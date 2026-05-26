Жител на Харковска област е задържан за сътрудничество с окупационните власти

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), заедно с националната полиция, е задържала жител на Харковска област, обвинен в сътрудничество с руските окупационни власти по време на превземането на Купянския район през 2022 г., предава Укринформ, предава БТА.

Според разследването мъжът, който е местен работник, доброволно се е присъединил към т.нар. окупационна администрация след установяване на руски контрол над района. Той е бил назначен за помощник в селището Дворична, където е подпомагал създаването на „работни места“ в окупирани държавни институции.

Освен това е участвал в незаконно „преброяване“ на населението и е събирал лични данни на местни жители.

Разследване и арест

Украинските власти посочват, че окупационните структури са проявявали особен интерес към хора, заподозрени в съпротива, като част от тях по-късно са били задържани.

След освобождаването на Дворична заподозреният се е преместил в Харков, където се е опитвал да се укрие. Впоследствие е бил задържан от ССУ.

Обвинения и възможно наказание

Срещу него е повдигнато обвинение за колаборационистка дейност. Той може да получи до 10 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.