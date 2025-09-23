Новини
Най-бързият влак в Русия ще стига от столицата до гада на Нева за 2.15 часа с 400 км/ч

Първата руска високоскоростна железопътна линия между Москва и Санкт Петербург ще има 14 спирки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата руска високоскоростна железопътна линия (ВЖЛ) между Москва и Санкт Петербург ще има 14 пътнически спирки, съобщиха от информационния център на линията пред ТАСС.

„ВЖЛ линията Москва-Санкт Петербург ще има 14 пътнически спирки: гара Ленинградски, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Високово, Новая Твер, Логовеж, Садва, Виползово, Валдай, Велики Новгород, Жаровская, Южный и Главна гара Санкт Петербург“, се казва в изявлението.

Строителният проект за първата руска високоскоростна железопътна линия между Москва и Санкт Петербург се осъществява по указание на руския президент Владимир Путин като част от националния проект „Ефективна транспортна система“.

След пускането на линията в експлоатация пътуването от Москва до Санкт Петербург ще отнема 2 часа и 15 минути, почти два пъти по-бързо от сегашната скорост. 679-километровата железопътна линия ще премине през шест федерални субекта на страната, в които живеят 30 милиона души. Специален влак ще може да достига скорост до 400 км/ч. Пътуването до Твер ще отнеме 39 минути, а до Зеленоград - 14 минути. Очаква се годишният пътникопоток между градовете да се увеличи до 23 милиона до 2030 г.

Според постановление на руското правителство, проектирането и изграждането на високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург е планирано за 2024-2028 г., като въвеждането в експлоатация е планирано за 2028 г.

В бъдеще се планира реализирането на проекти за високоскоростни железопътни линии от Москва до Екатеринбург (през Нижни Новгород и Казан), Минск, Адлер и Рязан.

Снимка: Телеграм


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 62 гласа.
  • 1 така е

    54 78 Отговор
    2076 година ще направят и изцяло отечествен .... чушкопек.

    Коментиран от #85, #100

    08:03 23.09.2025

  • 2 Ще, ще...

    54 64 Отговор
    Ама първо Сименс трябва да им даде задвижването.

    Коментиран от #3, #7, #9, #27, #65

    08:08 23.09.2025

  • 3 глупости

    41 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    ще използват задвижване от Искандер-М

    08:09 23.09.2025

  • 4 Как

    45 48 Отговор
    Трасето го Строят китайците . Влаковете ще са китайски. Диспечерите на линията китайци.

    Коментиран от #32

    08:10 23.09.2025

  • 5 бързите влакове

    30 4 Отговор
    са истината за разстояния 1000-2000км

    Коментиран от #19

    08:10 23.09.2025

  • 6 Европееца

    91 23 Отговор
    Хората карат влакове с 400 а ние направихме капачката да стои на шишето и всеки път като пия вода, капачката да ми запушва носа.

    Коментиран от #14, #96

    08:10 23.09.2025

  • 7 Да ти го напиша

    32 58 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    Той Сименс избяга от Русия. Китай не иска да си занимава със блатни Ванка.

    Коментиран от #73

    08:11 23.09.2025

  • 8 "скоро" и у нас

    42 7 Отговор
    Демек - никога.

    Коментиран от #12

    08:11 23.09.2025

  • 9 Госあ

    41 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    а защо сименс ве баце ? Най зле са. Не мое ли китайците с най бързите влакове или Кавазаки Хеви или французите ? Къде па тоо сименс го слагаш в А група ? М ?

    Коментиран от #47, #101

    08:12 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сзо

    33 27 Отговор
    Ше, ще , ще. Пак нещо в бъдеще неосъществимо време. А ако все пак стане, то със сигурност ще е китайско. Както москвичоте и волгите.

    08:12 23.09.2025

  • 12 на нас

    15 20 Отговор

    До коментар #8 от ""скоро" и у нас":

    за какво ни е? Ние блата нямаме. Имаме планини.

    Коментиран от #75

    08:12 23.09.2025

  • 13 покруса

    53 17 Отговор
    Хората там си имат бързи влакове. България си има стари релси и стар превозен състав. Локомотиви и вагони от времето на бай Тошо.И пътищата ни са такива,и малките улички край блокчетата от 60-те години. Панелки неосъвременени,начупен асфалт,дупки по него,несменени капаци на шахти и още,и още несъвременни неща.

    Коментиран от #17

    08:13 23.09.2025

  • 14 евгъzuец

    9 17 Отговор

    До коментар #6 от "Европееца":

    седни на нея катж бротушките си

    08:13 23.09.2025

  • 15 2024

    28 18 Отговор
    русийката бе обещала че до 2024 ще направи обитаема база на Луната.

    Коментиран от #84

    08:13 23.09.2025

  • 16 ЩЕ - това казва всичко

    23 19 Отговор
    ЩЕ - това казва всичко

    08:14 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ще ще ще

    20 20 Отговор
    Ако Улан Батор позволи.

    08:14 23.09.2025

  • 19 разбира се

    23 32 Отговор

    До коментар #5 от "бързите влакове":

    Ако имаш 2000км тепсия. И ако нямаш 35 милиона украинци готови всякак си да ти отмъстят, за добрините които им направи последните 5 години. В този ред на мисли, как се дерайлира с 400км/ч и кой ще оцелее?

    Коментиран от #31, #34

    08:17 23.09.2025

  • 20 Генерал мопс

    16 8 Отговор
    Тук не е Москва

    Коментиран от #22

    08:17 23.09.2025

  • 21 стих

    14 12 Отговор
    И до България ще дойде за 2(два)часа този влак. Дано да е пълен с красиви,нежни и сладички рускини по и без монокини!

    Коментиран от #24, #102

    08:18 23.09.2025

  • 22 сигурен ли си

    19 25 Отговор

    До коментар #20 от "Генерал мопс":

    Губернатора на България се казва Леонид Решетников и управлява задунайската чрез наместника си Румен Радев. Не ли? Я пак.

    08:19 23.09.2025

  • 23 Руските црвли

    22 13 Отговор
    ще започнат проектиране някога на нещо, И това в бг сайтчетата им е фундаментална новина. А, с автомагистралата пак там какво стана. Май вече е заметена под килима.

    Коментиран от #30

    08:20 23.09.2025

  • 24 за тебе

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "стих":

    загорели овцелюби

    08:20 23.09.2025

  • 25 факуса

    20 21 Отговор
    боже кога ще ги стигнем руснаците,сигур ся кат влезем в клуба и ни вземат всичките пари и намалят заплатите,и русийката така откак фалира все по развита става

    08:21 23.09.2025

  • 26 ТТТ

    21 13 Отговор
    Едно време в ссср, всичко и кумунизЪма дори бяха в бъдеще неслучващо се време, та така и в разсипия.

    08:21 23.09.2025

  • 27 факуса

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    ха ха сигур те са го дали на китайците

    08:22 23.09.2025

  • 28 Милен

    5 8 Отговор
    Дали ще стигне 🤪

    08:22 23.09.2025

  • 29 Гориил

    20 10 Отговор
    Струва си да се помни, че границите на Москва и Санкт Петербург се приближават със скорост от пет километра годишно и след сто и четиридесет години те ще се превърнат в непрекъсната градска агломерация, над която ракетни влакове ще преминават на всеки петнадесет минути по стоманени и стоманобетонни надлези. Освен това ще бъдат построени високоскоростни железопътни линии към Сочи, Минск, Казан, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Владивосток, пресичайки монголската и китайската граница до Улан Батор, Пекин, Тиендзин, Шанхай, Ханджоу и Хошимин. И всичко това в рамките на двадесет години.

    Коментиран от #52, #87

    08:23 23.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе ти,

    20 14 Отговор

    До коментар #19 от "разбира се":

    четеш ли написаното. Жужи е възложил проучване и проектиране. Някога строителство я има, я няма.

    Коментиран от #35

    08:25 23.09.2025

  • 32 факуса

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    ама строят а великите длъжници какв скоростна връзка имат, никаква,един париж брюксел и лондон и париж страсбург с много чакане

    08:26 23.09.2025

  • 33 Браво на Русия

    23 18 Отговор
    Хората вървят напред ние назад.

    08:27 23.09.2025

  • 34 зелен пън

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "разбира се":

    оцелели осранци няма да оставя

    Коментиран от #37

    08:28 23.09.2025

  • 35 типично

    15 15 Отговор

    До коментар #31 от "Абе ти,":

    И това проучване ще изхрани и изучи 4-5 поколения проучватели, докато 2093 година заключат че не е подходящо за останалите стотина хиляди живи руснаци.

    08:28 23.09.2025

  • 36 Не четеш

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "кой ти каза":

    явно си писател.

    08:28 23.09.2025

  • 37 ам че хубаво

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "зелен пън":

    успех

    08:29 23.09.2025

  • 38 явер

    11 21 Отговор
    Руснаците нито могат да проектират, нито да построят, нито да експлоатират, такова съоръжение. Просто може да го изградят на макет или някоя анимация за влака и трасето. Виж , ако китайци, японци, германци, французи им е възложено ще го направят, но експлоатацията пияният руснак как да я извърши.

    08:29 23.09.2025

  • 39 В В.П.

    23 2 Отговор
    В България има ,специални ,,влакове от 1960 год .Антики..Красота ..Вземат София Бургас за 1 денонощие ..

    08:29 23.09.2025

  • 40 Чакаме първо...

    7 4 Отговор
    Да отменят крепостничеството и тунела под Шипка

    08:30 23.09.2025

  • 41 Пътник

    19 4 Отговор
    Като чета написаното, разбирам, че никой не е пътувал с влак между Санкт Петербург и Москва.

    08:32 23.09.2025

  • 42 Гориил

    15 4 Отговор
    Тези влакове ще се движат от 5:00 до 1:00 часа сутринта, с четиричасова почивка в движението. Всяка гара ще разполага с 24-часов паркинг, бензиностанции, хотели, ресторанти, кина, концертни зали, кафенета, барове и дори нощни клубове.Мащабно, луксозно жилищно строителство ще процъфтява в красивата руска провинция с чистия ѝ въздух и девствените ѝ реки. Ще се отворят първокласни курорти, както и велосипедни и ски писти.

    Коментиран от #46, #89

    08:38 23.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 az СВО Победа80

    18 12 Отговор
    Имат!
    Могат!
    Правят!

    А ние "европейците", къде сме???

    Коментиран от #50, #51

    08:44 23.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Аз съм

    16 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    Испания разполага с 3000 км. високоскоростен железопътен транспорт от който 85% двулентов.Първата линия е Мадрид Севиля и пусната в експлоатация 1992 година.

    Коментиран от #48, #53

    08:45 23.09.2025

  • 47 Ще, ще, ще

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Не мое. И китайските се задвижват със Сименс. Френско е управлението - Арева.

    Коментиран от #57, #58, #104

    08:47 23.09.2025

  • 48 ти па

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм":

    много ти разбира главата от комбайни с вертикално излитане :)

    08:48 23.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Какво?

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Защо?
    Къде?
    Кога?

    08:49 23.09.2025

  • 51 кое точно

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    са направили и има Акт 16?

    08:50 23.09.2025

  • 52 Чети внимателно

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Средна скорост на товар от китайската граница до Москва - 4.3 км/ч. Това е пропускателната способност на Транссибирското руско ЖП. Но пък Русия не произвежда лагери за ЖП състави.

    Коментиран от #56

    08:51 23.09.2025

  • 53 Гориил

    13 2 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм":

    Това прави Испания лидер в Европа и втори в света след Китай по дължина на високоскоростните железници. САЩ и Канада, например, нямат нито една миля високоскоростна железница. Нека ви напомня, че разстоянието от Москва до Владимир е десет хиляди километра.

    08:53 23.09.2025

  • 54 Гого Мого

    12 11 Отговор
    Всичко в статията за влака е "ще" и "ще".
    Единственият начин да го направят е китайците да им го построят.
    Останалото като новат "Волга" -китайска но с емблема на "Волга".

    Коментиран от #61

    08:53 23.09.2025

  • 55 Голем смех

    6 7 Отговор
    Ще, ще..... :) хахахахахахахахахаха

    08:55 23.09.2025

  • 56 Зеления

    15 10 Отговор

    До коментар #52 от "Чети внимателно":

    Всичко си произвежда. Просто тук не ти го казват. Даже от месец насам отново си правят самолетите чисто самички - без грам чужди компоненти. Твоите вагони къде са? Локомотивите? Телевизорите? Тонколони поне правим ли? Усилватели? Крушки? Българино, вземи учи поне китайски. С новата европолитика спрямо хората, които са имали цивилизация тогава, когато прадедите ти са скачали още по дърветата, английският няма да върви. Повярвай ми.

    08:56 23.09.2025

  • 57 Госあ

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ще, ще, ще":

    😂 ха ха ха ха

    08:57 23.09.2025

  • 58 Ще, ще, ще

    7 7 Отговор

    До коментар #47 от "Ще, ще, ще":

    Сори, управлението не е на Арева, а на Sagem.

    Помните ли какво стана с монорелсовата въздушна железница в Москва между ВДНХ и МС Тимирязевская? През 2010 се повреди и не можаха да я ремонтират. Закриха я. Толкова могат.

    08:58 23.09.2025

  • 59 az СВО Победа80

    16 6 Отговор
    Накратко:

    В "развитата" евроатлантическа България, която от 2026г. вече щяла да влезе в "клуба на богатите" от София до Варна с влак най-бързо се пътува за 7часа и 43 минути, при това с едно прекачване, а разстоянието е само 378 км.

    Почувствахте ли разликата???

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #63

    08:59 23.09.2025

  • 60 Весел Патиланец

    7 11 Отговор
    Още ЩЕ-технологии! За путину, за подебду! ;-))))))
    Има няма 94г и ЩЕ намерят залежи, в Сибир, на най-безаналогови влакове - така разпореди великото джудже!
    Веднага след като намерят залежи на Москвичи, Волги и друга безаналогова техника!
    Самолетите вече почнаха да ги копаят - великия джуджак беше разпоредил за 2024 по 120бр на година, за 2025 ги редуцура до 15бр. на година, а до сега са издали вече един брой, от старата серия, който са успели да довършат, като вземат части от другите, които вече не могат да летят!
    ВЕНСЕРЕМОС, другари!
    Треперете западняци!

    09:01 23.09.2025

  • 61 Гориил

    11 8 Отговор

    До коментар #54 от "Гого Мого":

    В този мегапроект няма нито един китайски компонент. Всичко е руско, включително софтуерните пакети за всички нива на управление на високоскоростната железница. В сътрудничеството участват над шест хиляди руски компании, като само две са чуждестранни (една южнокорейска, една малайзийска и нито една японска, европейска или американска компания).

    Коментиран от #70

    09:02 23.09.2025

  • 62 ой ой ой

    5 6 Отговор
    Ай как хочется. Ай ай ай. Ииииих!

    09:04 23.09.2025

  • 63 България е планинска страна

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа80":

    Цяло чудо е че има железница.

    Коментиран от #64

    09:05 23.09.2025

  • 64 az СВО Победа80

    7 4 Отговор

    До коментар #63 от "България е планинска страна":

    🤣🤣🤣

    Само с лъжи не се живее!

    Коментиран от #66, #67, #68

    09:08 23.09.2025

  • 65 Хахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    Нещо не си разбрал! Не раша ще строи, а Китай ще построи на раша! Рашите освен танкове от СССР друго не могат да измислят и направят.

    09:14 23.09.2025

  • 66 Зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    Напротив! Живее се. Едните ми изтриват мненията, защото са истина, а не защото са лъжа. И живеят от това. Другите 250 също лъжат. Надуват балона, надуват. Рано или късно се пука и всичко е във фекалии от този взрив. Другите се фантазират по форумите. Даже не съм сигурен, че това не са ботове. Все не ми се иска да повярвам, че това може да бъде човек. Не че опростачването не е се случило отдавна и вече дава своите плодове. Просто така ми се иска - да живея сред мислещи и обективни хора. Уви.

    Коментиран от #69

    09:14 23.09.2025

  • 67 тогава

    3 6 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    защо си губиш времето да лъжеш българите денонощно?

    09:14 23.09.2025

  • 68 Засега ти се получава

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    Почти успешно.

    09:14 23.09.2025

  • 69 az СВО Победа80

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Зеления":

    Както сам си написал, балонът рано или късно се пука и се показва кафявата и миризлива реалност....

    09:17 23.09.2025

  • 70 Мега проект ???

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Гориил":

    Едва 700 километра разстояние !? А кога ще направят гига или тера проекта - транссибирската железница Москва - Владивосток високоскоростна ?

    Коментиран от #71, #103

    09:21 23.09.2025

  • 71 Зеления

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Мега проект ???":

    Пожелавам ти да се качиш на първокласен влак Москва - Владивосток. Тогава ще разбереш дали и кога.

    Коментиран от #72

    09:24 23.09.2025

  • 72 Рижавия с дръпнатите очи

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Зеления":

    Максималната средна скорост на Транссибирската железница е около 64 км/ч при най-бързия пътнически влак „Русия“, който изминава разстоянието от Москва до Владивосток за около 6 дни и 2 часа. Този маршрут е с дължина 9288,2 км и преминава през 7 часови зони. Вагоните по линията могат да се движат и по-бързо на отделни участъци, но средната скорост на целия маршрут, включително спирките, е около 64 км/ч.

    Коментиран от #74

    09:27 23.09.2025

  • 73 Драгой

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Да ти го напиша":

    Китайците ще им го направят, но няма да е безплатно, ще продължат да им гепят инфраструктурата и да им взимат газта по 7 долара. Не е съвсем по братски, но ватенките със сигурност няма с какво да платят, рублите и те не ги искат даже.

    Коментиран от #76

    09:29 23.09.2025

  • 74 Зеления

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "Рижавия с дръпнатите очи":

    Владееш copy-paste командата. И какво искаше да ми кажеш с това? Според мен си в грешка. Информацията е неправилна. Пътува се 7 дни и 8 нощи. Дреме ми за средната скорост! Пътувам с голям кеф в купе с жена и никой друг. Вътре баня и тоалетна и две легла персона и половина. Чай на корем. Ресторантът работи. Кухнята прекрасна. Дреме ми за Урсула, Грета, Кая, Мелончето и всички пудели наоколо. Когато си дойда тук, виждам нова, което ти не виждаш. Бъди щастлив. И умен. Ще ти потрябва.

    Коментиран от #78, #79

    09:33 23.09.2025

  • 75 Махни чушкопека от празната кра туна

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "на нас":

    45 год. "лош" Бай Тошо = +3000 язовира. 37 год "велика" западна "демокрация" = - 2800 язовира !!!???

    Коментиран от #77

    09:34 23.09.2025

  • 76 Историята показва

    4 5 Отговор

    До коментар #73 от "Драгой":

    Проблема с китайците е, че ще дойдат и ще построят линията. Но няма да си тръгнат. Канада не можа да ги изгони. Руснаците нямат никакъв шанс да ги изгонят.

    Коментиран от #93

    09:34 23.09.2025

  • 77 плюс 300 хиляди язовира

    9 12 Отговор

    До коментар #75 от "Махни чушкопека от празната кра туна":

    Всичко при бай Тошо е строено с безплатен насилствен бригадирски труд, или с робския труд на децата от строителни войски.

    Коментиран от #80

    09:36 23.09.2025

  • 78 Брато, у ред ли си?

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Зеления":

    8 денонощия от живота си да прекараш във влак? Какво си извършил, та така са те наказали?

    09:50 23.09.2025

  • 79 едно време за строежа на БАМ

    6 3 Отговор

    До коментар #74 от "Зеления":

    набираха заблудени роби и в България. Защото Кореком работеше и с рубли.

    09:53 23.09.2025

  • 80 ами как да накара такива като теб

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "плюс 300 хиляди язовира":

    да станат човеци, само ритници ви оправят

    Коментиран от #82

    10:04 23.09.2025

  • 81 Баце

    4 4 Отговор
    ЩЕ е основното в дописката.
    ЩЕ са си блато и утре.
    Ще се заблатяват и калят още повече в периода 2026-2030г.

    10:06 23.09.2025

  • 82 поредното очеизвадно доказателство

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "ами как да накара такива като теб":

    че тук пишат основно небългари

    10:07 23.09.2025

  • 83 А ТАКААА

    2 1 Отговор
    Колко му е,... още от Петър 1 по трасето имало само един завой

    10:17 23.09.2025

  • 84 Никой

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "2024":

    Не може да ти обещае по добре от блатните ,ЩЕЕ

    10:19 23.09.2025

  • 85 ПИТАНКА 2

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    ТИ, въобще знаеш ли къде е този влак... от коя гара тръгва и на коя спира...Или ей така наизуст, защто било руско
    Остава да си гледал и ИНТЕРВИЗИЯта от Москва

    Коментиран от #88

    10:19 23.09.2025

  • 86 Ааа

    4 2 Отговор
    Пекин Владивосток ,когда

    10:21 23.09.2025

  • 87 Даа

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Тебе те знаем ,ЩЕЕ стане ,ама с укрите кво прайм ,ще ви гонят до дупка

    10:25 23.09.2025

  • 88 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "ПИТАНКА 2":

    Тръгва от Чушко и стига в Пек.

    10:26 23.09.2025

  • 89 А бе

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    У русията лекари няма те ли ,да те прегледат ,не си добре нещо

    10:28 23.09.2025

  • 90 Ти да видиш ! 😀

    6 3 Отговор
    А у нас влаковете тръгват с почти толкова закъснение, па кога стигнат ! 😀
    А иначе сваляме всичко на руснаците ! Е, вЕрно само на приказки ! 😀

    11:12 23.09.2025

  • 91 Хайнц Клинг

    2 4 Отговор
    500 ще са и Путин ще го бута.
    Е вероятно ще направят някаква линия, на която скоростта ще е 100-150 км в някои отсечки за да се фука джуджето. Факт, че тука ще си останем с БДЖ-то и 60 км, ако има късмет да не се запали/дерейлира.

    11:15 23.09.2025

  • 92 Ха-ха-ха...

    6 5 Отговор
    "Ще...,ще... 2030", но по-вероятно да стане към 2300. "Денег нет но вы держитесь", "Хотели как лучше получилось как всегда"...
    Ще, ще... ама друг път!

    11:53 23.09.2025

  • 93 Драгой

    4 6 Отговор

    До коментар #76 от "Историята показва":

    Те руснаците сами и без да са откраднали нещо не могат да направят скоростен влак. Западните фирми се изнесоха, остават им китайците само. Скептичен съм, че руснаците могат да го финансират със собствени средства, парите отиват основно в Украйна, пенсии и заплати са в застой и ако не са ресурсите, които продават на безценица на Китай да са рухнали до сега, те са им главната опора, но от огромните печалби на Газпром и компания няма и помен. Приходите не покриват разходите дори и всичко е на минус.

    12:03 23.09.2025

  • 94 А ние дето

    7 3 Отговор
    Сме в клуба на богатите дупедавци,целим влаковете ни да вдигнат 100 км без да дерайлират!!!УЖАСТ КАКВА ОТВРАТ СА ЕС И ПОДОБНИТЕ ИМ,ЗАТРИХА ДЪРЖАВАТА НИ И ЛЪЖАТ КАК РУСИЯ БИЛИ ПО ЗЛЕ,Е ВИЖДАМЕ!!!

    12:04 23.09.2025

  • 95 Злобните

    9 3 Отговор
    Центаджии плюят змии и гущери,а не виждат в какъв бардак им направи страната ЕС,НЯМАМЕ ВЛАК КОЙТО ДА ВДИГНЕ НАД СТО,ЩОТО НЕМОЖ ГО СЪБЕРАТ ИЗ КЪРИЩАТА ПОСЛЕ АКО ГИ ВДИГНЕ,ТЕЯ МИ КВИЧАТ КАК ДО 2300 Г.РУСИЯ НЯМА ДА НАПРАВИ ТОАЗИ ВИСОКОСКОРООСТЕН ВЛАК,САМО СТОЙТЕ И ГЛЕДАЙТЕ КАК НЯМА,А НИЕ КАКВО ЩЕ ИМАМЕ С ЕВРООТПАДЪКА ДОЛЕН!!!МРЕТЕ БЕ ИЗ...ОДИ ЦЕНТАДЖИЙСКИ ЗА НИЩО НЕ СТАВАТЕ ВЕЧЕ!!!

    12:09 23.09.2025

  • 96 Напред Европа е велика

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Европееца":

    със чушкопека ще вървим в ръка, а в другата хвани мотика и в задният си джоб сложи вода.Капачката е нова сила ще купим с нея новата кола.И глоби санкции ще има за европейската овца.
    Това е химна на европата която няма стигане.

    13:01 23.09.2025

  • 97 ЧУНЧО

    6 2 Отговор
    С "робски"бригадирски ,или трудовашки труд,нещо се строеше-язовири,пътища,ВЕЦ,та дори и АЕЦ,фабрики и детски градини,а сега разни политически свине мислят само за кражби!

    13:13 23.09.2025

  • 98 Мдаааа

    1 1 Отговор
    Ще, ще, ще.... Той и Баце ше строи тунела под Шипка, ама друг път!

    16:19 23.09.2025

  • 99 Батко

    7 1 Отговор
    Стига сте ги подценявали. Владеят Космоса. Американците постоянно плащат да стигнат техните астронавти до Международната космическа станция. И в момента между двата града се движи САПСАН със скорост 250 км/ч.

    20:42 23.09.2025

  • 100 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Това го пише га..о който не може да направи въже за простор.

    08:47 24.09.2025

  • 101 Кубрат

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Той от къде да знае нали пътува от София до Бургас за 9 часа а понякога и не стига до там. Мъка мъка

    08:50 24.09.2025

  • 102 Наистина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "стих":

    И какво ще ги правиш? След като твоята я любят роми

    08:52 24.09.2025

  • 103 Иво

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мега проект ???":

    В сравнение с нашите влакове е високоскоростна-софия плевен,160 км за 3 часа и половина,т е средна скорост 46 км/ч,ако не дерайлира.присмял се хърбел на щърбел

    22:36 24.09.2025

  • 104 Бачо Ванко

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ще, ще, ще":

    Това е било само за начало. Сигурно вече са изкопирали и подобрили и тези технологии. Адски са добри в това. Какво стана с електромобилите? Кой сега е водещ? Тесла? Не и ако се гледа съотношението цена-качество (като за нас простосмъртните)

    00:40 25.09.2025

  • 105 демократ

    2 0 Отговор
    И като има 14 спирки в какъв процент от пътя ще се движи с 400км/ч Глу пости на квадрат.

    05:30 25.09.2025

  • 106 Сименси

    2 1 Отговор
    Ние да си купуваме 40 годишни Сименс влакова и да си говорим как сме в отбора на богатите държави, интересува ни нас кой щял с 400 км да се придвижва ... нашите ще поддържат 160 км/ч - нищо че 1981 първа влака Чайка ги е поддръжал до морето - правим нещо като второ кацане на Луната - и това е най-големия успех за "богатия свободен свят"

    Коментиран от #108

    05:52 25.09.2025

  • 107 Ще ще ще

    4 1 Отговор
    айде пишете статия когато го направят наистина. То на "ще постигнем", "ще построим", "че кацнем (меко)" руснаците са много добри. Ама след някоя друга година забравят как са се перчели и вече обещават следващото "постижение". На празни обещания са първи! На действие никакви ги няма

    05:54 25.09.2025

  • 108 Боби

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Сименси":

    Другарче, след като сравняваш "империята на светлината" с малка България значи нещата за Русиийката са много зле нали?

    06:11 25.09.2025

  • 109 Попето

    1 2 Отговор
    Имаме неприятния навик постоянно да гледсме другите, да критикувате, да завиждаме, а не си виждаме нашето дередже-влакове от миналия век, пътища с дупки и копки, в и к системи от преди 70 години, боклуци и мръсотия.

    Коментиран от #115

    06:33 25.09.2025

  • 110 Голем смех

    3 0 Отговор
    Ще,ще.... :) хахахахахахаа

    06:34 25.09.2025

  • 111 Никой

    0 1 Отговор
    А на нас - дайте Ананас.

    06:56 25.09.2025

  • 112 на село

    1 0 Отговор
    ще има 14 сВирки

    06:57 25.09.2025

  • 113 Редактор

    1 0 Отговор
    Ще, ще, ще...
    Русия - държавата на "ще" - новините.
    Ще направят Лада Нива, която не прилича на кенеф...

    06:59 25.09.2025

  • 114 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    При тях само проекти в бъдеще, и все нереализирани, ще стане някога , но не се знае кога !

    06:59 25.09.2025

  • 115 Благодари

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Попето":

    точно на тия пропаднали варвари руснаците за това, за 45 г.робство ни направиха , като тях крадливи и безотговорни !

    07:02 25.09.2025

  • 116 ще ше

    0 0 Отговор
    ще ще

    07:12 25.09.2025