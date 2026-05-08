Зуека открива нова изложба в Пловдив - "Аз, клоунът" (СНИМКИ)

Васил Василев-Зуека съобщи, че се връща в България с нова изложба, която ще бъде открита в Пловдив. Тя носи името „Аз, клоунът“, като Зуека отдавна се е отдал на рисуването, макар и далеч от България, а това няма да е първата му изложба на родна земя, пише Телеграф.

Жителите на града под тепетата ще могат да се насладят на поредната изложба на Васил Василев-Зуека, която ще бъде открита на 9 май от 14,00 ч. в галерия U Park. Тя ще продължи до 15 май включително, а темата на картините му този път изглежда очевидна, както и името – „Аз, клоунът“.

От малкото илюстрации и картини, които той все пак сподели с публиката си онлайн, може да се види един постоянно присъстващ елемент, или всъщност няколко – празненство, клоун, сцена, танц. Някои от почитателите започнаха да предполагат в коментарите под поста, че и този път артистът се връща в България заради финала на „Като две капки вода“, но Зуека ги поправи и каза: „Този път не“. Припомняме, че съвсем скоро той имаше рожден ден (на 30 април), когато навърши 61-годишна възраст в компанията на близки и приятели.

В последните години Васил Василев-Зуека насочва професионалния си път към изобразителното изкуство. След преместването си в Испания той се оттегля от активната телевизионна дейност и започва да се занимава по-системно с рисуване. Работи основно в областта на съвременното изкуство, като създава картини с ярка цветност и свободна форма, често в диапазона между абстрактното и фигуративното. В работата си използва разнообразни техники и материали, а подходът му е ориентиран към експеримента и визуалното въздействие. Преминаването му към живописта отбелязва нов етап в кариерата му, в който фокусът се измества от сцената и камерата към едно по-самотно и уединено изкуство.