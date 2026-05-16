DARA излиза на 12 място финала на "ЕВРОВИЗИЯ 2026" тази вечер

Тази вечер DARA с песента "Бангаранга" ще излезе на сцената във Виена за големия финал на "Евровизия".

След горещото си изпълнение на полуфинала в четвъртък, DARA влезе в топ 10 на евентуалните победители, според букмейкърите и сега се подвизава под 6-о място в прогнозното класиране. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, DARA може да заеме 3-тото място.

Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. БНТ ще предава големия финал на „Евровизия“ директно от Виена от 22.00 часа.

DARA: "Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала."