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Радев посрещна Мицотакис: Страните ни са здрава ос на стабилност в региона

Радев посрещна Мицотакис: Страните ни са здрава ос на стабилност в региона

4 Юни, 2026 12:58 888 36

  • румен радев-
  • кириакос мицотакис-
  • гърция

Той посочи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения и са обсъдили редица теми от дневния ред на Европа

Радев посрещна Мицотакис: Страните ни са здрава ос на стабилност в региона - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което се състоя среща и в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Бяха обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

В приветственото си слово българският премиер отбеляза, че отношенията между България и Гърция са стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общ интерес. „Двете страни са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа. Значим принос за всичко това има визионерството и енергията на премиера на Гърция. Затова неслучайно в първото ми високопоставено посещение като домакин е поканен именно г-н Мицотакис“, заяви Румен Радев.

Той посочи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения и са обсъдили редица теми от дневния ред на Европа. „Стокообменът расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро. Нарасна с 1 млрд. само за последната година. Гръцките инвестиции у нас пък надхвърлят 3,5 милиона евро. В енергетиката и транспортната и дигиталната свързаност надхвърляме двустранните отношения“, допълни той, визирайки интерконетора и вертикалния газов коридор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Най много и Радев да навнесе стратегическа работна ръка от Гърция, като Живков навремето.

    Коментиран от #11

    13:00 04.06.2026

  • 2 Радев

    6 11 Отговор
    Що не е арестуван Коцев?

    Радев Унгария си урежда евтини енергийни ресурси от Русия!!!

    Ти какво търсиш в Гърция, когато сме затънали до шия!!!!

    13:01 04.06.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    8 4 Отговор
    Радев, ко стана с ултиматума към Тръмп за самолетите?

    13:03 04.06.2026

  • 4 Предателят

    4 4 Отговор
    Ще работи за " европейско партньорство"
    Крак върху крак?
    Домати от Гърция ли?

    Позор си !
    Позор!

    13:03 04.06.2026

  • 5 Сандо

    3 3 Отговор
    Не е лошо някой от по-старото поколение да запознае Радев какви бяха отношенията между България и Гърция по времето на Бай Тошо,а и да сравни икономиките на двете страни по онова време.Много има какво да научи Радев,още повече че да управляваш държава пред икономическа катастрофа не е като да правиш фигурки със самолет.

    Коментиран от #17

    13:03 04.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Гърция фалира за няколко години в еврозоната а ние само за пет месеца.

    Коментиран от #22

    13:04 04.06.2026

  • 7 Радев да въвежда военно положение!

    5 6 Отговор
    Иначе територията отива на кино!

    Коментиран от #10

    13:04 04.06.2026

  • 8 Фуражката на лондонсити

    2 6 Отговор
    Не се обръща за енергийни ресурси към Русия, както в момента прави унгарския премиер!

    Ще ходи да се кълчи по трибуни на евролиберали

    И режи от хляба на пенсионерите!
    Чакам края му..
    Боже, помогни !

    13:07 04.06.2026

  • 9 Ос за

    5 1 Отговор
    стабилност с това правителство ? И кой би го повярвал ?

    13:08 04.06.2026

  • 10 Радев е чихуахуа

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Радев да въвежда военно положение!":

    На глобалистите от Брюксел

    13:09 04.06.2026

  • 11 Ти някога

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Виждал ли си грък да работи?

    Коментиран от #13

    13:13 04.06.2026

  • 12 резидента

    4 1 Отговор
    Който от години играе за довършване на българите
    Няма нужда от евтаназия като в Канада, тя се извършва насилствено като ти вземат хляба и по- евтино излиза
    Със наполовин съкратена пенсия от еврото , но едно към едно цени - целта е постигната

    13:15 04.06.2026

  • 13 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ти някога":

    Кой е казал, че в Гърция работната ръка е само от гърци?

    Коментиран от #18

    13:19 04.06.2026

  • 14 Мъката

    4 2 Отговор
    На бабите, дядовците ни, майките ни да се стовари върху ти , чучело грозно...
    Които са в ужас как ..ще оцеляват

    13:20 04.06.2026

  • 15 На снимката…

    8 1 Отговор
    …премиери на две фалирали държави се надлъгват един друг…..

    13:22 04.06.2026

  • 16 Пламен

    3 3 Отговор
    Гордея се , че съм българин !
    Всички млади гъркини мечтаят да слугуват на български пенсионери. :) :) :)

    13:29 04.06.2026

  • 17 В чест на пилотското чучело

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Заради селската му парвенющина
    На демонстрации , които Той искаше загинаха двама български авиатори!!!

    Забравихте ли!!
    Сега- цялото оцеляло, българско население..

    Щото той управлява, ха!!!

    13:29 04.06.2026

  • 18 Е каква работна ръка

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Ще внесе тогава от Гърция, Пакистанска ли?

    Коментиран от #23

    13:31 04.06.2026

  • 19 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Радев вероятно е поставил въпроса Гърция да си построи язовири а не да взима нашата вода ,която ни трябва на нас за напояване а не за даване на тоя или оня.
    Минаха два месеца от пада ето на визите за САЩ или греша?

    Коментиран от #24

    13:33 04.06.2026

  • 20 Сигурен съм, че първото му желание

    2 2 Отговор
    Е било да покани Путин...

    13:34 04.06.2026

  • 21 Шофьорчето на Самолет да прочете и да си

    3 2 Отговор
    вземе бележка:🤣😝❤️🇧🇬
    Исторически и Филосовски погледнато Светът установява Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, Световна Война или много Регионални Военни Конфликти са валидни за днес,
    в действителност Горбачов, Елцин спасяват "СССР" от обществен колапс, руснаците бяха толкова назад във всичко, особено във високите технологии, оръжията също, говоря за ядрени удари нанасяне на изненадващ първи удар ядрени ракети с малък обсег, които бяха разположени в Европа по това време, а Съветският съюз беше яростно против, в областта на селското стопанство те все още не бяха в състояние да произвеждат достатъчно, за да се хранят, разпадът на Съветския съюз беше тяхното спасение, сега всичко, е забравено и СССР е издигнат в почит като някакво славно минало.

    По това време СССР през 80-те години беше оцелял, щяхме да станем свидетели на насилственото разпадане на Съветския съюз, гражданска война, която щеше да превърне войната в днешна Украйна в шега, най-вероятно щяхме да видим още по-лошо, ако някой като Путин по това време беше на власт.

    Това, което казвам тук е, че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността., че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността.

    Основното бойно поле е Европа, едно от основните бойни полета е Европа, ще има още, Европа но територия на войната, големите войни об

    13:34 04.06.2026

  • 22 Еии

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ние сме във фалит от години. Спряха големите пари от ЕС, които бяха през първите години, а ГЕРБ продължиха да харчат милиарди за пътища, с техния обръч от фирми. Много фирми избягаха , заради корупция от България, няма ги и тези пари в хазната. 90% от фирмите в България, укриват и данъци, ако се събират всички данъци, както е в Гърция, ще имаме още 3-4 милиарда приходи.

    13:35 04.06.2026

  • 23 Нееерш

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Е каква работна ръка":

    Всякакви плодове и зеленчуци
    Така никога няма да сме суверени , защото в храната , когато си е произвеждаш си независим.
    Това е винаги! Пък сигурно и сирене- гръцко, пък всичко

    13:36 04.06.2026

  • 24 Ти си шегаджия

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Радев да постави?
    Каквото му каже Брюксел.

    13:38 04.06.2026

  • 25 Двама провалени политици

    1 2 Отговор
    Търсят публична изява.

    13:40 04.06.2026

  • 26 Ханку Брат

    3 2 Отговор
    Страните ви са два банкрутирали кенеф@ в региона

    13:40 04.06.2026

  • 27 Шофьорчето на Самолет да прочете и да си

    1 1 Отговор
    вземе бележка:🤣😝❤️🇧🇬

    Исторически и Филосовски погледнато Светът установява Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, Световна Война или много Регионални Военни Конфликти са валидни за днес,Основното бойно поле е Европа, едно от основните бойни полета е Европа, ще има още, но Европа е готова за война, на територия, войната, големите войни обикновено са необходими за рестартиране на икономическия и социален ред, това са фактите.

    Руменчо и внимателно, да не забравиш да си платиш глобите, хаайрсъзино,😝😁🤣❤️🇧🇬

    13:41 04.06.2026

  • 28 Сенко

    3 1 Отговор
    Защо България не поставя въпроса за хиладите хора чакащи с години пенсия от Гърция????

    13:42 04.06.2026

  • 29 Пламен

    5 0 Отговор
    Рундьо стига се е правил на евро-атлантик , ами да си погледне държавата.
    В Плевен нищо не е предприето относно безводието , а истинското лято наближава.

    Сега е дъждовно , което означава че тревите растат бясно. След един месец всичко ще се превърне в слама. Всяка сутрин ще се събуждаме с новини за пожари.

    13:45 04.06.2026

  • 30 Пропаднали Держави, само им

    3 2 Отговор
    текат лигите за още, бетер Зеленски и еврейската фашизоидна хунта управляваща окрайната.🤔

    13:46 04.06.2026

  • 31 така е

    2 2 Отговор
    Гърция е стратегически партньор номер 1.
    Северомакетата дори по тази линия много помогнаха.
    Каквито и съперничества да имаш със съсед - избледнават на фона на северомакашката наглост.

    13:48 04.06.2026

  • 32 хахахаха

    5 0 Отговор
    на тоз вече никакво доверие, оня ден говори как от медиите научава фейк новини, които злословят, че неговата партия обсъжда за майчинството, явно Владо Николов, не е от неговата партия, много е лъжлив този нов премиер, върти се като ветропоказател, само да задуха лекичко

    13:49 04.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нали така

    1 0 Отговор
    особено водата където отива за гърция без евроцент - тя е стабилност в региона. Тиквата и прасето са супер по подаръците.

    14:05 04.06.2026

  • 35 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    ИНТЕРИСУВА НИ КАЗУСА БОТАШ ?
    КАКВО ПЕЧЕЛИ БЪЛГАРИЯ ИЛИ ГУБИ ?

    14:08 04.06.2026

  • 36 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Гърция ще ни пази с техни самолети, защото имаме некадърен премиер.

    14:21 04.06.2026

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