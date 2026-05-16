DARA излиза на 12 място финала на "ЕВРОВИЗИЯ 2026" тази вечер

16 Май, 2026 10:25 3 153 86

"Bangaranga" ще прозвучи точно в средата на конкурсната вечер

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тази вечер DARA с песента "Бангаранга" ще излезе на сцената във Виена за големия финал на "Евровизия".

След горещото си изпълнение на полуфинала в четвъртък, DARA влезе в топ 10 на евентуалните победители, според букмейкърите и сега се подвизава под 6-о място в прогнозното класиране. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, DARA може да заеме 3-тото място.

Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. БНТ ще предава големия финал на „Евровизия“ директно от Виена от 22.00 часа.

DARA: "Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    38 9 Отговор
    Дребно ама наДарено. Песента не е кой знае какво но като ги размята тия ми ти цомбарлаци, на всичкото джендър им виснаха ченетата. Българска гордост природна.

    10:28 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    45 20 Отговор
    Текстът английски.
    Музиката ориенталска.
    Танците туземски.
    Как точно представя България?
    Че и се радвате, че върви нагоре в класацията за извращения.

    Коментиран от #22, #45, #79

    10:31 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трътърътъ

    14 5 Отговор
    Оспех .👍

    10:36 16.05.2026

  • 8 Голям

    19 31 Отговор
    Всички българи в чужбина задължително ще гласуваме за Дара, това е въпрос на чест, това е като да гласуваме за България, естествено че ще го сторим... а хейтърите, плюещи по българската певица Дара, която ни представя, като нация на Евровизия, те само това могат, скапан живот водят, нещастниците... да ви кажа пряко - никой не ви е виновен за скапания безсмислен живот, който водите, нито Дара, нито Европейския съюз, нито еврото.

    Коментиран от #11, #67

    10:40 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защо тогава

    30 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение:":

    Да вземем да подкрепим и Габровска, че изгря като порнозвезда?
    Все поводи за национална гордост.

    10:42 16.05.2026

  • 11 Интересно

    28 8 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    Чии живот е бил скапан?
    На останалите борбени в родината, или на избягалите от живота си в нея?

    Коментиран от #17, #29, #72

    10:44 16.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ще кажа

    15 26 Отговор
    на всички хейтъри едно: беднотията и скапаният ви живот е породил злоба и омраза, които са отровили бедните ви душички!

    Коментиран от #26

    10:46 16.05.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    15 14 Отговор
    2-3 милиона българи са в чужбина и подкрепят Дара. Класира се за финала и хвалби до небесата. Въпросът е на чужденците хареса ли им глупавата песен.

    Коментиран от #18, #27

    10:49 16.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Голям

    8 21 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение:":

    Напълно съм съгласен с вашия коментар... има неща по-големи от партийна принадлежност и футболни пристрастия, това е че всички сме българи, родината ни е България, въпрос на чест е да подкрепиш родината си, това е патриотизъм. Смея да твърдя, че българите в чужбина сме патриоти и на 99% биха подкрепили България. Естествено, че има и русофили, които първо слушат Русия първо и после ни подкопават, обезсърчават и обиждат, но това е руската политика за целия останал свят... не бива да се поддаваме на такъв негативизъм.

    Коментиран от #28

    10:51 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лопата Орешник

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Глупава е, но другите да не са по хубави бе? Калъф! Търсеното определя предлагането!;

    10:56 16.05.2026

  • 19 Трапезен патриот

    20 4 Отговор

    До коментар #17 от "Голям":

    За пари правя всичко. Подмивам бели албионски ануси, мия чините на швабските закусвални, скубя пилета и рева за България по форумите.

    10:58 16.05.2026

  • 20 да бе, да

    22 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение:":

    По тази логика трябва да подкрепяме всички глупости, които досега творяха политиците ни, защото те са български политици и това е въпрос на чест. Българите трябва да подкрепяме българското, когато то е красиво и стойностно. Песента Бангаранга се изпълнява на английски, нито един българин не знаеше какво означава ямайското "бангаранга", в мелодията няма нито един български мотив, в облеклото на изпълнителката също. Тогава идва логичният въпрос - кое му е българското на това участие, освен, че в него има българи? Подкрепата за определени действия, само защото са извършени от българи, е глупост. Това е все едно да подкрепяме българските джебчийки в Европа. Аз по принцип не подкрепям участието в този конкурс, считам, че трябваше да се присъединим към бойкота, който направиха други държави, песента не ми харесва, хореографията беше ужасна, и изобщо не смятам да подкрепям простотии, само защото били направени от българи. На този конкурс подкрепях Елица и Стунджи и Поли Генова, другите ни участия в последните две десетилетия дори спомен не оставиха.

    Коментиран от #31

    11:02 16.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами то да пратим

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    някой с потури и гайда да ни представя?

    Коментиран от #32

    11:05 16.05.2026

  • 23 Винкело

    16 6 Отговор
    Миналата и по-миналата година изобщо не разбрахме, че имало Евровизия. От което следва, че е ясно колко е значим и колко ви пука за тоя "конкурс". Пък сега, щото сме пратили неква, дето друса мици и меса по-атрактивно от другите - опищяхте ефира.

    11:05 16.05.2026

  • 24 с име - българка

    17 4 Отговор
    И вие на това му казвате песен? Браво бре.

    11:05 16.05.2026

  • 25 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ😀

    6 1 Отговор
    ТОВА КАТО ОНОВА ОТ ОПАСЕН ЧАР
    С КУКЛАТА МАРСИАНКА
    ДЕТО КАЗВА...МАМА АМА НЕ КАЗВА😀

    11:06 16.05.2026

  • 26 Да ви е ясно

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ще кажа":

    Беднотията ни е в културата, породена от чуждопоклоничество, като това.
    Богатите на пари няма как да го проумеят. Те се кланят само на парите и жертват всичко родно за тях

    11:06 16.05.2026

  • 27 Не забравяй

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    И милионите предплатени карти, трупащи смс.

    11:07 16.05.2026

  • 28 Я кажи

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Голям":

    Кое е българското в тази песен, че да я подкрепиш?

    Коментиран от #33, #36

    11:09 16.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фен

    7 15 Отговор
    До всички „пазители“ на българщината — Евровизия няма правило българският участник да е с носия и да пее фолклор. Дара има право на свой стил, визия и модерно звучене. България не е само Пена от ТКЗС-то която пее на полето.

    11:10 16.05.2026

  • 31 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "да бе, да":

    Точен коментар.
    Браво!

    11:11 16.05.2026

  • 32 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ами то да пратим":

    Правили сме го и сме били горди с това.

    11:11 16.05.2026

  • 33 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Я кажи":

    КАК КОЕ....БЕНЕТЕ ЕДНО....
    С ПОЛОВИН МИЛИОН ТЕЛЕ ЗРИТЕЛИ
    КЪДЕТО УЖ НЕ ГЛДАТ ТЕЛЕ ВИЗИЯ😀

    11:13 16.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Интересно

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Голям":

    Отказвал съм подобни предложения.
    Има по-важни неща от по-високата заплата.
    Бедните духом остават в жлъчно недоумение.
    Иронията не ти се получи.
    И не всички, които не са на твоето мнение, са русофили. Явно нямаш друго обяснение за неразбирането си

    Коментиран от #43

    11:16 16.05.2026

  • 36 Голям

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "Я кажи":

    Дара е българка и представлява България пред света на "Евровизия"... българите в България не ви засяга много, защото ренгламента е такъв, че не можете да гласувате за България, но ние тези българи, които сме извън пределите на България можем и ще го направим... вие можете да си плюете по България и българското колкото си искате, ние винаги ще подкрепяме България, защото сме родолюбци.

    Коментиран от #40, #56

    11:17 16.05.2026

  • 37 Проститутката в Германия

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Голям":

    също взима повече от нашенските:)

    11:18 16.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много моля

    3 12 Отговор
    представителите на простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледат телевизия Планета и да не коментират Евровизия.

    Коментиран от #41

    11:20 16.05.2026

  • 40 Гост

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "Голям":

    Родолюбци отстрани.
    Ела и изкарвай БВП, родолюбецо.

    Коментиран от #47

    11:21 16.05.2026

  • 41 Шмоко

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Много моля":

    Ти с какъв капацитет си бре Джери?

    11:22 16.05.2026

  • 42 Магистрална кака от Берлин

    11 3 Отговор
    И аз представям България пред международните тираджии.
    Подкрепете ме.

    11:25 16.05.2026

  • 43 Голям

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Интересно":

    Сега ми кажи, че не си гласувал за Румен Радев, за да си представя че не си русофил, а просто злобно човече, което е неспособно да се справи с живота си. Няма нищо по-важно от щастието на този свят, да правиш нещо, което да ти доставя удоволствие и това да бъде оценено със заплатата ти... Предполагам си отклонявал предложения, които са уронвали твоето достойнство? Бъди здрав или здрава и се опитай да мислиш положително, защото каквото мислиш това ти се връща... никой не ти е виновен за твоите мисли.

    11:27 16.05.2026

  • 44 Успех, но...

    10 3 Отговор
    Талантлива Дара, НО тоя музикален стил, търсене н финансова облага, а и гей пропаганда, които ни налага Евровизия, си е падение, както и да го погледнеш

    11:28 16.05.2026

  • 45 Дориана

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Дарина Йотова – DARA.и песента Бангаранга отпадат падат надолу под 15 място. Само гледайте как Дара с песента Бангаранга се проваля. Пада надолу, под 15 място.Тази песен е пълен провал миш- маш отвсякъде стил, мелодия , текст. Какво послание носи - на хаос и цигания. не стига , че България се слави като корумпирана и мафиотска държава , ами сега ново послание за ориенталска държава с хаос.

    Коментиран от #48

    11:29 16.05.2026

  • 46 Фен

    4 9 Отговор
    Да живее Дара и Евровизия 🇧🇬 🇪🇺

    11:32 16.05.2026

  • 47 Голям

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Ти явно не знаеш, че българите в чужбина участваме във формирането на българският брутен вътрешен продукт, познай защо е така?

    "Изпратените пари от българските емигранти са 3,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на България, като по този показател се нареждаме на първо място в ЕС. Оказва се, че парите на емигрантите имат най-голяма роля за българската икономика, спрямо останалите страни от ЕС."

    Коментиран от #50, #53, #55

    11:38 16.05.2026

  • 48 Тъпото руско говедо

    2 14 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    Забрави да напишеш да живее Владимир Владимирович Путин...

    Коментиран от #64

    11:40 16.05.2026

  • 49 Истината е нужна

    3 6 Отговор
    Събина, вие завиждате яко на Дара, но това е дефект на всяка грозна "журналистка"!
    ДАРА Е КЛАСИРАНА НА 6-то МЯСТО(засега) НО ИЗЛИЗА ПОД НОМЕР 12 с който трябва да гласуваме!!!(без български карти в телефоните).

    11:44 16.05.2026

  • 50 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Голям":

    Вашите вноски отиват в бюджета за министерски заплати
    За България не сте произвели и един пирон.
    Само храните дерачите на нацията с данъците си.

    Коментиран от #52, #57

    11:44 16.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дедо Пене

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Голям":

    СМЯХ! ИЗПРАТЕНИТЕ ПАРИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЧУЖБИНА В БЪЛГАРИЯ СА 0,8млрд.евро, което няма и 1% от БВП, ( 0,77%).
    Причина:БВП расте, а изпратените пари намаляват.

    Коментиран от #58

    11:51 16.05.2026

  • 54 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Оспехи занапреде на Дара Бездарната!💋🤣🥳👍

    11:52 16.05.2026

  • 55 Интересно

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Голям":

    Аз не харесвам песента. Не коментирам Дара. Не коментирам и теб.
    Ти се нахвърляш върху нас - хората с различно мнение от твоето.
    И кой е хейтърът?

    Коментиран от #61

    11:54 16.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мефистофел

    7 2 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Парите от чужбина се харчат основно за покупка и строеж на жилища и от семействата на емигрантите за всекидневни нужди!!! Те не се облагат изначално с данъци(даже ако са от проституция и наркотрафик).

    Коментиран от #60

    11:55 16.05.2026

  • 58 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Дедо Пене":

    Парите им отиват за социалните на платеният електорат, с който ни напълниха страната.
    Да дойде, да се върне, да застане до нас. Да му покажем как се правят домати, хляб, сирене.... Обувки, дрехи и т.н. Все продукти за България и българите.

    11:57 16.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Мефистофел":

    Отиват за данъци и такси на жилищата.
    Я сметни, колко процента от всяко закупено нещо с тези пари, влизат в хазната? Косвените данъци дерат най-лошо. Мита, акцизи, ДДС..... Към 65-70 цента на евро са май.

    12:00 16.05.2026

  • 61 Голям

    2 12 Отговор

    До коментар #55 от "Интересно":

    Какви сте хората, които не искате да подкрепите България??? и да не съм бесен... сериозно ли??? Нали заради такива като вас на власт сега е Румен Радев... и България започва да затъва с любезното съдействие на Русия.
    България трябва да е на първо място винаги, за всеки българин.

    Коментиран от #62, #63

    12:02 16.05.2026

  • 62 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор

    До коментар #61 от "Голям":

    Както вече казах,таибъ в родолюбеца. 💋🤣🥳🖕

    12:04 16.05.2026

  • 63 Интересно

    7 2 Отговор

    До коментар #61 от "Голям":

    Бангаранга не е България.
    Не мога да ви го обясня по-ясно.
    Съжалявам, че не се разбираме.
    Лек ден ви желая.

    12:09 16.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Файърфлай

    9 1 Отговор
    Снощи,с огромно удоволствие изгледах за N- ти път по ТВ"Носталгия" филма на Милош Форман "Амадеус".Този път на фона на тая вихреща се истерия-Евровизия,ме потресе финала на филма -остсрелия и изкукал Салиери от инвалидния си стол,се обърна към зрителите "Посредственици ( разбирай некадърници),прощавам ви всички грехове!Ама това е било много,много отдавна.Сега некадърността и кича спирачки нямат.

    12:19 16.05.2026

  • 66 това не е българска песен

    8 1 Отговор
    цингaгaнгaмaнгaбaнга

    12:21 16.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Дориана

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "Голям":

    Тази циганска песен с ориенталски ритми не може да представлява България и точно за това ще гледате провала и. България не е Бангаранга. Простотиите и кича няма да завладеят България.

    Коментиран от #71, #75, #81

    12:31 16.05.2026

  • 70 Дориана

    7 4 Отговор

    До коментар #68 от "Тъпото руско говедо":

    Дарина Йотова - Дара и тъпата циганска песен с ориенталски ритми и зурли пада надолу , ще го разберете по трудния начин.

    12:35 16.05.2026

  • 71 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Дориана":

    Ами ! Завладели са я отвсякъде ! Погледай телевизия,разходи се по улиците,послушай разговорите,надникни в екрана на смартфона на седящия до тебе.Страшно е ! Единственото спасение е,че за да ядат,на повечето хора им се налага и ...да работят.И само тогава са горе-долу....нормални.

    12:42 16.05.2026

  • 72 Голям майтап

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Интересно":

    Борбени в България... и къде си в момента, маминото в пивницата ли си и бистрите политиката и се борите, ама как само се борите... с една 200 грамовка? Такива гръмки слова са от речника на вашия Румен Радев... мислите ли, че той би искал България да е Швейцария на Балканите, едва ли ... по-скоро иска да е руска губерния, а вие нямате нищо против, достатъчно е да намалят цената на алкохола, както е в Русия, за да може цялото население на България да станат алкохолици безмозъчни и зависими???

    Коментиран от #78, #84

    12:43 16.05.2026

  • 73 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тъпото руско говедо":

    Ако спечелим,о ако спечелим,не аз,ти де,ще се постарая да се свържем.Имаш от мене розово червило,розови кюлотки и розово пенюарче ! Пък те,руснаците,нека си се хвърлят от московските небостъргачи.

    12:48 16.05.2026

  • 74 на пeepаcтиятa с джирото

    5 0 Отговор
    май повече бунaци се вързаха

    12:53 16.05.2026

  • 75 Дорианче,

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Дориана":

    одобрявам коментарите ти, освен когато ми хвалиш отпадналите по необходимост педроханци.

    12:57 16.05.2026

  • 76 НЕМИЛ-НЕДРАГ

    4 0 Отговор
    БХ- БОЛИ ме Х . Я!

    13:05 16.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Голям е майтапа

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Голям майтап":

    Когато четеш простотиите на един завършен Петрохански еерас

    13:55 16.05.2026

  • 79 Все тая

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Е ми ние точно до там сме я докарали 🤣

    14:37 16.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Не бъдете тесногръди!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дориана":

    В начина, по който я представиха на сцената, има политическо послание.

    15:44 16.05.2026

  • 82 До голям

    2 0 Отговор
    Ти знаеш ли лакво е БВП? ПРащаш пари на майка ти и баща ти , за да плюскат тука, да купуват и да надуват инфлацията и дс се.рат. А мие трябва да се справяме с високите цени. С друго не подпомагаш българите. Но поне показваш поредно колко ви е мслкия УК.

    21:28 16.05.2026

  • 83 Продуцент

    1 0 Отговор
    Дара може да бъде забелязана от продуцентите на "The Bang Van" и да я поканят да снима в L.A.

    21:30 16.05.2026

  • 84 До голрм...

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Голям майтап":

    Айде стига, бр изкукал. Оот 37 години такива като тебе повтарят безмозъчно ,,швейцария на Балканите,,
    Сло пще го повтаряш се замисли за себе си . И не е Румен Рсдев който е пречел и пречо

    21:39 16.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ъъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    скакайте сиските и мазоли на ръцете !

    23:06 16.05.2026