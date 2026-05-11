Новини
Любопитно »
Риана показа нова татуировка, нарисувана от децата ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Риана показа нова татуировка, нарисувана от децата ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО)

11 Май, 2026 17:58 547 1

  • риана-
  • татуировка-
  • деца-
  • певица

Певицата занесе драскулката на татуист, за да бъде пресъздадена прецизно

Риана показа нова татуировка, нарисувана от децата ѝ (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Риана показа нова татуировка, създадена по рисунки на трите ѝ деца. Новият татус беше представен в социалните мрежи от известния татуист Bang Bang, чието истинско име е Кийт Маккърди.

В публикация в Instagram татуистът сподели видеоклипове от процеса, като написа: „Семейни татуировки. Създадени по дизайн на нейните деца.“ На кадрите 38-годишната изпълнителка лежи на маса, облечена с черен суитшърт и слънчеви очила, докато върху крака ѝ се нанасят рисунки, наподобяващи детски драсканици.

Финалният резултат представлява внимателно пресъздадени линии, разположени зад коляното ѝ, така че да изглеждат сякаш са нарисувани директно върху кожата. В отделен кадър се вижда и оригиналната рисунка върху бял лист, украсен със стикери от анимационната поредица „Пес патрул“.

Риана, която има три деца от партньора си A$AP Rocky – синовете RZA на 3 години и Riot на 2 години, както и осеммесечната дъщеря Rocki – разглежда готовата татуировка в огледало в една от публикуваните снимки.

Фенове на певицата определиха избора като един от най-сантименталните в колекцията ѝ от татуировки. Част от коментарите в социалните мрежи акцентираха върху емоционалната стойност на жеста и идеята децата ѝ един ден да видят рисунките си, запазени завинаги върху кожата на майка им.

Риана има над 20 татуировки, голяма част от които са дело именно на Bang Bang. Сред най-известните са символът на зодия Риби зад дясното ѝ ухо, санскритски надпис на ханша, звезди по врата и гърба, както и изображение на египетската богиня Изида върху гръдния кош. На ключицата си певицата има и обърнат надпис „Never a failure, always a lesson“, поставен така, че да може да го чете в огледало.

През 2018 г. Кийт Маккърди разказа пред американски медии, че изпълнителката едва сдържала сълзите си по време на татуиране на египетски сокол върху глезена ѝ, тъй като тази зона е сред най-болезнените за подобни процедури.

Новата татуировка идва само дни след появата на Риана на бала на музея „Метрополитън“ в Ню Йорк. За тазгодишната Met Gala певицата се появи с металическа рокля на Maison Margiela, съчетана със сребриста пола и наметало с бижута, допълнени от декоративни кристали в косата и по лицето. До нея беше A$AP Rocky, облечен в розово сако на Chanel.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 грУЙО

    1 0 Отговор
    Абе каква поп звезда е тязи к.у.ч.к.а.
    Мангасирянска работа

    19:31 11.05.2026