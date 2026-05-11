Стинг е категоричен: Няма да остави нищо на децата

11 Май, 2026 11:43 1 485 13

Богатството не трябва да бъде подарък, а успехът трябва да се извоюва

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стинг заяви категорично: "Децата ми няма да получат и цент от богатството ми."

Луксозни имоти, милиони от музика и живот, за който мнозина могат само да мечтаят... Но музикантът има напълно различна философия, когато става дума за децата и наследството, пише tialoto.bg.

Докато много знаменитости подсигуряват наследниците си за поколения напред, легендарният музикант е категоричен – богатството не трябва да бъде подарък, а успехът трябва да се извоюва. Именно тази негова позиция отново разпали любопитството около личния му живот и отношението към децата му.

74-годишният изпълнител се засмя, когато от предаването Sunday Morning на CBS го попитаха дали все още поддържа мнението, че ще остави децата си без наследство. След това той каза, че винаги е искал всеки един от тях да намери собствения си път към успеха и мястото си в света.

Стинг, чието истинско име е Гордън Матю Томас Съмнър, обясни пред журналиста Марк Филипс, че винаги е чувствал, че ако кажете на децата си, че не трябва да работят, им причинява някаква форма на тормоз, за която никога няма да си прости.

„Всичките ми деца са благословени с тази невероятна работна етика. Не знам дали е закодирана в ДНК-то им, или е просто защото винаги съм им казвал, че трябва да работят. Винаги съм им казвал, че аз плащам за образованието им, купувам им обувки, а единственото, което те трябва да направят е да отидат с тях на работа“, откровен е музикантът.

Той е напълно категоричен, че това не е жестоко отношение към децата. „Мисля, че има доза милосърдие във всичко това и вяра, че те ще намерят собствения си път. Те са железни, моите деца“.

Когато бе попитан дали децата му някога са били ядосани на начина, по който баща им се отнася с тях и липсата на наследство, Стинг отговаря „Не, поне не са ми го казвали в лицето“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм.....

    7 20 Отговор
    Много изкукал старчок! Да не кажа - идиот...

    11:45 11.05.2026

  • 2 Лили

    9 8 Отговор
    И аз мисля така

    11:46 11.05.2026

  • 3 то тамошните деца не заслужават и цент

    5 3 Отговор
    не само нищо да не им остави . ами и да им вземе нещо . както се казва след 20 години една китара на Стинг на търг ще е 2 милиона кеш . децата имат право да учат и после да работат . може и да се женят . за себеподобни .

    11:53 11.05.2026

  • 4 Дзак

    8 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    11:55 11.05.2026

  • 5 авантгард

    6 2 Отговор
    Ротшилд е на обратния принцип.

    11:59 11.05.2026

  • 6 Соваж бейби

    2 14 Отговор
    Нещастен егоист,вземи си парите и имотите горе ама не можеш !Това е поредната американска лудост комплексар винаги ми е бил противен ,имаше само с една песен известна в дует .Защо ги е правил тези деца когато не иска да им остави наследство ?Не всеки има талант и шанс да е звезда ,жалко че американските закони не са като френските тука нямаш право да лишиш децата си от наследство .

    Коментиран от #8

    12:00 11.05.2026

  • 7 Тоя и той излезе амбреаж

    1 5 Отговор
    Да ги даде за помощ на мигрантите

    12:00 11.05.2026

  • 8 Айгедотор

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Уникално просто същество!

    Коментиран от #13

    12:05 11.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    А рублен боташович ще остави бая на неговите!

    Коментиран от #10, #11

    12:08 11.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соваж бейби

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    и цомчо на силвестър, ама евро и доларе, не рупли

    Коментиран от #12

    12:10 11.05.2026

  • 12 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Не пиши от моя ник за да обиждаш хората тук !

    12:12 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.