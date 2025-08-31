Новини
Геро си направи нови зъби за 60 бона, блесна с усмивка като на Благо Джизъса

31 Август, 2025 11:06

  • герасим георгиев-геро-
  • благо джизъса-
  • зъби-
  • фасети-
  • усмивка

Водещият на „Капките” споделя, че с новите фасети се чувства „млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен”

Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Усмивката на Герасим Георгиев-Геро е блеснала почти като на Благо Джизъса. Актьорът е използвал лятната отпуска, за да си смени зъбите. Той е сложил фасети без изпиляване. Това е нов метод за подновяване на усмивката, който е по-безболезнен в сравнение с традиционните, но и доста скъп. Удоволствието струва 30 хиляди евро, пише hotarena.net.

Комикът от шоуто „Като две капки вода” най-вероятно не е плащал новите си зъби, които са твърде скъпи дори за звезда като него. Това личи от клипчетата в социалните мрежи, в които той се хвали колко добре се чувства, откакто е сложил фасетите. Тези клипчета издават, че го е направил като рекламно лице – на бартер. Зъболекарите са му подновили усмивката в замяна не на пари, а на реклама в социалните мрежи. На всичкото отгоре официално се съобщава колко струва процедурата – 30 хиляди евро за горните и долните зъби. Най-вероятно целта да се съобщи цената е в клиниката, която предлага услугата, да не се обаждат хора, които не могат да я платят.


Така или иначе резултатът при актьора е налице – в момента той се хвали с идеални зъби, докато преди интервенцията усмивката му доста жълтееше. Водещият на „Капките” споделя, че с новите фасети се чувства „млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен”. Той твърди още, че процедурата не е била крайно болезнена:

„Болка винаги има, животът е болка, но в интерес на истината – аз съм човек, който много се страхува от зъболекари – в случая нямаше грам.”

Дали наистина не е имало грам болка, можем само да гадаем. Важното е, че кризата на средната възраст явно се отразява добре на актьора. Докато други хора на близки до неговите години (около 50-те) се втурват да правят глупости, да се излагат и да си съсипват живота, той явно минава през благотворна трансформация. Преди година и половина си направи операция и отслабна драстично. Сега се радва на фигура като на абитуриент. Това лято пък си сменя усмивката. Нищо чудно скоро да започне и да тренира усилено, за да извае форма като атлет

„Когато излизаш на сцена, е хубаво да имаш какво да покажеш”, е новото верую на звездата. Въпреки всичко все още има фенове, които споделят, че им липсва Геро от миналото. Той беше твърде закръглен, а понякога – и неглиже, но точно в това беше чарът му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Като отслабна прилича на торба кокали.

    Коментиран от #3

    11:09 31.08.2025

  • 2 Гаро

    13 0 Отговор
    Зомбираните гледащи простите предавания му платиха зъбите.

    11:10 31.08.2025

  • 3 Колега

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде е сборния пункт за тръгване към Сопот ,в твоето заведение ли

    Коментиран от #6

    11:14 31.08.2025

  • 4 Елизабет Цветанова Кахъра

    2 0 Отговор
    Скъсаха ми кахърльока 😂🤭💯🥳

    11:16 31.08.2025

  • 5 "ВРАГ НА НАРОДА"

    4 0 Отговор
    И $и О$ТАВА €ДИН ЛИ ГАВ Д . И$ЛЬО-МАШИНА ЗА Л . Й Н А !

    11:16 31.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колега":

    На Ботевградско шосе.

    11:17 31.08.2025

  • 7 Не, че нещо ...

    9 0 Отговор
    Но го видях на улицата, прилича на круша: тесни рамене и голям за.д.ник. Изобщо не изглежда добре.
    А "кризата на средната възраст" не е 50 години (никой не живее 100), между 35 и 40 е, минал я е отдавна.

    11:19 31.08.2025

  • 8 Абе

    2 0 Отговор
    Начи вече мое го заапе.

    11:24 31.08.2025

  • 9 Ябълка

    1 0 Отговор
    Отново дебелее

    11:36 31.08.2025

  • 10 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Озъбил се като кон.За да видим 60-те бона и да си мислим за него като за част от т.нар."хайлайф".Да,ама не.

    11:44 31.08.2025

  • 11 Е сега

    2 0 Отговор
    Вече хич няма да му се разбира какво говори

    11:54 31.08.2025

  • 12 фен

    2 0 Отговор
    От 1989-та насам единствените дето не стачкуват, не протестират и са добре при всяка партия, са зъболекарите.

    11:56 31.08.2025

  • 13 ганев

    0 0 Отговор
    ЛЕЛЕЕЕ..БОЖЕ...ТЕЗ ОРЪФЛЯЦИ..ТЕЗ ПАРИ ТИ НЯМАТ ЗА НИЩО...ТА ТОЙ ЦЕЛИЯТ НЕ СТРУВА..И 5 ХИЛЯДИ

    11:58 31.08.2025