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ЦСКА 1948 подписа с офанзивен халф от Франция

ЦСКА 1948 подписа с офанзивен халф от Франция

4 Юни, 2026 17:48 529 0

  • цска 1948-
  • трансфер-
  • жул мейер

Той идва от втородивизионния Дижон

ЦСКА 1948 подписа с офанзивен халф от Франция - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

ЦСКА 1948 осъществи втори летен трансфер.

След като “червените” привлякоха с договор за три години боливийския халф Ектор Куеляр, днес спонсорът на клуба представи още един нов. Това е 23-годишният французин Жул Мейер.

Той идва от втородивизионния Дижон и играе на поста атакуващ полузащитник. През последня сезон той е играл като преотстъпен в третодивизионния Бруг-Перона, където в 27 шампионатни срещи се е отчел с 6 гола и три асистенции.

Освен като атакуващ полузащитник, Мейер може да играе и по двата фланга на атаката.


България
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