Попфолк звездата Ивана си смени зъбите (ВИДЕО)

Поп фолк иконата Ивана демонстрира удивителна промяна във визията си в началото на тази седмица.
Певицата, известна с хитовете „Шампанско и сълзи“ и „Божана“, подмени изцяло усмивката си и вече се усмихва с нови фасети. Тя уточни, че това е направено по нов метод без изпиляване на собствените ѝ зъби.
Ивана сподели процеса с феновете си чрез кратко видео, в което се вижда как стоматолозите оформят новата ѝ усмивка.
„Лекарите ми обясниха, че новата форма на зъбите трябва да подчертае по-слабото ми лице, след като отслабнах. Затова избрахме по-нежна и по-фина усмивка – напълно в тон с променената ми визия“, разказа певицата.
Резултатът наистина е впечатляващ, а Ивана изглежда напълно доволна от новата си усмивка. Феновете ѝ не закъсняха с коментарите: „Нова усмивка, същото голямо сърце!“, „Кралица – дори и с фасети!“.
