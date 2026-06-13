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Как да обезвредим агресора без скандал? Психолози разкриват най-важните правила за самоконтрол

Как да обезвредим агресора без скандал? Психолози разкриват най-важните правила за самоконтрол

13 Юни, 2026 10:52, обновена 13 Юни, 2026 10:53 1 139 13

  • агресор-
  • скандал-
  • психолози-
  • самоконтрол

Не всяка битка се печели с остри думи. Понякога най-силното оръжие срещу агресията е спокойствието, правилната дистанция и умението да запазим контрол над себе си.

Как да обезвредим агресора без скандал? Психолози разкриват най-важните правила за самоконтрол - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всеки поне веднъж се е сблъсквал с агресивно поведение - на улицата, в магазина, в градския транспорт или дори сред познати хора. Подобни ситуации често ни сварват неподготвени и предизвикват силен стрес, особено когато срещу нас стои човек, който повишава тон, отправя обиди или дори заплахи.

Според психолозите обаче най-голямата грешка е да отвърнем със същото. Именно тогава конфликтът може бързо да излезе извън контрол.

Агресията рядко е лично насочена

Експертите напомнят, че в много случаи агресивното поведение не е провокирано конкретно от нас. Често то е резултат от натрупано напрежение, стрес, страх, преумора или лични проблеми, които човекът не успява да овладее.

Затова първата и най-важна стъпка е да не приемаме нападките като лична атака и да не позволяваме на емоциите да ни завладеят.

Контролирайте първо себе си

Когато попаднем в конфликтна ситуация, организмът моментално отделя адреналин. Пулсът се ускорява, дишането се учестява, а реакциите стават по-резки.

За да избегнете това:

  • Поемете няколко бавни и дълбоки вдишвания;

  • Направете кратка пауза преди да отговорите;

  • Говорете спокойно и с равен тон;

  • Избягвайте резки движения.

Дори няколко секунди самоконтрол могат да предотвратят сериозна ескалация.

Дистанцията има значение

Психолозите съветват постепенно да увеличите разстоянието между себе си и агресивния човек. Колкото по-близо стои той, толкова по-силно нараства напрежението.

Ако усетите риск от физическа агресия:

  • Не позволявайте да бъдете притиснати до стена или в затворено пространство;

  • Запазете възможност за отстъпление;

  • Застанете стабилно, но без демонстративна бойна стойка.

Говорете кратко и уверено

В конфликтни ситуации дългите обяснения рядко помагат. Много по-ефективни са кратките и ясни изречения.

Например:

  • „Не ми харесва този тон.“

  • „Няма да разговарям по този начин.“

  • „Нека прекратим разговора.“

Това поставя граница, без да провокира допълнително напрежение.

Кога е най-добре просто да си тръгнете?

Понякога най-разумното решение е да прекратите контакта. Ако виждате, че човекът става все по-агресивен, не се опитвайте да доказвате правотата си.

Влезте в магазин, потърсете хора наоколо, насочете се към охрана или просто напуснете мястото.

Да избегнеш конфликт не е проява на слабост, а на разум.

Как да потърсите помощ?

Ако ситуацията стане опасна, бъдете конкретни.

Вместо да викате общо „Помощ!“, насочете се към конкретен човек:

„Господине със синята риза, моля помогнете ми!“

Това увеличава вероятността някой действително да реагира.

Какво никога да не правите?

Специалистите предупреждават да избягвате:

  • Сарказъм и подигравки;

  • Унизителни коментари;

  • Крясъци и обиди;

  • Демонстративно презрение;

  • Обръщане с гръб към човек, който продължава да ви заплашва.

Подобно поведение почти винаги води до допълнително изостряне на ситуацията.

Стресът не приключва с края на конфликта

Дори след като напрежението отмине, организмът продължава да бъде под влияние на стресовите хормони. Затова не е необичайно след подобна случка да почувствате умора, треперене, замайване или силно емоционално изтощение.

Специалистите препоръчват да се разходите, да изпиете вода и да си дадете време за възстановяване.

Ако тревожността продължи дълго или започнете да избягвате определени места и ситуации от страх, е добре да потърсите помощ от психолог или психотерапевт.

В крайна сметка най-силната реакция срещу агресията често не е ответният удар, а способността да запазим самообладание и да защитим себе си по най-безопасния начин.

Източник: Vesti.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 2 Отговор
    Семейство са хората, с които ви свързва обич!

    10:57 13.06.2026

  • 2 Мими Примадоната

    4 4 Отговор
    Няма някой, когото да не съм успокоила с концерт за цугтромбон!

    10:58 13.06.2026

  • 3 Абе

    9 2 Отговор
    Не разваляйте хубавия бой със скандали.

    11:00 13.06.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    9 2 Отговор
    Туй дългото дето е написано, накратко означава — по-добре без достойнство отколкото набит.

    11:01 13.06.2026

  • 5 нож в печен

    2 1 Отговор
    агресор не вечен!

    11:12 13.06.2026

  • 6 Абе.....

    1 2 Отговор
    Не винаги е лошо! Понякога след голям скандал следва голямо амване...

    11:13 13.06.2026

  • 7 Уха

    6 2 Отговор
    Един гаечен или френски ключ помага. Особено големите вършат чудеса с костите

    11:19 13.06.2026

  • 8 Идън

    5 1 Отговор
    Зависи... когато някой нарочно си проси да го,, благословя,,- не мога да го оставя да си отиде разочарован...И повече не е повторил...

    11:20 13.06.2026

  • 9 Механик

    8 1 Отговор
    Абсолютно неприложими глупости сте написали.
    Ако някой иска да се заяде с вас, той не се интересува как реагирате. Когато и ви нападне куче и вие побегнете, какво се случва? М?
    Да ва.... у психолозите. Единственото което може да озапти чужда агресия е да си по-як/въоръжен и да му намачкаш кокалите на агресора. А противен случай си трай и се моли да отнесеш по-малък бой.

    11:26 13.06.2026

  • 10 тиририрам

    2 0 Отговор
    Срещу агресивни типове и кучета си носете спрей в джоба!
    Срещу комари е същото.;)

    11:54 13.06.2026

  • 11 Какъв скандал? Защо скандал?

    1 0 Отговор
    С два прави и един крив най-ефикасно и бързо се озаптява агресора. Може и един шут малко по-долу от гърба. После да иде да се оплаква на майка си.

    11:56 13.06.2026

  • 12 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Лошите човеци агресорите разбира само от бой и телесни увреждания,няма друго лечение за тях.

    11:56 13.06.2026

  • 13 Краварска медия

    1 0 Отговор
    Тва по случай гейпарада ли е, или покрай вече редовното рязане на глави у ефропата

    11:57 13.06.2026