Паулина Порижкова отпразнува 61-вия си рожден ден по бански (ВИДЕО)

Супермоделът Паулина Порижкова отбеляза 61-вия си рожден ден с откровено послание за самоприемането и остаряването, като публикува видео, в което демонстрира поддържаната си физическа форма.

В навечерието на рождения си ден Порижкова се появи в кадри, облечена в бикини на червено-бели райета, и коментира промените в отношението си към собственото тяло през годините. „Утре ще навърша 61 години и разбирам, че това може да звучи странно, но преди 40 години, когато бях на 21 и в разгара на кариерата си като супермодел, тогава се чувствах най-несигурна“, заявява тя. „Отчасти заради непрекъснатите сравнения с другите модели от хората, които ме наемаха. Никога не изглеждах достатъчно добра.“

Моделът признава, че в началото на кариерата ѝ самочувствието ѝ е било изцяло обвързано с външния вид. „Днес пробвам този сладък летен бански и показвам мускули, за които съм работила усилено, не толкова за да изглеждам най-добре в него, а за да се чувствам най-добре в това десетилетие от живота си“, казва тя.

В същото време Паулина Порижкова не крие, че поддържането на форма изисква сериозни усилия. „Всъщност, кого заблуждавам – увеличих тренировките десетократно, защото искам да изглеждам възможно най-добре това лято, но не непременно по бански… а в сватбена рокля“, добавя тя, намеквайки за предстоящ брак.

Красавицата е сгодена за сценариста Джеф Грийнстийн, който ѝ предложи брак през юли 2025 г. след около две години връзка. Преди това тя беше омъжена за фронтмена на групата The Cars Рик Окасек. Двамата сключват брак през 1989 г. и имат двама синове – Джонатан и Оливър, преди да обявят раздялата си през 2018 г. след близо три десетилетия съвместен живот.

В последните години тя често засяга темата за остаряването и натиска върху външния вид, особено в контекста на социалните мрежи. В публикация от миналия месец тя позира по бельо и коментира ефекта от дигиталната обработка на изображения: „Така изглежда добре за момент“, пише тя за филтрите. „Истината е, че гравитацията оказва влияние. Но тя също така изгражда сила, за да държиш главата си по-високо от всякога. С всички така наречени недостатъци на възрастта, никога не съм се чувствала по-секси и по-уверена в кожата си“, допълва тя.