Започна мащабен кастинг за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

11 Май, 2026 16:58 501 9

Издирват се актьори за над 130 роли, както и масовка от приблизително 5000 души

Снимки: Artvent
Снимки: Artvent
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Започна кастингът за пълнометражния филм „Стоичков – Имало едно време в България“ – една от най-мащабните български продукции в последните години. Проектът ще събере широк актьорски състав, включващ над 130 роли – главни, поддържащи и епизодични, както и масовка от приблизително 5000 души.

Кастингът е насочен основно към мъже както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години със силно присъствие, като футболният и спортният опит са сериозно предимство за част от ролите. Кандидатстването е напълно безплатно, а процесът е селективен и насочен към конкретни профили. Проектът предвижда и международен кастинг процес, включително в Испания.

Успоредно с избора на актьори стартира и дигиталната поредица „Стоичков – Имало едно време в България: Селекцията“, която ще даде ексклузивен достъп до процеса по избор на актьорския състав. Поредицата ще покаже кадри зад кулисите, срещи с кандидати, ключови решения на екипа, вълнуващи моменти от един мащабен процес, и ще бъде реализирана в дигиталните канали на филма.

Кастингът е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в първия за България документален риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ по NOVA – медиен партньор на лентата. В началото на годината Кристо Стоичков беше избран да изиграе Христо Стоичков, а сега продукцията отваря следващия етап – изграждането на цялостния свят на филма.

„Стоичков – Имало едно време в България“ цели да изгради силен, автентичен и внимателно подбран актьорски състав, който да пресъздаде една от най-разпознаваемите български истории. Продукцията ще пренесе на голям екран историята на Легендарната осмица – от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена.

Режисьор на филма е Мартин Макариев, а в креативния екип участват Александър Сано и Владимир Памуков. Сценарият е поверен на Георги Ангелов.

Зад проекта стои Winbet – генерален партньор, който подкрепя създаването на българско кино със значим обществен и културен смисъл. До филма застават още А1, Шуменско, Coca-Cola, Black Sea Gold, Sport Depot.

Ключова международна роля в развитието и разпространението на проекта има Cloud9 Studios – американска компания с опит в създаването и позиционирането на висококачествени продукции с потенциал за световен успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация, който цели да достигне до широка публика и да остане във времето.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очаквам

    7 0 Отговор
    да му вдигнат паметник приживе..... луда работа

    17:00 11.05.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Е, защо? Нали БГ нищо не му е дала? Да качим ли думите тука?

    Коментиран от #6

    17:14 11.05.2026

  • 3 маке

    7 0 Отговор
    Ичката Кауфлана е абсолютен комплексар...Филм, окей, ама като си на оня свят, а като си жив е жалко

    17:14 11.05.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 0 Отговор
    Нз кой ще се навие да играе ролята на най големия ПРО.СТАК в България.Рекламиращ комар в интерес на организираната престъпност и чат пат лютеница

    17:21 11.05.2026

  • 5 всичките седем от снимката стават

    3 0 Отговор
    за главната роля , само трябва да могат да псуват майките цветисто и автентично

    17:21 11.05.2026

  • 6 Кирил

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    е самтаим лин самтаим лун

    17:24 11.05.2026

  • 7 Сийка

    2 0 Отговор
    Не бива да се правят филми за живи хора!!!

    17:25 11.05.2026

  • 8 да питам само

    2 0 Отговор
    онзи дебелия чичко от рекламите на лютениците в кауфланда да не е умрял?

    17:39 11.05.2026

  • 9 хехе

    1 0 Отговор
    на кастинга няма да су яви нито една толкова тъпа лютеница колкото оригинала.

    17:39 11.05.2026