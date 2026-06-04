ЦСКА 1948 подписа с офанзивен халф от Франция

ЦСКА 1948 осъществи втори летен трансфер.

След като “червените” привлякоха с договор за три години боливийския халф Ектор Куеляр, днес спонсорът на клуба представи още един нов. Това е 23-годишният французин Жул Мейер.

Той идва от втородивизионния Дижон и играе на поста атакуващ полузащитник. През последня сезон той е играл като преотстъпен в третодивизионния Бруг-Перона, където в 27 шампионатни срещи се е отчел с 6 гола и три асистенции.

Освен като атакуващ полузащитник, Мейер може да играе и по двата фланга на атаката.