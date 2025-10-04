41 са вече жертвите на фалшивия алкохол край Санкт Петербург

Смъртните случаи на отравяне с метанол в руската Ленинградска област нараснаха на 41, съобщиха за ТАСС правоохранителните органи.
На 29 септември полицията идентифицира търговска организация, която разпространява фалшив алкохол в региона. Тя се е намирала в село Трубников Бор в Тосненски район на Ленинградска област. На този адрес се провеждат разследващи и оперативни дейности за идентифициране и установяване на каналите за доставка на фалшивия алкохол, както и на лицата, замесени в това престъпление.
Първите заподозрени бяха арестувани на 26 септември: Николай Бойцов, 79-годишен жител на село Гостини, и Олга Степанова, 60-годишна жителка на район Сланци. Според предварителна информация Степанова е продавала на Бойцов суровини за неговото занаятчийско производство на алкохол. Бойцов преди това е бил обвинен за незаконна продажба на алкохол - през април 2020 г. той е глобен с 2000 рубли.
На 27 септември е задържан друг заподозрян, 54-годишен жител на Сланци. В жилището на заподозрения са открити контейнери, съдържащи алкохолни напитки. Общо 14 души са задържани в Ленинградска област във връзка със случая на отравяне с фалшив алкохол. Образувано е наказателно дело по чл. 109, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:18 04.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #14
09:19 04.10.2025
3 Последния Софиянец
09:19 04.10.2025
4 Атина Палада
09:21 04.10.2025
5 Евроцент
09:22 04.10.2025
6 Сатана Z
09:22 04.10.2025
7 Факт
Коментиран от #10
09:22 04.10.2025
8 Сатана Z
09:24 04.10.2025
9 има да гонят
Коментиран от #12
09:24 04.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
Коментиран от #17, #27
09:26 04.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "има да гонят":цар ботокс ги нулира с всякакви методи, едни в окопите други с шишето‼️
09:26 04.10.2025
13 Георги
09:28 04.10.2025
14 Укрите
До коментар #2 от "си дзън":думнали снощи руската рафинерия КИНЕФ. Добре гори
Коментиран от #28
09:28 04.10.2025
15 Вай
09:28 04.10.2025
16 Здрасти
09:29 04.10.2025
17 Швейк
До коментар #11 от "Георги":Нищо не знаеш! Кадировият генерал каза че са милиарди! :)
Коментиран от #18
09:30 04.10.2025
18 Георги
До коментар #17 от "Швейк":То и бункерното с токчетата така вика, но 4та година се крие по мазетата!
09:30 04.10.2025
19 Асен
Коментиран от #20
09:32 04.10.2025
20 Хасан Хамбург
До коментар #19 от "Асен":Ти си цветята на планетата 3емя. Харесваш ми.
09:35 04.10.2025
21 Епааа
До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Не са се научили сите като тебе да ловат риба със заднио край! Ама не е риба!
09:40 04.10.2025
22 Дааа
09:49 04.10.2025
23 Магелан
. Посегнат на самагон. Когато имаш там вече нещата отиват на смърт. Има много руски алкохолици които пият бял спирт като го горят за да могат да се махне метанола. но той и той е скъп. Стягат на син спирт преминават го през препекан хляб или специални филтри на противогази, последно посягат на одеколон. Има един руски и се казва Троинаий. Който се ползва най-много.
Коментиран от #26
09:50 04.10.2025
24 Руските Пияндурници
Блатната Измет е ненадмината по света .
Такова Племе като Руснака ,
Дебили ,
Даже и в Африка няма .
09:50 04.10.2025
25 Мъка
09:51 04.10.2025
26 Да напомним
До коментар #23 от "Магелан":Че Одеколона
Беше любимо питие на Мусорите
По време на Соца .
09:52 04.10.2025
27 По фалшив Президент
До коментар #11 от "Георги":От Путин
НЯМА
Промени Конституцията
Само и само да остане начело
Медведев Президент ли беше
Или Преходна Мижатурка ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
А за Този Бункерния Фюрер
Още милиони ще умрат .
Докато отиде в Ада.
09:55 04.10.2025
28 Тее
До коментар #14 от "Укрите":Да не думнат спиртоварната ,че тогаз идва революцията
09:58 04.10.2025
29 А бе Ели
10:00 04.10.2025
30 отторвался
10:40 04.10.2025