Как да обезвредим агресора без скандал? Психолози разкриват най-важните правила за самоконтрол

Всеки поне веднъж се е сблъсквал с агресивно поведение - на улицата, в магазина, в градския транспорт или дори сред познати хора. Подобни ситуации често ни сварват неподготвени и предизвикват силен стрес, особено когато срещу нас стои човек, който повишава тон, отправя обиди или дори заплахи.

Според психолозите обаче най-голямата грешка е да отвърнем със същото. Именно тогава конфликтът може бързо да излезе извън контрол.

Агресията рядко е лично насочена

Експертите напомнят, че в много случаи агресивното поведение не е провокирано конкретно от нас. Често то е резултат от натрупано напрежение, стрес, страх, преумора или лични проблеми, които човекът не успява да овладее.

Затова първата и най-важна стъпка е да не приемаме нападките като лична атака и да не позволяваме на емоциите да ни завладеят.

Контролирайте първо себе си

Когато попаднем в конфликтна ситуация, организмът моментално отделя адреналин. Пулсът се ускорява, дишането се учестява, а реакциите стават по-резки.

За да избегнете това:

Поемете няколко бавни и дълбоки вдишвания;

Направете кратка пауза преди да отговорите;

Говорете спокойно и с равен тон;

Избягвайте резки движения.

Дори няколко секунди самоконтрол могат да предотвратят сериозна ескалация.

Дистанцията има значение

Психолозите съветват постепенно да увеличите разстоянието между себе си и агресивния човек. Колкото по-близо стои той, толкова по-силно нараства напрежението.

Ако усетите риск от физическа агресия:

Не позволявайте да бъдете притиснати до стена или в затворено пространство;

Запазете възможност за отстъпление;

Застанете стабилно, но без демонстративна бойна стойка.

Говорете кратко и уверено

В конфликтни ситуации дългите обяснения рядко помагат. Много по-ефективни са кратките и ясни изречения.

Например:

„Не ми харесва този тон.“

„Няма да разговарям по този начин.“

„Нека прекратим разговора.“

Това поставя граница, без да провокира допълнително напрежение.

Кога е най-добре просто да си тръгнете?

Понякога най-разумното решение е да прекратите контакта. Ако виждате, че човекът става все по-агресивен, не се опитвайте да доказвате правотата си.

Влезте в магазин, потърсете хора наоколо, насочете се към охрана или просто напуснете мястото.

Да избегнеш конфликт не е проява на слабост, а на разум.

Как да потърсите помощ?

Ако ситуацията стане опасна, бъдете конкретни.

Вместо да викате общо „Помощ!“, насочете се към конкретен човек:

„Господине със синята риза, моля помогнете ми!“

Това увеличава вероятността някой действително да реагира.

Какво никога да не правите?

Специалистите предупреждават да избягвате:

Сарказъм и подигравки;

Унизителни коментари;

Крясъци и обиди;

Демонстративно презрение;

Обръщане с гръб към човек, който продължава да ви заплашва.

Подобно поведение почти винаги води до допълнително изостряне на ситуацията.

Стресът не приключва с края на конфликта

Дори след като напрежението отмине, организмът продължава да бъде под влияние на стресовите хормони. Затова не е необичайно след подобна случка да почувствате умора, треперене, замайване или силно емоционално изтощение.

Специалистите препоръчват да се разходите, да изпиете вода и да си дадете време за възстановяване.

Ако тревожността продължи дълго или започнете да избягвате определени места и ситуации от страх, е добре да потърсите помощ от психолог или психотерапевт.

В крайна сметка най-силната реакция срещу агресията често не е ответният удар, а способността да запазим самообладание и да защитим себе си по най-безопасния начин.

Източник: Vesti.bg.