Попфолк звездата Ивана си смени зъбите (ВИДЕО)

15 Октомври, 2025 12:58 881 7

Фолк звездата направи реклама на лекарите, отговорни за новата ѝ усмивка

Попфолк звездата Ивана си смени зъбите (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк иконата Ивана демонстрира удивителна промяна във визията си в началото на тази седмица.

Певицата, известна с хитовете „Шампанско и сълзи“ и „Божана“, подмени изцяло усмивката си и вече се усмихва с нови фасети. Тя уточни, че това е направено по нов метод без изпиляване на собствените ѝ зъби.

Ивана сподели процеса с феновете си чрез кратко видео, в което се вижда как стоматолозите оформят новата ѝ усмивка.

„Лекарите ми обясниха, че новата форма на зъбите трябва да подчертае по-слабото ми лице, след като отслабнах. Затова избрахме по-нежна и по-фина усмивка – напълно в тон с променената ми визия“, разказа певицата.

Резултатът наистина е впечатляващ, а Ивана изглежда напълно доволна от новата си усмивка. Феновете ѝ не закъсняха с коментарите: „Нова усмивка, същото голямо сърце!“, „Кралица – дори и с фасети!“.


  • 1 вехтия

    6 0 Отговор
    ами гъделичника кога

    13:02 15.10.2025

  • 2 лъже

    4 1 Отговор
    Хайвана си е изпилила сама зъбите от много рупане на фураж, затова и трябват нови

    13:04 15.10.2025

  • 3 Невероятно!

    8 0 Отговор
    Да не повярва човек! Такава важна новина, направо модераторите избиха рибата с нея! Така де, ака не занехме, че някаква си чалгаджийка си сменила зъбите, как щяхме да заспим от тревоги и предположения?!

    13:06 15.10.2025

  • 4 ЗА КВО И СА

    5 0 Отговор
    НЯМА А СЕ ДАВИ С ВУЦИТЕ

    13:12 15.10.2025

  • 5 защо

    2 2 Отговор
    Наистина. Страхотна усмивка!!!

    13:14 15.10.2025

  • 6 Пенсионер

    7 0 Отговор
    И аз вечер си слагам зъбите в чаша шампанско със сълзи .

    13:18 15.10.2025

  • 7 ИбАНА СЕ ХОДИ НЕНАиБАНА

    0 0 Отговор
    БАРАБАНЧИКА ДУ НЕЯ Я ТАКОВА ПО ЖЕНСКИ....

    13:55 15.10.2025