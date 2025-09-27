Новини
Детска учителка уби с домашна водка 19 души край Санкт Петербург

27 Септември, 2025 08:48 346 4

  • детска учителка-
  • алкохол-
  • отравяне-
  • метанол-
  • санкт петербург

Лабораторните изследвания потвърдиха метанол като причина за смъртта в осем случая

Детска учителка уби с домашна водка 19 души край Санкт Петербург - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

19 души са починали от алкохолно отравяне в руския град Сланци, съобщиха от Регионалната администрация в своя Telegram канал.

Лабораторните изследвания потвърдиха метанол като причина за смъртта в осем случая, уточняват от регионалния здравен комитет.

Друг пострадал в момента е в болницата в Сланци. Състоянието му се счита за изключително тежко. .

По-рано беше съобщено, че смъртта на най-малко осем души, консумирали фалшив алкохол, е причинена от лошо почистен дестилатор за самогон. Поради замърсяване, токсичен метилов алкохол се е натрупал в тръбите на дестилатора, като в крайна сметка е замърсил напитката.

Съобщенията за масово фатално отравяне в район Сланци в Ленинградска област се появиха на 26 септември. Оказа се, че фалшивият алкохол е произведен от 60-годишна учителка в детска градина и след това е доставен на 78-годишен пенсионер от село Гостисти, който е продал напитката. Сред отровените е съпругата на възрастния мъж.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия ще освободи украйна от еврекско робство

    08:50 27.09.2025

  • 2 Блатни

    1 0 Отговор
    Ценности, братче

    08:50 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Добро начало.

    08:52 27.09.2025