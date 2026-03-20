Колоритна участничка в "Ергенът" се оттегли от листата на БСП за изборите

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви, че Цветелина Велева е заличена от кандидатската листа на "БСП-Обединена левица“ за 25-и многомандатен избирателен район – София. Решението е взето на 18 март, след като самата Велева е подала заявление за оттегляне, съобщиха от ЦИК.

Колоритната бизнесдама Цвети Велева заемаше 13-о място в листата на коалицията. Водач на листата в столичния район остава досегашният депутат Атанас Атанасов, а позицията, освободена от Велева, няма да бъде заета от друг кандидат.

Цветелина Велева влезе със смели заявки в тазгодишното издание на шоуто "Ергенът“ по bTV. Във визитката ѝ за предаването е посочено, че е на 24 години, работи като международен финансов брокер и ръководи екип от 250 души. Тя е майка на четиригодишен син и се описва като доминантна в бизнеса. Велева споделя, че търси партньор, с когото да се мотивират взаимно, като не желае до себе си "мамини синчета“.