Отхвърлиха иска на Шер за попечителство над сина ѝ

Съд в Лос Анджелис отказа да удовлетвори искането на певицата Шер за установяване на временно попечителство над нейния 49-годишен син Илайджа Блу Олман. Решението беше взето по време на изслушване, на което магистратите прецениха, че липсват достатъчно убедителни и неотложни причини за налагането на такава мярка, пише woman.bg.



По-рано този месец Шер подаде документи в съда с твърдението, че синът ѝ е „сериозно увреден“ заради проблеми с психичното здраве и злоупотребата с вещества. Според нея той не е в състояние да управлява адекватно финансите си и се нуждае от външен надзор.



Илайджа Блу Олман се включи в заседанието чрез видеовръзка от психиатрично заведение. В момента той е задържан там в очакване на оценка на способността му да участва в две наказателни дела, които се водят срещу него в щата Ню Хемпшир.



Съдията изтъкна, че предвид настоящото му положение и правните му проблеми, вероятността Олман да получи достъп до средствата от тръстовия фонд, оставен от покойния му баща Грег Олман, е минимална. Следващото плащане от фонда е предвидено за 1 май.



„Доколкото разбирам, тези плащания се извършват от години. Фактът, че искането е подадено само две седмици преди следващото плащане, въпреки че графикът е бил известен предварително, не представлява извънредна ситуация“, коментира съдията.

В молбата си Шер твърди, че синът ѝ незабавно харчи всички получени пари за наркотици. Съдията обаче отбеляза, че много хора имат финансови и правни затруднения, но това не означава автоматично, че се нуждаят от настойник.



„Много хора не се явяват в съда и получават решения по подразбиране, но това не ги прави нуждаещи се от попечител“, допълни магистратът, като подчерта, че макар да разбира притесненията на семейството, само те не са достатъчно основание за налагане на попечителство.



Това не е първият опит на Шер да поеме контрол над делата на сина си. Тя подаде подобна молба през декември 2023 г., но я оттегли през септември 2024 г. В новата си петиция тя настоява за назначаването на финансов мениджър като попечител.



Според документите състоянието на Олман се е „влошило значително“ и той не може да управлява парите си поради психични проблеми и зависимости. Твърди се, че той харчи средства за наркотици, луксозни хотели и лимузини, натрупал е дългове и има проблеми с данъчните власти, както и нерешени съдебни спорове за издръжка с бившата си съпруга.