Геро си направи нови зъби за 60 бона, блесна с усмивка като на Благо Джизъса

Усмивката на Герасим Георгиев-Геро е блеснала почти като на Благо Джизъса. Актьорът е използвал лятната отпуска, за да си смени зъбите. Той е сложил фасети без изпиляване. Това е нов метод за подновяване на усмивката, който е по-безболезнен в сравнение с традиционните, но и доста скъп. Удоволствието струва 30 хиляди евро, пише hotarena.net.
Комикът от шоуто „Като две капки вода” най-вероятно не е плащал новите си зъби, които са твърде скъпи дори за звезда като него. Това личи от клипчетата в социалните мрежи, в които той се хвали колко добре се чувства, откакто е сложил фасетите. Тези клипчета издават, че го е направил като рекламно лице – на бартер. Зъболекарите са му подновили усмивката в замяна не на пари, а на реклама в социалните мрежи. На всичкото отгоре официално се съобщава колко струва процедурата – 30 хиляди евро за горните и долните зъби. Най-вероятно целта да се съобщи цената е в клиниката, която предлага услугата, да не се обаждат хора, които не могат да я платят.
Така или иначе резултатът при актьора е налице – в момента той се хвали с идеални зъби, докато преди интервенцията усмивката му доста жълтееше. Водещият на „Капките” споделя, че с новите фасети се чувства „млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен”. Той твърди още, че процедурата не е била крайно болезнена:
„Болка винаги има, животът е болка, но в интерес на истината – аз съм човек, който много се страхува от зъболекари – в случая нямаше грам.”
Дали наистина не е имало грам болка, можем само да гадаем. Важното е, че кризата на средната възраст явно се отразява добре на актьора. Докато други хора на близки до неговите години (около 50-те) се втурват да правят глупости, да се излагат и да си съсипват живота, той явно минава през благотворна трансформация. Преди година и половина си направи операция и отслабна драстично. Сега се радва на фигура като на абитуриент. Това лято пък си сменя усмивката. Нищо чудно скоро да започне и да тренира усилено, за да извае форма като атлет
„Когато излизаш на сцена, е хубаво да имаш какво да покажеш”, е новото верую на звездата. Въпреки всичко все още има фенове, които споделят, че им липсва Геро от миналото. Той беше твърде закръглен, а понякога – и неглиже, но точно в това беше чарът му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
11:09 31.08.2025
2 Гаро
11:10 31.08.2025
3 Колега
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде е сборния пункт за тръгване към Сопот ,в твоето заведение ли
Коментиран от #6
11:14 31.08.2025
4 Елизабет Цветанова Кахъра
11:16 31.08.2025
5 "ВРАГ НА НАРОДА"
11:16 31.08.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Колега":На Ботевградско шосе.
11:17 31.08.2025
7 Не, че нещо ...
А "кризата на средната възраст" не е 50 години (никой не живее 100), между 35 и 40 е, минал я е отдавна.
11:19 31.08.2025
8 Абе
11:24 31.08.2025
9 Ябълка
11:36 31.08.2025
10 Файърфлай
11:44 31.08.2025
11 Е сега
11:54 31.08.2025
12 фен
11:56 31.08.2025
13 ганев
11:58 31.08.2025