилират по тюркоазения килим. DARA прикова всички погледи с впечатляващ костюм, вдъхновен от българските кукери. Родната звезда бе широко усмихната и в отлично настроение, докато поздравяваше феновете и позираше пред десетките камери на място, пише edna.bg.
Още с появата си тя събра бурни реакции от публиката и се превърна в една от най-коментираните звезди на церемонията.
България ще открие втория полуфинал тази година. DARA ще се появи на сцената под номер 1 на 14 май с песента си „Bangaranga“. Големият финал на „Евровизия“ е на 16 май, когато страната ни ще се опита да се завърне сред финалистите след последното си участие във финалната вечер през 2021 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БезДАРА
07:19 11.05.2026
2 Бай Иван
07:21 11.05.2026
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:22 11.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пецата
07:31 11.05.2026
6 въпросче
07:32 11.05.2026
7 в кратце
07:33 11.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фен
08:06 11.05.2026
10 1234
08:08 11.05.2026
11 лими
08:09 11.05.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Фен":На кво да ѝ завиждат, бе? Да си помислят в света , че такива са българките ли? Толкова са ни красиви и хубави жените, а едно грозно дебело, недоразумение ще ни излага пред света. Пробутаха го това същество по нечестен начин до Евровизия. После се съдрдим, че изборите за пари били манипулирани, един представител на страната не можахме да изберем честно.
08:31 11.05.2026
13 Механик
Но кой е "мъжа до нея"? Мъжа с вид на индийски клошар от евтин Боливудски филм?
08:38 11.05.2026
14 Механик
До коментар #6 от "въпросче":Тоя до нея се казва Банга Ранга. Идва от Индия и е далечен роднина на Паранга Матанга.
08:40 11.05.2026
15 РЕАЛИСТ
08:40 11.05.2026
16 Стига сте злобели!
09:00 11.05.2026
17 Костюма си го бива
До коментар #1 от "БезДАРА":вълнаци, космаци, козина и брада.. в духа на гевровизия е..
09:03 11.05.2026