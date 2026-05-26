Жител на Харковска област е задържан за сътрудничество с окупационните власти

Службата за сигурност на Украйна (ССУ), заедно с националната полиция, е задържала жител на Харковска област, обвинен в сътрудничество с руските окупационни власти по време на превземането на Купянския район през 2022 г., предава Укринформ, предава БТА.
Според разследването мъжът, който е местен работник, доброволно се е присъединил към т.нар. окупационна администрация след установяване на руски контрол над района. Той е бил назначен за помощник в селището Дворична, където е подпомагал създаването на „работни места“ в окупирани държавни институции.
Освен това е участвал в незаконно „преброяване“ на населението и е събирал лични данни на местни жители.
Разследване и арест
Украинските власти посочват, че окупационните структури са проявявали особен интерес към хора, заподозрени в съпротива, като част от тях по-късно са били задържани.
След освобождаването на Дворична заподозреният се е преместил в Харков, където се е опитвал да се укрие. Впоследствие е бил задържан от ССУ.
Обвинения и възможно наказание
Срещу него е повдигнато обвинение за колаборационистка дейност. Той може да получи до 10 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
2 Не бой ся
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":под всеки гараж, под който има мишоци ще бъде дезинфекциран.
3 Трътко
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако не му стигнат да остави последния за себе си
4 Офффф бая работа ги чака
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
7 Изкупувам
8 следва
9 Всезнайко
10 Урко фашисти
11 Феникс
12 Аз си мислех, че си в Украйна, какъвто
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":си храбър и се уплаших, че некой Орешник те е треснал.
13 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #9 от "Всезнайко":Еш па ти!! А тука като дойдоха "асвабадителите" 1944 г,и престъпници и шумкари им станаха подлоги не е ли същото даже си е национално предателство !Да се сложиш на чужда държава и интереси !Ама май и ти си от техните деца-внуци !
14 Супер политик
15 Хи хи хи
СБУ е
Служба Безпеки України
16 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм по навит като пиждин тотално се окъка , тия всичките как ще обърнат палачинките както роднините им и те 90-92 година !Станаха набожни влязоха в черкви боядисаха се за нула време
17 Ахъъъ верно
До коментар #13 от "ПЪЛНИ Глупости":ама тоа "новия" слугинаж на новите братушки
пардоне моа "патриоти" , с кво е различават от предишните ???!
18 Иван
19 Българин
20 Иван
До коментар #16 от "ПЪЛНИ Глупости":Марксистката еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси стана последовател на третополовия Мешия.
21 Иван
До коментар #13 от "ПЪЛНИ Глупости":Подлогите предоставиха летище София на нацистките хазарски психопати.
22 койдазнай
До коментар #4 от "Офффф бая работа ги чака":Тамън така е! И Путин в това вярваше. А кой бие мечето по диреците, вече пета година, остава загатка!
24 Иван
До коментар #7 от "Изкупувам":Парите ти трябват за парижки бутик.
25 Съдия
26 Иван
До коментар #25 от "Съдия":И безплатен престой на колумбийци, преминаващи през България.
27 Иван
28 Иван
29 Така ли?
30 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #21 от "Иван":Това са най-екстремните прояви на политическо угодничество в модерната ни история.1963 година: Тодор Живков официално предлага на съветския лидер Никита Хрушчов България да стане 16-а република на СССР. Хрушчов отказва с шегата, че българите просто искат да им се плащат масрафи!!1973 година: Живков прави втори таен опит пред Леонид Брежнев за „сливане“ на България със СССР. Инициативата отново е отклонена от Москва !Българското ръководство винаги първо и безпрекословно подкрепя агресивните действия на Москва...Пражката пролет (1968 г.): България е първата държава, която настоява за военна интервенция в Чехословакия, и изпраща свои войски за смазването на реформаторското движение...Афганистан (1979 г.): София веднага и изцяло легитимира съветското нахлуване в Афганистан на международната сцена.....„Вечна дружба“ „СССР и България – с една кръвоносна система“...Учебниците са съобразени изцяло със съветската доктрина, а ролята на Русия и СССР в българската история е хиперболизирана.Град Варна е преименуван на Сталин (от 1949 до 1956 г.), а десетки улици, заводи и върхове носят имена на съветски лидери.!Да, на софийското летище „Васил Левски“ наистина ca разположени американски самолети-цистерни (танкери), но тяхната мисия изтича в края на май 2026 г.
31 Иван
До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":Шегата се оказа истина.
34 Иван
До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":Мисията на проклетите нацистки хазарски коварни еврейски сатанински терористи изтича в газовите камери.
35 Копейка
36 Иван
До коментар #30 от "ПЪЛНИ Глупости":Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски каза, че Украйна е нов Израел.
