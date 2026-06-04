Радев посрещна Мицотакис: Страните ни са здрава ос на стабилност в региона

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което се състоя среща и в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Бяха обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

В приветственото си слово българският премиер отбеляза, че отношенията между България и Гърция са стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общ интерес. „Двете страни са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа. Значим принос за всичко това има визионерството и енергията на премиера на Гърция. Затова неслучайно в първото ми високопоставено посещение като домакин е поканен именно г-н Мицотакис“, заяви Румен Радев.

Той посочи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения и са обсъдили редица теми от дневния ред на Европа. „Стокообменът расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро. Нарасна с 1 млрд. само за последната година. Гръцките инвестиции у нас пък надхвърлят 3,5 милиона евро. В енергетиката и транспортната и дигиталната свързаност надхвърляме двустранните отношения“, допълни той, визирайки интерконетора и вертикалния газов коридор.