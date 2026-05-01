Даниел Петканов на косъм да бъде отнесен на пътя

1 Май, 2026 09:17 709 7

  • даниел петканов-
  • сблъсък-
  • катастрофа-
  • път-
  • лудия репортер

Лудия репортер се оплака от невниманието на възрастните шофьори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниел Петканов сподели за притеснителна случка от последните дни чрез видео в сторитата си в Инстаграм, в което разказва, че е забелязал притеснителна тенденция на пътя. Лудия репортер разказа на последователите си как в рамките на един ден за малко не е бил блъснат два пъти от автомобили, управлявани от възрастни шофьори, които не са се огледали внимателно.

„Не знам дали аз съм някакъв карък днеска, обаче за втори път ми се случва възрастен човек, който управлява кола, буквално изобщо да не се огледа от страната, от която идвам, а да гледа на другата. И това се случва, докато колата върви напред“, разказва Даниел.

Той допълва, че и в двата случая е реагирал навреме, като е успял да избегне удар в последния момент.

„И двата пъти опирам ръката си на капака на въпросните коли“, обяснява още той, за да привлече вниманието на разсеяните шофьори.

Даниел Петканов използва случая, за да обърне внимание на по-широк проблем, свързан с безопасността на пътя и отговорността на шофьорите.

„Ясно е, че всички ще остареем един ден и се надявам да не стигаме до ситуация, в която да има потърпевши от наши постъпки“, допълва той.

Разказът му предизвика реакции в социалните мрежи, като много потребители споделиха сходни ситуации и призоваха за мерки спрямо водачите на автомобили, които вече не могат да преценят дали реакциите им са достатъчно бързи или адекватни с напредване на възрастта.


  1 глоги

    2 0 Отговор
    Даниел Петканов Е БИЛ на косъм, да бъде отнесен на пътя.

    09:21 01.05.2026

  2 Фен

    3 0 Отговор
    Тоя па на къв се прави? На бас, че е някакъв любител на розовите понита от Петрохан.

    09:29 01.05.2026

  3 ГОСТ

    6 0 Отговор
    млади стари шофьори все се дънят.едните карат бясно другите разсеяни.но вече има нови правила и към пешеходците при пресичане но не съм видял промяна говорят си по телефона не се спират да погледнат преди да пресекат. така че всички са виновни .

    09:29 01.05.2026

  4 Ивелина Станкова

    0 7 Отговор
    На възрастните шофийори-бабета и дядки трябва служители на КАТ да им приберат книжките за правоуправление. Стане ли на 70 години шофьорът и шофьорината-айде чао на документа! Иначе ще има още катини строфи,т.нар. катастрофи.После,защо населението ни намалявало драстично?! Ами за това.

    09:30 01.05.2026

  5 в кратце

    1 0 Отговор
    Първи май е ден на Града в който не крада.От труда...нечий.

    09:33 01.05.2026

  6 Ох, горкият...

    2 0 Отговор
    дано се оправи...

    09:38 01.05.2026

  7 Баш този ли

    1 0 Отговор
    По принцип с възрастта намаляват реакциите при всеки човек в рзлична степен. Но от друга страна по възрастните са по опитни, по внимателни и по дисциплинирани на пътя. А отделно има доста хора с флегматичен тип нервна система, които от рождението си са с реакции като пенсионери до живот. Така че трябва по обхватен критерии, кой кога и до кога да може да управлява МПС.

    09:43 01.05.2026