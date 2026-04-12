45-годишната Жизел Бюндхен изглежда и се чувства по-млада от всякога

Бразилският супермодел посреща нов етап от живота си с увереност, спокойствие и напълно различна перспектива за времето, възрастта и успеха, пише tialoto.bg.

В откровено интервю за списание Harper’s Bazaar тя споделя своите чувства и мисли относно остаряването и как балансира между кариера и личен живот. За 45-годишния супермодел, навлизането в 40-те години е едно истинско начало – период, в който човек започва истински да разбира себе си и да живее по-съзнателно.

Днес Бюндхен изглежда и се чувства по-млада от всякога, а думите ѝ „времето променя перспективата“ звучат като лична философия. Животът през последните години е динамичен и изпълнен с много различни усещания и красиви моменти. Тя стана майка за трети път, омъжи се отново, развива се професионално и дори получава сертификат като инструктор по пилатес.

Успоредно с това поема и ролята на глобален посланик на Garnier, затвърждавайки позицията си не само като модна икона, но и като вдъхновение за здравословен начин на живот и естествена красота. За нея това не са просто постижения, а естествено продължение на цялостното ѝ развитие.

Когато говори за възрастта, Жизел Бюндхен подчертава, че истинската трансформация започва именно след 40. Това е периодът, в който човек спира да се стреми да угоди на всички и започва да си задава по-дълбоки въпроси – какво е важно, какво носи смисъл и какво го прави щастлив. Тя признава, че в младостта си е била човек, който се старае да удовлетворява очакванията на околните, но с времето идва освобождаването от това бреме. В 40-те автентичността вече не е избор, а необходимост.

Грижата за себе си е ключова част от философията на Жизел Бюндхен, но тя далеч не се изчерпва с козметика. Макар да използва базови продукти като кокосово масло, овлажнител и слънцезащита, тя е категорична, че истинската красота започва отвътре.

Здравословното хранене, качественият сън и редовното движение са основата, върху която се гради всичко останало. Тя отхвърля идеята за „вълшебно хапче“ и залага на холистичен подход към здравето и външния вид.

Физическата активност също играе важна роля в живота ѝ. Жизел споделя, че се чувства по-силна днес, отколкото в младостта си, благодарение на комбинация от йога, медитация и тренировки с тежести.

Именно йогата и медитацията ѝ помагат да преодолее панически атаки в ранните си години, превръщайки се в основа на нейното психическо равновесие. Днес тя добавя и силови тренировки, които ѝ дават усещане за физическа мощ и устойчивост.

„Чувствам, че тялото ми е много по-силно сега, отколкото беше, когато бях по-млада. Започнах да практикувам медитация и йога в началото на 20-те си години, защото имах тежки панически атаки и това беше основното решение. Даде ми нов живот.

Сега, след като започнах да тренирам с тежести, се чувствам много по-силна и тялото ми се чувства по-добре като цяло. Мога да вдигам детето си, сякаш нищо не е, и нямам болки в гърба. Имайте предвид, че вече не нося токчета, така че това също помага!“, откровена е бразилската красавица.

Ролята на майка също допринася за новата ѝ перспектива. Тя осъзнава колко рано е поела отговорности в собствения си живот и сравнява това с реалността на днешното поколение, което расте в среда на постоянни дигитални стимули и натиск. Тази гледна точка я прави още по-съзнателна и ангажирана като родител.

Един от най-важните уроци, които Жизел Бюндхен споделя, е значението на средата. Тя вярва, че качеството на живота зависи от хората, с които се заобикаляме. Избягва негативни новини, клюки и токсични взаимоотношения, като вместо това избира позитивност, подкрепа и вдъхновение. За нея това не е просто емоционален избор, а съществен фактор за здравето, красотата и вътрешния баланс.

Косата и визията ѝ, превърнали се в нейна запазена марка, също имат своите малки тайни, но и тук подходът е естествен и непретенциозен. Маски за коса, масла за хидратация и прости техники като сплитане на косата са достатъчни, за да постигне онзи характерен небрежен, но поддържан външен вид, който я отличава.

„Важно е да имате страхотни продукти, които подхранват косата ви и хидратират кожата ви, но нищо не може да се сравни с начина на живот. Можете да използвате всички невероятни продукти, които съществуват, но ако ядете боклуци, не почивате и не спортувате, това няма да ви помогне.

Може би ще ви помогне, когато сте на 20 години, но няма да го направи, когато сте на моите години!... Ако не се грижите за здравето си, не подхранвате тялото си с правилните храни и не си почивате достатъчно, ще го видите по кожата си, по косата си и най-важното – в настроението си.“

Най-силното послание в думите на Жизел Бюндхен обаче е свързано с вътрешната сила, която идва с времето. Според нея всяко преживяване – независимо дали е трудно или лесно – носи възможност за растеж. С натрупването на опит човек изгражда устойчивост, увереност и способност да приема живота такъв, какъвто е. Тя вярва, че нищо не е окончателно, всичко е преходно и именно това прави живота по-лек и по-смислен.