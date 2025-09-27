Детска учителка уби с домашна водка 19 души край Санкт Петербург

19 души са починали от алкохолно отравяне в руския град Сланци, съобщиха от Регионалната администрация в своя Telegram канал.

Лабораторните изследвания потвърдиха метанол като причина за смъртта в осем случая, уточняват от регионалния здравен комитет.

Друг пострадал в момента е в болницата в Сланци. Състоянието му се счита за изключително тежко. .

По-рано беше съобщено, че смъртта на най-малко осем души, консумирали фалшив алкохол, е причинена от лошо почистен дестилатор за самогон. Поради замърсяване, токсичен метилов алкохол се е натрупал в тръбите на дестилатора, като в крайна сметка е замърсил напитката.

Съобщенията за масово фатално отравяне в район Сланци в Ленинградска област се появиха на 26 септември. Оказа се, че фалшивият алкохол е произведен от 60-годишна учителка в детска градина и след това е доставен на 78-годишен пенсионер от село Гостисти, който е продал напитката. Сред отровените е съпругата на възрастния мъж.