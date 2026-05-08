Зуека открива нова изложба в Пловдив - "Аз, клоунът" (СНИМКИ)

8 Май, 2026 13:01 619 17

  васил василв - зуека
  пловдив
  изложба
  художник
  зуека

Изложбата ще бъде открита утре - 9 май

Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Васил Василев-Зуека съобщи, че се връща в България с нова изложба, която ще бъде открита в Пловдив. Тя носи името „Аз, клоунът“, като Зуека отдавна се е отдал на рисуването, макар и далеч от България, а това няма да е първата му изложба на родна земя, пише Телеграф.

Жителите на града под тепетата ще могат да се насладят на поредната изложба на Васил Василев-Зуека, която ще бъде открита на 9 май от 14,00 ч. в галерия U Park. Тя ще продължи до 15 май включително, а темата на картините му този път изглежда очевидна, както и името – „Аз, клоунът“.

От малкото илюстрации и картини, които той все пак сподели с публиката си онлайн, може да се види един постоянно присъстващ елемент, или всъщност няколко – празненство, клоун, сцена, танц. Някои от почитателите започнаха да предполагат в коментарите под поста, че и този път артистът се връща в България заради финала на „Като две капки вода“, но Зуека ги поправи и каза: „Този път не“. Припомняме, че съвсем скоро той имаше рожден ден (на 30 април), когато навърши 61-годишна възраст в компанията на близки и приятели.

В последните години Васил Василев-Зуека насочва професионалния си път към изобразителното изкуство. След преместването си в Испания той се оттегля от активната телевизионна дейност и започва да се занимава по-системно с рисуване. Работи основно в областта на съвременното изкуство, като създава картини с ярка цветност и свободна форма, често в диапазона между абстрактното и фигуративното. В работата си използва разнообразни техники и материали, а подходът му е ориентиран към експеримента и визуалното въздействие. Преминаването му към живописта отбелязва нов етап в кариерата му, в който фокусът се измества от сцената и камерата към едно по-самотно и уединено изкуство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сбъркал е заглавието

    21 3 Отговор
    "Аз негодникът" е правилното

    Коментиран от #2, #14

    13:02 08.05.2026

  • 2 Факт

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сбъркал е заглавието":

    Баш ...

    13:03 08.05.2026

  • 3 Таъ бъъъъм

    10 2 Отговор
    У Суека

    13:03 08.05.2026

  • 4 Там

    11 0 Отговор
    олигарсите бъкат от лесни пари , а и не разбират от изкуство и култура ! Та има пазар за такива !

    13:07 08.05.2026

  • 5 Перничанин

    22 0 Отговор
    Защо в Пловдив, продавай си ги в Испания. Тука нали хората са лоши, а там са цъфнали. България няма нужда от такива родоотстъпници, като този, Казиеца, Везенков и който се сетиш. Като не ви харесва, чао.

    13:09 08.05.2026

  • 6 Не казваше ли

    21 0 Отговор
    Не казваше ли, че няма да стъпи повече в България. Нямаше да е зле да си държи на думата.

    Коментиран от #8

    13:09 08.05.2026

  • 7 завод

    15 0 Отговор
    Не ни интересува този хич.

    13:09 08.05.2026

  • 8 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не казваше ли":

    Министър на културата му е авер от на Славуца ората.

    13:11 08.05.2026

  • 9 Монтана

    13 0 Отговор
    И тоя де че Пикасо го е рисувал. Замина за Испания , защото е под чехъл. Замина , ама сергията му е тук.Верно че е клоун

    13:12 08.05.2026

  • 10 Айде сега

    13 0 Отговор
    И какъв професионален път има "Зуекът" ? посредствен палячо цял живот за жълти стотинки а сега вече и бездарен цапач на свободна практика... интересно е колко изкукали ненормалници ще удостоят с внимание "изложбата"

    13:16 08.05.2026

  • 11 Любопитко

    10 1 Отговор
    Защо не му купуват картините в Испания ? Харчи изкараните пари от България, в Испания.

    13:17 08.05.2026

  • 12 урко

    12 0 Отговор
    Досадното джудже -българомразец не се спря да плюе родината си, но явно обича да прибира парите на българите.

    13:20 08.05.2026

  • 13 Да се маха

    5 1 Отговор
    Тоя кво дири тука, нали не му харесваше? Ай да си хваща пътя и да се омита от там от където се е довлякъл. Да му се и...рем на суратя грозен.

    13:38 08.05.2026

  • 14 Или

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сбъркал е заглавието":

    Аз идиоЪт

    13:45 08.05.2026

  • 15 Тоя олигфрен

    2 1 Отговор
    Е пътувал сикораб и може да е донесъл смъртоносната зараза. Да бъде изолиран, а картините му изгорени.
    Чумата зуешка

    13:48 08.05.2026

  • 16 Мирчо Спасов

    0 0 Отговор
    Кенеф,,продажен,,,,,директно в ,Белене!

    13:58 08.05.2026

  • 17 Оф оф

    1 0 Отговор
    Манете го тоа ве, аман, кафъ, отврат инаф, дастатъчна , байгън...какво още?!

    13:58 08.05.2026