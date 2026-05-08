92-годишната Джоан Колинс разкри тайните си за красота и блестящ вид

Британската звезда Джоан Колинс отново привлече вниманието на публиката с впечатляващия си външен вид, след като се появи на благотворителната гала вечер Summer Evening Gala, организирана от организацията Shooting Star Children's Hospices в лондонския The Ivy Chelsea Garden.

92-годишната звезда от култовия сериал "Династия" присъства на събитието заедно със съпруга си Пърси Гибсън, с когото демонстрираха близки отношения пред фотографите. Двамата участваха в кампанията за набиране на средства в подкрепа на деца с тежки и терминални заболявания в Лондон и графство Съри.

За вечерта Джоан Колинс избра бяло сатенено сако в стил смокинг, украсено с роза на ревера, комбинирано с черна риза с кожени акценти, елегантен панталон и спортни обувки с масивна бяла подметка. 61-годишният Пърси Гибсън заложи на светла риза, черен панталон и бежово сако.

Появата на актрисата предизвика множество реакции в социалните мрежи, където почитатели коментираха младежката ѝ визия и добрата ѝ форма. През последните години Колинс нееднократно е говорила публично за отношението си към остаряването и козметичните процедури.

В интервю за списание Hello! тя заяви, че никога не е използвала ботокс или медикаменти за отслабване. „Не вярвам в иглите и подобни неща. Никога не съм си поставяла ботокс или каквото и да било в лицето“, каза актрисата.

Тя коментира и нарастващата популярност на медикаментите за контрол на теглото, като предупреди, че подобни процедури могат да имат „катастрофални“ последици за външния вид. „Никога не бих направила нещо подобно. Виждала съм твърде много катастрофални лица“, заяви Колинс. Според нея поддържането на форма се дължи основно на умерено хранене. „Ако искаш да отслабнеш, просто трябва да намалиш количеството храна. Трябва да се наслаждаваш на живота. Не можеш да живееш само на стрък целина“, допълни тя.

По-рано тази година холивудската звезда разкри и един от съветите, които според нея са помогнали за запазването на кожата ѝ през годините. „Една приятелка ми каза: ‘Не излагай лицето си на слънце, защото то много бързо състарява кожата’. И аз никога не го правех“, обясни актрисата.

Специалистите определят дългосрочните увреждания от ултравиолетовите лъчи като фотостареене — процес, причинен от продължително излагане на UVA и UVB радиация. Освен естествената слънчева светлина, подобно въздействие оказват и солариумите и лампите за изкуствен тен. Медицински експерти от години предупреждават, че ограничаването на прекомерното излагане на слънце не само забавя стареенето на кожата, но и намалява риска от развитие на различни форми на рак на кожата.

Джоан Колинс остава една от най-разпознаваемите фигури в британската и американската развлекателна индустрия. Освен с ролята си на Алексис Карингтън в култовия сапунен сериал "Дианстия", тя е известна и с дългогодишната си кариера в киното, театъра и литературата, както и с активното си присъствие на светски и благотворителни събития.