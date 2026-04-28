Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Заалук - мароканска салата с патладжани
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Заалук - мароканска салата с патладжани

28 Април, 2026 10:05 590 4

  • заалук-
  • патладжани-
  • домати-
  • мароканска кухня-
  • какво да сготвя

Тя е част от ежедневната трапеза в Мароко и се сервира както топла, така и студена, най-често с хляб

Рецепта на деня: Заалук - мароканска салата с патладжани - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • патладжани - 600 г;
  • домати - 400 г;
  • чесън - 4 скилидки;
  • зехтин - 4 - 5 с.л.;
  • лимонов сок - 1 - 2 с.л.;
  • кимион (смлян) - 1 ч.л.;
  • червен пипер (сладък) - 1 ч.л.;
  • лютив червен пипер - на вкус, или хариса;
  • сол - на вкус;
  • пресен магданоз - 2 с.л. (ситно нарязан);
  • маслини и лимон - за сервиране (по желание).

Начин на приготвяне:

Патладжаните се измиват и се надупчват на няколко места с вилица. Това е важно, за да не се спукат при печене. Поставят се цели върху тава с хартия за печене и се пекат в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 30-35 минути, като се обръщат веднъж по средата. Готови са, когато кората им е набръчкана, а вътрешността е напълно омекнала.

Изпечените патладжани се оставят да изстинат леко, след което се обелват. Меката вътрешност се нарязва или намачква грубо с нож или вилица - не трябва да става пюре, а да остане с текстура.

Доматите се настъргват или се нарязват много ситно. Ако са с люспи, те се обелват предварително. Чесънът се наситнява.

В широк тиган или дълбок съд се загрява зехтинът на среден огън (около 6/9). Добавя се чесънът и се запържва 30-40 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява. Веднага се добавят доматите, солта, кимионът, червеният пипер и лютият пипер. Сместа се оставя да къкри 10-12 минути, докато доматите се сгъстят и изпарят излишната течност.

Към сгъстения доматен сос се добавя намачканият патладжан. Всичко се разбърква добре и се готви още 8-10 минути на слаб до среден огън, като периодично се разбърква, за да не загори. Целта е патладжанът и доматите да се свържат в гъста, ароматна смес.

Накрая се добавят лимоновият сок и ситно нарязаният магданоз. Ястието се разбърква, опитва се и, ако е нужно, се коригира солта или киселинността. Разядката се сваля от огъня и се оставя да почине 10-15 минути, за да се развият ароматите.

Заалук е традиционна мароканска салата, приготвяна основно от патладжани и домати. Тя е част от ежедневната трапеза в Мароко и се сервира както топла, така и студена, най-често с хляб. Често се сервира като мезе, но и като гарнитура към риба или месо, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    Отговор
    Капацитет да ми хареса, само кимиона ще махна. Прилича на кьопоолу!

    10:11 28.04.2026

  • 2 Оля куртанова

    Отговор
    На алжиреца млечните изделия са по хубави от тази салата 🥳🤭🥳🤭🥳🤭

    10:22 28.04.2026

  • 3 Чак пък всеки ден

    Отговор
    Нашето кьопоолу в някакъв вариант. Също както нашумялата ,, шакшука,, също си я имаме, но като миш маш. Но хайде намерете някъде да са предложени като български манджи

    10:26 28.04.2026

  • 4 Отрова

    Отговор
    Патладжаните са убийствено вредни за бъбреците...

    10:35 28.04.2026