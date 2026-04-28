Рецепта на деня: Заалук - мароканска салата с патладжани

Необходими продукти:

патладжани - 600 г;

домати - 400 г;

чесън - 4 скилидки;

зехтин - 4 - 5 с.л.;

лимонов сок - 1 - 2 с.л.;

кимион (смлян) - 1 ч.л.;

червен пипер (сладък) - 1 ч.л.;

лютив червен пипер - на вкус, или хариса;

сол - на вкус;

пресен магданоз - 2 с.л. (ситно нарязан);

маслини и лимон - за сервиране (по желание).

Начин на приготвяне:

Патладжаните се измиват и се надупчват на няколко места с вилица. Това е важно, за да не се спукат при печене. Поставят се цели върху тава с хартия за печене и се пекат в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 30-35 минути, като се обръщат веднъж по средата. Готови са, когато кората им е набръчкана, а вътрешността е напълно омекнала.

Изпечените патладжани се оставят да изстинат леко, след което се обелват. Меката вътрешност се нарязва или намачква грубо с нож или вилица - не трябва да става пюре, а да остане с текстура.

Доматите се настъргват или се нарязват много ситно. Ако са с люспи, те се обелват предварително. Чесънът се наситнява.

В широк тиган или дълбок съд се загрява зехтинът на среден огън (около 6/9). Добавя се чесънът и се запържва 30-40 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява. Веднага се добавят доматите, солта, кимионът, червеният пипер и лютият пипер. Сместа се оставя да къкри 10-12 минути, докато доматите се сгъстят и изпарят излишната течност.

Към сгъстения доматен сос се добавя намачканият патладжан. Всичко се разбърква добре и се готви още 8-10 минути на слаб до среден огън, като периодично се разбърква, за да не загори. Целта е патладжанът и доматите да се свържат в гъста, ароматна смес.

Накрая се добавят лимоновият сок и ситно нарязаният магданоз. Ястието се разбърква, опитва се и, ако е нужно, се коригира солта или киселинността. Разядката се сваля от огъня и се оставя да почине 10-15 минути, за да се развият ароматите.

Заалук е традиционна мароканска салата, приготвяна основно от патладжани и домати. Тя е част от ежедневната трапеза в Мароко и се сервира както топла, така и студена, най-често с хляб. Често се сервира като мезе, но и като гарнитура към риба или месо, пише gotvach.bg.