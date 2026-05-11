Стинг е категоричен: Няма да остави нищо на децата

Стинг заяви категорично: "Децата ми няма да получат и цент от богатството ми."

Луксозни имоти, милиони от музика и живот, за който мнозина могат само да мечтаят... Но музикантът има напълно различна философия, когато става дума за децата и наследството, пише tialoto.bg.

Докато много знаменитости подсигуряват наследниците си за поколения напред, легендарният музикант е категоричен – богатството не трябва да бъде подарък, а успехът трябва да се извоюва. Именно тази негова позиция отново разпали любопитството около личния му живот и отношението към децата му.

74-годишният изпълнител се засмя, когато от предаването Sunday Morning на CBS го попитаха дали все още поддържа мнението, че ще остави децата си без наследство. След това той каза, че винаги е искал всеки един от тях да намери собствения си път към успеха и мястото си в света.

Стинг, чието истинско име е Гордън Матю Томас Съмнър, обясни пред журналиста Марк Филипс, че винаги е чувствал, че ако кажете на децата си, че не трябва да работят, им причинява някаква форма на тормоз, за която никога няма да си прости.

„Всичките ми деца са благословени с тази невероятна работна етика. Не знам дали е закодирана в ДНК-то им, или е просто защото винаги съм им казвал, че трябва да работят. Винаги съм им казвал, че аз плащам за образованието им, купувам им обувки, а единственото, което те трябва да направят е да отидат с тях на работа“, откровен е музикантът.

Той е напълно категоричен, че това не е жестоко отношение към децата. „Мисля, че има доза милосърдие във всичко това и вяра, че те ще намерят собствения си път. Те са железни, моите деца“.

Когато бе попитан дали децата му някога са били ядосани на начина, по който баща им се отнася с тях и липсата на наследство, Стинг отговаря „Не, поне не са ми го казвали в лицето“.