Радев посрещна Мицотакис: Страните ни са здрава ос на стабилност в региона

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което се състоя среща и в разширен състав с участието на двете делегации.
Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Бяха обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.
В приветственото си слово българският премиер отбеляза, че отношенията между България и Гърция са стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общ интерес. „Двете страни са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа. Значим принос за всичко това има визионерството и енергията на премиера на Гърция. Затова неслучайно в първото ми високопоставено посещение като домакин е поканен именно г-н Мицотакис“, заяви Румен Радев.
Той посочи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения и са обсъдили редица теми от дневния ред на Европа. „Стокообменът расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро. Нарасна с 1 млрд. само за последната година. Гръцките инвестиции у нас пък надхвърлят 3,5 милиона евро. В енергетиката и транспортната и дигиталната свързаност надхвърляме двустранните отношения“, допълни той, визирайки интерконетора и вертикалния газов коридор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
13:00 04.06.2026
2 Радев
Радев Унгария си урежда евтини енергийни ресурси от Русия!!!
Ти какво търсиш в Гърция, когато сме затънали до шия!!!!
13:01 04.06.2026
3 Ганя Путинофила
13:03 04.06.2026
4 Предателят
Крак върху крак?
Домати от Гърция ли?
Позор си !
Позор!
13:03 04.06.2026
5 Сандо
Коментиран от #17
13:03 04.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #22
13:04 04.06.2026
7 Радев да въвежда военно положение!
Коментиран от #10
13:04 04.06.2026
8 Фуражката на лондонсити
Ще ходи да се кълчи по трибуни на евролиберали
И режи от хляба на пенсионерите!
Чакам края му..
Боже, помогни !
13:07 04.06.2026
9 Ос за
13:08 04.06.2026
10 Радев е чихуахуа
До коментар #7 от "Радев да въвежда военно положение!":На глобалистите от Брюксел
13:09 04.06.2026
11 Ти някога
До коментар #1 от "честен ционист":Виждал ли си грък да работи?
Коментиран от #13
13:13 04.06.2026
12 резидента
Няма нужда от евтаназия като в Канада, тя се извършва насилствено като ти вземат хляба и по- евтино излиза
Със наполовин съкратена пенсия от еврото , но едно към едно цени - целта е постигната
13:15 04.06.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "Ти някога":Кой е казал, че в Гърция работната ръка е само от гърци?
Коментиран от #18
13:19 04.06.2026
14 Мъката
Които са в ужас как ..ще оцеляват
13:20 04.06.2026
15 На снимката…
13:22 04.06.2026
16 Пламен
Всички млади гъркини мечтаят да слугуват на български пенсионери. :) :) :)
13:29 04.06.2026
17 В чест на пилотското чучело
До коментар #5 от "Сандо":Заради селската му парвенющина
На демонстрации , които Той искаше загинаха двама български авиатори!!!
Забравихте ли!!
Сега- цялото оцеляло, българско население..
Щото той управлява, ха!!!
13:29 04.06.2026
18 Е каква работна ръка
До коментар #13 от "честен ционист":Ще внесе тогава от Гърция, Пакистанска ли?
Коментиран от #23
13:31 04.06.2026
19 Сатана Z
Минаха два месеца от пада ето на визите за САЩ или греша?
Коментиран от #24
13:33 04.06.2026
20 Сигурен съм, че първото му желание
13:34 04.06.2026
21 Шофьорчето на Самолет да прочете и да си
Исторически и Филосовски погледнато Светът установява Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, Световна Война или много Регионални Военни Конфликти са валидни за днес,
в действителност Горбачов, Елцин спасяват "СССР" от обществен колапс, руснаците бяха толкова назад във всичко, особено във високите технологии, оръжията също, говоря за ядрени удари нанасяне на изненадващ първи удар ядрени ракети с малък обсег, които бяха разположени в Европа по това време, а Съветският съюз беше яростно против, в областта на селското стопанство те все още не бяха в състояние да произвеждат достатъчно, за да се хранят, разпадът на Съветския съюз беше тяхното спасение, сега всичко, е забравено и СССР е издигнат в почит като някакво славно минало.
По това време СССР през 80-те години беше оцелял, щяхме да станем свидетели на насилственото разпадане на Съветския съюз, гражданска война, която щеше да превърне войната в днешна Украйна в шега, най-вероятно щяхме да видим още по-лошо, ако някой като Путин по това време беше на власт.
Това, което казвам тук е, че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността., че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността.
Основното бойно поле е Европа, едно от основните бойни полета е Европа, ще има още, Европа но територия на войната, големите войни об
13:34 04.06.2026
22 Еии
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ние сме във фалит от години. Спряха големите пари от ЕС, които бяха през първите години, а ГЕРБ продължиха да харчат милиарди за пътища, с техния обръч от фирми. Много фирми избягаха , заради корупция от България, няма ги и тези пари в хазната. 90% от фирмите в България, укриват и данъци, ако се събират всички данъци, както е в Гърция, ще имаме още 3-4 милиарда приходи.
13:35 04.06.2026
23 Нееерш
До коментар #18 от "Е каква работна ръка":Всякакви плодове и зеленчуци
Така никога няма да сме суверени , защото в храната , когато си е произвеждаш си независим.
Това е винаги! Пък сигурно и сирене- гръцко, пък всичко
13:36 04.06.2026
24 Ти си шегаджия
До коментар #19 от "Сатана Z":Радев да постави?
Каквото му каже Брюксел.
13:38 04.06.2026
25 Двама провалени политици
13:40 04.06.2026
26 Ханку Брат
13:40 04.06.2026
27 Шофьорчето на Самолет да прочете и да си
Исторически и Филосовски погледнато Светът установява Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, Световна Война или много Регионални Военни Конфликти са валидни за днес,Основното бойно поле е Европа, едно от основните бойни полета е Европа, ще има още, но Европа е готова за война, на територия, войната, големите войни обикновено са необходими за рестартиране на икономическия и социален ред, това са фактите.
Руменчо и внимателно, да не забравиш да си платиш глобите, хаайрсъзино,😝😁🤣❤️🇧🇬
13:41 04.06.2026
28 Сенко
13:42 04.06.2026
29 Пламен
В Плевен нищо не е предприето относно безводието , а истинското лято наближава.
Сега е дъждовно , което означава че тревите растат бясно. След един месец всичко ще се превърне в слама. Всяка сутрин ще се събуждаме с новини за пожари.
13:45 04.06.2026
30 Пропаднали Держави, само им
13:46 04.06.2026
31 така е
Северомакетата дори по тази линия много помогнаха.
Каквито и съперничества да имаш със съсед - избледнават на фона на северомакашката наглост.
13:48 04.06.2026
32 хахахаха
13:49 04.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 нали така
14:05 04.06.2026
35 Т.КОЛЕВ
КАКВО ПЕЧЕЛИ БЪЛГАРИЯ ИЛИ ГУБИ ?
14:08 04.06.2026
36 Ха ха ха
14:21 04.06.2026