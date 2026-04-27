Андрей Арнаудов направи емоционално обещание на Емануела Толева за 10-ата им годишнина (СНИМКИ)

Известният телевизионен водещ и продуцент Андрей Арнаудов, по-добре познат с екранния си партньор Иван Христов, сподели емоционално признание в социалните мрежи по повод 10-ата годишнина от началото на връзката със своята половинка – бившата манекенка и баскетболистка Емануела Толева.
Андрей разказа за скоростното начало на техните отношения, които започват само броени дни след първата им среща.
Двойката се запознава на 16 април, а на 27 април се случва първата им целувка, която и двамата приемат за официално начало на връзката им, става ясно от публикацията. Едва десет дни по-късно те вече заживяват заедно – решение, което едната половинка от дуото Иван и Андрей днес определя като "доста ексцентрична идея“.
"Делят ни точно десет години, Васко, Дара и хиляди спомени!“, пише още Андрей, визирайки двете им деца – сина им Васил и дъщеря им Дара. В заключение водещият се обръща към Емануела с откровено обещание: "Не обещавам, че ще бъда по-лесен човек, обещавам само, че ще бъда тук, докато мога, ако имаш нужда от мен! Обичам те!“.
В поста Андрей включва куп умилителни семейни снимки, които увековечават любовта му с Емануела и плода от нея - техните наследници.
Самата Емануела не остана длъжна на половинката си и също публикува своята порция снимки от 10-те години заедно придружени с още по-затрогващ текст, отбелязващ празника им.
"Утрините са по-светли, а нощите по-спокойни, когато заспивам и се събуждам до него.", пише поетично моделът и добавя: "Когато сме двамата, трудностите не тежат толкова, а болката се понася по-леко. Андрей е моето другарче, дом и любов, а прегръдката му- тя е топлина и надежда в едно."
Нейната приятелка и жена на Иван Христов им честити от сърце, като им пожелава, както и на себе си: "ще броим още много годишнини заедно!".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 ДрайвингПлежър
Това касае само тебе и нея и се казва на вечеря и чаша вино
А щом го казваш пъблично за няколко лайка повече... мани!
16:54 27.04.2026
11 Изключения НЯМА
До коментар #4 от "Синоптик":Той е gaма7а...
17:19 27.04.2026
12 Преобърнати хастари
До коментар #2 от "ООрана държава":Защото всички "мъже" от елита са биол.жени, а "жените" са биол.мъже. Това е голям клуб и вие не сте в него, но те всички са.
17:21 27.04.2026
