От CNN обявиха жив актьор за мъртъв

Американският актьор Майкъл Джей Фокс, най-известен с трилогията „Завръщане в бъдещето“, се свърза с феновете си, след като CNN погрешно съобщи за смъртта му, съобщават американски издания, цитирани от btvnovinite.bg.

Телевизията се извини за погрешно публикуваната информация, която скоро след това беше изтрита. От медията заявиха, че материалът е публикуван случайно и се извиниха на Фокс и семейството му.

Самият актьор реагира на новината с ирония, изброявайки няколко варианта "какво да направите, ако видите репортаж за собствената си смърт".

Фокс предложи да смените канала, да излеете вряла вода в скута си, за да проверите чувствителността, да се обадите на жена си или просто да се отпуснете.

„Мислех, че светът се разпада, но се оказа, че става въпрос за мен. Но съм здрав и невредим“, добавя той.

От 90-те години на миналия век Майкъл Джей Фокс страда от болестта на Паркинсон. Актьорът призна, че изпитанията, през които е преминал, са го научили как да се справя с всякакви трудности. Фокс сподели, че ще дойде денят, в който ще трябва да се откаже от борбата.

„Разбира се, ако умра утре, ще е преждевременно, но не би било нечувано. Така че не, не се страхувам от това“, каза актьорът.