Първата руска високоскоростна железопътна линия между Москва и Санкт Петербург ще има 14 спирки

Първата руска високоскоростна железопътна линия (ВЖЛ) между Москва и Санкт Петербург ще има 14 пътнически спирки, съобщиха от информационния център на линията пред ТАСС.

„ВЖЛ линията Москва-Санкт Петербург ще има 14 пътнически спирки: гара Ленинградски, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Високово, Новая Твер, Логовеж, Садва, Виползово, Валдай, Велики Новгород, Жаровская, Южный и Главна гара Санкт Петербург“, се казва в изявлението.

Строителният проект за първата руска високоскоростна железопътна линия между Москва и Санкт Петербург се осъществява по указание на руския президент Владимир Путин като част от националния проект „Ефективна транспортна система“.

След пускането на линията в експлоатация пътуването от Москва до Санкт Петербург ще отнема 2 часа и 15 минути, почти два пъти по-бързо от сегашната скорост. 679-километровата железопътна линия ще премине през шест федерални субекта на страната, в които живеят 30 милиона души. Специален влак ще може да достига скорост до 400 км/ч. Пътуването до Твер ще отнеме 39 минути, а до Зеленоград - 14 минути. Очаква се годишният пътникопоток между градовете да се увеличи до 23 милиона до 2030 г.

Според постановление на руското правителство, проектирането и изграждането на високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург е планирано за 2024-2028 г., като въвеждането в експлоатация е планирано за 2028 г.

В бъдеще се планира реализирането на проекти за високоскоростни железопътни линии от Москва до Екатеринбург (през Нижни Новгород и Казан), Минск, Адлер и Рязан.

