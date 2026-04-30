Синът на индийски милиардер предложи спасение за хипопотамите на Ескобар

30 Април, 2026 14:15 695 3

Амбани призова колумбийското правителство да преразгледа решението си за евтаназията на 80 хипопотама

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стадо хипопотами, свързано с наркобарона Пабло Ескобар, което е обречено на евтаназия в Колумбия, може да намери нов дом в Индия по инициатива на Анант Амбани, син на милиардера Мукеш Амбани, предаде ДПА, цитирана от dir.bg.

Амбани призова колумбийското правителство да преразгледа решението си за евтаназията на 80 хипопотама и предложи "напълно обезпечено, безопасно и научно ръководено преместване" във "Вантара", обширен център за опазване на дивата природа, основан от него в Джамнагар, щата Гуджарат.

Ескобар, убит през 1993 г., внася незаконно екзотични диви животни за своя частен зоопарк, включително четири хипопотама. След смъртта му те се разхождат свободно в басейна на река Магдалена, размножавайки се до инвазивна популация, за която понастоящем се смята, че наброява над 200 екземпляра. Мерки като кастрация не успяват да контолират увеличаването ѝ.

Министерството на околната среда на Колумбия казва, че избиването на хипопотамите е необходимо, за да се защити екосистемата на страната.

Анант Амбани обаче посочи, че животните "не са избрали къде да се родят, нито са създали обстоятелствата, с които се сблъскват сега", и призова за хуманно решение.

Защитниците на дивата природа предупреждават, че преместването на хипопотамите може да се окаже непрактично заради високите разходи и правните пречки.

"Вантара" се смята за един от най-големите центрове за спасяване и опазване на диви животни в света, в който се отглеждат над 2000 вида. Той разполага с болница за слонове и центрове за развъждане на застрашени видове.

Центърът не е отворен за широката публика, но в него са гостували известни личности като Лионел Меси, Иванка Тръмп и Риана.

Разположен в близост до рафинерията на Амбани в Джамнагар, резерватът е обект на разследване във връзка с бързото придобиване на екзотични животни и предполагаеми нарушения на законите за търговията с диви животни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олеее

    1 0 Отговор
    Това ли е най-важното…

    14:22 30.04.2026

  • 2 Хаха

    1 0 Отговор
    Пишете по-добре за Украйна, това го можете най-добре.

    14:22 30.04.2026

  • 3 Госあ

    3 1 Отговор
    Евала на милиардерчето !

    14:30 30.04.2026