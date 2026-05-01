Даниел Петканов на косъм да бъде отнесен на пътя

Даниел Петканов сподели за притеснителна случка от последните дни чрез видео в сторитата си в Инстаграм, в което разказва, че е забелязал притеснителна тенденция на пътя. Лудия репортер разказа на последователите си как в рамките на един ден за малко не е бил блъснат два пъти от автомобили, управлявани от възрастни шофьори, които не са се огледали внимателно.

„Не знам дали аз съм някакъв карък днеска, обаче за втори път ми се случва възрастен човек, който управлява кола, буквално изобщо да не се огледа от страната, от която идвам, а да гледа на другата. И това се случва, докато колата върви напред“, разказва Даниел.

Той допълва, че и в двата случая е реагирал навреме, като е успял да избегне удар в последния момент.

„И двата пъти опирам ръката си на капака на въпросните коли“, обяснява още той, за да привлече вниманието на разсеяните шофьори.

Даниел Петканов използва случая, за да обърне внимание на по-широк проблем, свързан с безопасността на пътя и отговорността на шофьорите.

„Ясно е, че всички ще остареем един ден и се надявам да не стигаме до ситуация, в която да има потърпевши от наши постъпки“, допълва той.

Разказът му предизвика реакции в социалните мрежи, като много потребители споделиха сходни ситуации и призоваха за мерки спрямо водачите на автомобили, които вече не могат да преценят дали реакциите им са достатъчно бързи или адекватни с напредване на възрастта.