Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Колоритна участничка в "Ергенът" се оттегли от листата на БСП за изборите

20 Март, 2026 12:58 424 5

  • ергенът-
  • бсп-
  • избори-
  • листа-
  • участничка-
  • цветелина велева

Нахаканата мадама се отказа от надпреварата за депутатско място

Снимки: bTV
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви, че Цветелина Велева е заличена от кандидатската листа на "БСП-Обединена левица“ за 25-и многомандатен избирателен район – София. Решението е взето на 18 март, след като самата Велева е подала заявление за оттегляне, съобщиха от ЦИК.

Колоритната бизнесдама Цвети Велева заемаше 13-о място в листата на коалицията. Водач на листата в столичния район остава досегашният депутат Атанас Атанасов, а позицията, освободена от Велева, няма да бъде заета от друг кандидат.

Цветелина Велева влезе със смели заявки в тазгодишното издание на шоуто "Ергенът“ по bTV. Във визитката ѝ за предаването е посочено, че е на 24 години, работи като международен финансов брокер и ръководи екип от 250 души. Тя е майка на четиригодишен син и се описва като доминантна в бизнеса. Велева споделя, че търси партньор, с когото да се мотивират взаимно, като не желае до себе си "мамини синчета“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страната на

    6 0 Отговор
    разпо.ретините

    12:59 20.03.2026

  • 2 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Очаквам и онлифенки да има в листите

    13:02 20.03.2026

  • 3 бушприт

    1 0 Отговор
    ...работи, като международна, финансова брокерка...

    13:03 20.03.2026

  • 4 вероятно

    1 0 Отговор
    определението "мамино синче" е мъж без пари от мама.

    13:05 20.03.2026

  • 5 шуримури

    0 0 Отговор
    Устнибузкицицки-цунки и лизиблизи!

    13:08 20.03.2026