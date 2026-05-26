Жител на Харковска област е задържан за сътрудничество с окупационните власти
ССУ разкрива колаборационистка дейност в Купянския район

Ели Стоянова

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), заедно с националната полиция, е задържала жител на Харковска област, обвинен в сътрудничество с руските окупационни власти по време на превземането на Купянския район през 2022 г., предава Укринформ, предава БТА.

Според разследването мъжът, който е местен работник, доброволно се е присъединил към т.нар. окупационна администрация след установяване на руски контрол над района. Той е бил назначен за помощник в селището Дворична, където е подпомагал създаването на „работни места“ в окупирани държавни институции.

Освен това е участвал в незаконно „преброяване“ на населението и е събирал лични данни на местни жители.

Разследване и арест

Украинските власти посочват, че окупационните структури са проявявали особен интерес към хора, заподозрени в съпротива, като част от тях по-късно са били задържани.

След освобождаването на Дворична заподозреният се е преместил в Харков, където се е опитвал да се укрие. Впоследствие е бил задържан от ССУ.

Обвинения и възможно наказание

Срещу него е повдигнато обвинение за колаборационистка дейност. Той може да получи до 10 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 24 Отговор
    чудя се на гнома дали ще му стигнат орешниците , да удари всички гаражи в Ухраина?!

    Коментиран от #2, #3, #12, #16

    11:01 26.05.2026

  • 2 Не бой ся

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    под всеки гараж, под който има мишоци ще бъде дезинфекциран.

    11:04 26.05.2026

  • 3 Трътко

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако не му стигнат да остави последния за себе си

    11:05 26.05.2026

  • 4 Офффф бая работа ги чака

    20 4 Отговор
    Трябва да заловят 90% от украинците, че всички са руски сътрудници🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    11:06 26.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 6 Отговор
    а стига вече сте ни заливали с таа усръинскъ пи..к04

    11:08 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изкупувам

    4 13 Отговор
    орешници за скрап. Ще правя далавера.

    Коментиран от #24

    11:10 26.05.2026

  • 8 следва

    2 1 Отговор
    разширяване на ивицата Гаza

    11:11 26.05.2026

  • 9 Всезнайко

    15 6 Отговор
    Разбира се,че ще има такива хора.Зеления какво си мисли,че няма да има съпротива.Това са руснаци,дори държавата да се казва Украйна.

    Коментиран от #13

    11:11 26.05.2026

  • 10 Урко фашисти

    19 4 Отговор
    Урки жалки ненормалници сте

    11:12 26.05.2026

  • 11 Феникс

    15 2 Отговор
    По тази логика трябва да арестуват всеки втори човек, там!

    11:14 26.05.2026

  • 12 Аз си мислех, че си в Украйна, какъвто

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    си храбър и се уплаших, че некой Орешник те е треснал.

    Коментиран от #23

    11:15 26.05.2026

  • 13 ПЪЛНИ Глупости

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Всезнайко":

    Еш па ти!! А тука като дойдоха "асвабадителите" 1944 г,и престъпници и шумкари им станаха подлоги не е ли същото даже си е национално предателство !Да се сложиш на чужда държава и интереси !Ама май и ти си от техните деца-внуци !

    Коментиран от #17, #21

    11:16 26.05.2026

  • 14 Супер политик

    7 2 Отговор
    Супер политик, създал работни места, интересувал се от нуждите на хората. У нас работните места се закриват и политиците се грижат само за свойте нужди.

    11:17 26.05.2026

  • 15 Хи хи хи

    5 5 Отговор
    вий кво усръинскътъ мова ли забравихте ???!

    Не е ССУ

    СБУ е
    Служба Безпеки України

    11:17 26.05.2026

  • 16 ПЪЛНИ Глупости

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм по навит като пиждин тотално се окъка , тия всичките как ще обърнат палачинките както роднините им и те 90-92 година !Станаха набожни влязоха в черкви боядисаха се за нула време

    Коментиран от #20

    11:20 26.05.2026

  • 17 Ахъъъ верно

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛНИ Глупости":

    ама тоа "новия" слугинаж на новите братушки
    пардоне моа "патриоти" , с кво е различават от предишните ???!

    11:28 26.05.2026

  • 18 Иван

    4 2 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Бенямин Нетаняху произхожда от Кривой Рог.

    11:31 26.05.2026

  • 19 Българин

    3 7 Отговор
    Ще постъпят с изменника, както са постъпвали с пособниците на нацисткия окупатор преди 80 години! Той сам си е решил съдбата!

    11:34 26.05.2026

  • 20 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Марксистката еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси стана последовател на третополовия Мешия.

    11:34 26.05.2026

  • 21 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Подлогите предоставиха летище София на нацистките хазарски психопати.

    Коментиран от #30

    11:37 26.05.2026

  • 22 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Офффф бая работа ги чака":

    Тамън така е! И Путин в това вярваше. А кой бие мечето по диреците, вече пета година, остава загатка!

    11:37 26.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Изкупувам":

    Парите ти трябват за парижки бутик.

    11:43 26.05.2026

  • 25 Съдия

    5 3 Отговор
    В България също трябва да има арести на подобни дегенерати които сътрудничат на режима в Кремъл.

    Коментиран от #26

    11:46 26.05.2026

  • 26 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Съдия":

    И безплатен престой на колумбийци, преминаващи през България.

    11:49 26.05.2026

  • 27 Иван

    0 0 Отговор
    Бен Гвир и Смотрич.

    11:52 26.05.2026

  • 28 Иван

    0 0 Отговор
    Нетаняху и Еленски.

    11:53 26.05.2026

  • 29 Така ли?

    1 0 Отговор
    Значи той, човекът от администрацията ще е съден, защото е приел да работи за Руските власти? Представяте ли си какво ще се случи у нас, когато истинските българи поемат управлението и ЕС не може да влияе? Десетки хиляди продажници, които сега работят в администрациите на държавата ни могат да бъдат съдени и осъдени за дейности срещу интересите на държавата и в полза на други сили и държави. И това е реално.

    11:54 26.05.2026

  • 30 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Това са най-екстремните прояви на политическо угодничество в модерната ни история.1963 година: Тодор Живков официално предлага на съветския лидер Никита Хрушчов България да стане 16-а република на СССР. Хрушчов отказва с шегата, че българите просто искат да им се плащат масрафи!!1973 година: Живков прави втори таен опит пред Леонид Брежнев за „сливане“ на България със СССР. Инициативата отново е отклонена от Москва !Българското ръководство винаги първо и безпрекословно подкрепя агресивните действия на Москва...Пражката пролет (1968 г.): България е първата държава, която настоява за военна интервенция в Чехословакия, и изпраща свои войски за смазването на реформаторското движение...Афганистан (1979 г.): София веднага и изцяло легитимира съветското нахлуване в Афганистан на международната сцена.....„Вечна дружба“ „СССР и България – с една кръвоносна система“...Учебниците са съобразени изцяло със съветската доктрина, а ролята на Русия и СССР в българската история е хиперболизирана.Град Варна е преименуван на Сталин (от 1949 до 1956 г.), а десетки улици, заводи и върхове носят имена на съветски лидери.!Да, на софийското летище „Васил Левски“ наистина ca разположени американски самолети-цистерни (танкери), но тяхната мисия изтича в края на май 2026 г.

    Коментиран от #31, #32, #34, #36

    11:54 26.05.2026

  • 31 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Шегата се оказа истина.

    Коментиран от #33

    11:56 26.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Мисията на проклетите нацистки хазарски коварни еврейски сатанински терористи изтича в газовите камери.

    12:00 26.05.2026

  • 35 Копейка

    0 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    12:02 26.05.2026

  • 36 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски каза, че Украйна е нов Израел.

    12:07 26.05.2026

