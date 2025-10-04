41 са вече жертвите на фалшивия алкохол край Санкт Петербург

Смъртните случаи на отравяне с метанол в руската Ленинградска област нараснаха на 41, съобщиха за ТАСС правоохранителните органи.

На 29 септември полицията идентифицира търговска организация, която разпространява фалшив алкохол в региона. Тя се е намирала в село Трубников Бор в Тосненски район на Ленинградска област. На този адрес се провеждат разследващи и оперативни дейности за идентифициране и установяване на каналите за доставка на фалшивия алкохол, както и на лицата, замесени в това престъпление.

Първите заподозрени бяха арестувани на 26 септември: Николай Бойцов, 79-годишен жител на село Гостини, и Олга Степанова, 60-годишна жителка на район Сланци. Според предварителна информация Степанова е продавала на Бойцов суровини за неговото занаятчийско производство на алкохол. Бойцов преди това е бил обвинен за незаконна продажба на алкохол - през април 2020 г. той е глобен с 2000 рубли.

На 27 септември е задържан друг заподозрян, 54-годишен жител на Сланци. В жилището на заподозрения са открити контейнери, съдържащи алкохолни напитки. Общо 14 души са задържани в Ленинградска област във връзка със случая на отравяне с фалшив алкохол. Образувано е наказателно дело по чл. 109, чл. 3 от Наказателния кодекс на Русия (причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица).