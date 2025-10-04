Новини
Любопитно »
41 са вече жертвите на фалшивия алкохол край Санкт Петербург

41 са вече жертвите на фалшивия алкохол край Санкт Петербург

4 Октомври, 2025 09:16 959 30

  • жертви-
  • фалшив алкохол-
  • санкт петербург-
  • арестувани

На 29 септември полицията идентифицира търговска организация, която разпространява фалшив алкохол в региона

41 са вече жертвите на фалшивия алкохол край Санкт Петербург - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Смъртните случаи на отравяне с метанол в руската Ленинградска област нараснаха на 41, съобщиха за ТАСС правоохранителните органи.

На 29 септември полицията идентифицира търговска организация, която разпространява фалшив алкохол в региона. Тя се е намирала в село Трубников Бор в Тосненски район на Ленинградска област. На този адрес се провеждат разследващи и оперативни дейности за идентифициране и установяване на каналите за доставка на фалшивия алкохол, както и на лицата, замесени в това престъпление.

Първите заподозрени бяха арестувани на 26 септември: Николай Бойцов, 79-годишен жител на село Гостини, и Олга Степанова, 60-годишна жителка на район Сланци. Според предварителна информация Степанова е продавала на Бойцов суровини за неговото занаятчийско производство на алкохол. Бойцов преди това е бил обвинен за незаконна продажба на алкохол - през април 2020 г. той е глобен с 2000 рубли.

На 27 септември е задържан друг заподозрян, 54-годишен жител на Сланци. В жилището на заподозрения са открити контейнери, съдържащи алкохолни напитки. Общо 14 души са задържани в Ленинградска област във връзка със случая на отравяне с фалшив алкохол. Образувано е наказателно дело по чл. 109, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица).


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 4 Отговор
    гинат като мухи блатните, копейките и те се наливат със самагон и бълнуват от заран‼️

    09:18 04.10.2025

  • 2 си дзън

    24 5 Отговор
    Крепостните освен самогон ще варят и бензин за собствена употреба, че нямало нещо.

    Коментиран от #14

    09:19 04.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Супер новина, русорабите и те пият каквото им подхвърли дринканата тьота!

    09:19 04.10.2025

  • 4 Атина Палада

    15 4 Отговор
    кабзон пее и чака копейките

    09:21 04.10.2025

  • 5 Евроцент

    5 8 Отговор
    Статия за проверка на сутрешните тролове.

    09:22 04.10.2025

  • 6 Сатана Z

    3 10 Отговор
    Така е. Владимир Владимирович трябва да забрани вноса на алкохол от ЕС.

    09:22 04.10.2025

  • 7 Факт

    1 9 Отговор
    Диверсия на англиканците.

    Коментиран от #10

    09:22 04.10.2025

  • 8 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Но и да го забрани ватите ще варят самагон, там живота не струва и копейка, само задунайските раби им завиждат на мизерията!

    09:24 04.10.2025

  • 9 има да гонят

    9 1 Отговор
    Цар Киро...🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    09:24 04.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    4 18 Отговор
    това нищо не е. В Украйна жертвите на фалшивия президент са милиони!

    Коментиран от #17, #27

    09:26 04.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "има да гонят":

    цар ботокс ги нулира с всякакви методи, едни в окопите други с шишето‼️

    09:26 04.10.2025

  • 13 Георги

    11 3 Отговор
    Но трябва да признаем, че кървавия клоун ежедневно чувализира над 1000 асвабадителя, чудя се ботокса от къде вади нови!

    09:28 04.10.2025

  • 14 Укрите

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    думнали снощи руската рафинерия КИНЕФ. Добре гори

    Коментиран от #28

    09:28 04.10.2025

  • 15 Вай

    8 1 Отговор
    Напълно вярно.Бил съм там,РАШКИТЕ,ВОДА,НЕ ПИЬОТ!!!

    09:28 04.10.2025

  • 16 Здрасти

    5 1 Отговор
    Санкт Петербург за 3 дни

    09:29 04.10.2025

  • 17 Швейк

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Нищо не знаеш! Кадировият генерал каза че са милиарди! :)

    Коментиран от #18

    09:30 04.10.2025

  • 18 Георги

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Швейк":

    То и бункерното с токчетата така вика, но 4та година се крие по мазетата!

    09:30 04.10.2025

  • 19 Асен

    9 2 Отговор
    И без това рашистите са отпадъка на планетата.

    Коментиран от #20

    09:32 04.10.2025

  • 20 Хасан Хамбург

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Асен":

    Ти си цветята на планетата 3емя. Харесваш ми.

    09:35 04.10.2025

  • 21 Епааа

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Не са се научили сите като тебе да ловат риба със заднио край! Ама не е риба!

    09:40 04.10.2025

  • 22 Дааа

    5 0 Отговор
    Руснаците самагон не могат да варят ,автомобили ЩЕ правят

    09:49 04.10.2025

  • 23 Магелан

    8 0 Отговор
    Шок и ужас. Чета и нищо ново под слънцето. Много мога да разправям за алкохолната зависимост и делириум на на крепостниците и руските алкохолици. По време на СССР водката беше евтина и се напиваха с водка. Беше качествена. Рядко пиеха самогон. Пак имаше натравяния и жертви в по-малък размер. Пият за забравят мизерния си живот. Но с развитието на дивашкия национализъм в Русия водката страна скъпа за обикновените алколици. А това са 80% от руската нация
    . Посегнат на самагон. Когато имаш там вече нещата отиват на смърт. Има много руски алкохолици които пият бял спирт като го горят за да могат да се махне метанола. но той и той е скъп. Стягат на син спирт преминават го през препекан хляб или специални филтри на противогази, последно посягат на одеколон. Има един руски и се казва Троинаий. Който се ползва най-много.

    Коментиран от #26

    09:50 04.10.2025

  • 24 Руските Пияндурници

    7 1 Отговор
    Пият каквото има.

    Блатната Измет е ненадмината по света .

    Такова Племе като Руснака ,

    Дебили ,

    Даже и в Африка няма .

    09:50 04.10.2025

  • 25 Мъка

    6 0 Отговор
    Путин им спря боршиака,сега няма нужда да ходят на фронту,бутилка водка и в чувала

    09:51 04.10.2025

  • 26 Да напомним

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Магелан":

    Че Одеколона

    Беше любимо питие на Мусорите

    По време на Соца .

    09:52 04.10.2025

  • 27 По фалшив Президент

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    От Путин

    НЯМА

    Промени Конституцията

    Само и само да остане начело

    Медведев Президент ли беше

    Или Преходна Мижатурка ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    А за Този Бункерния Фюрер

    Още милиони ще умрат .

    Докато отиде в Ада.

    09:55 04.10.2025

  • 28 Тее

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Укрите":

    Да не думнат спиртоварната ,че тогаз идва революцията

    09:58 04.10.2025

  • 29 А бе Ели

    0 0 Отговор
    Може ли такава статия събота сутринта

    10:00 04.10.2025

  • 30 отторвался

    0 0 Отговор
    трамп

    10:40 04.10.2025