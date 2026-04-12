От CNN обявиха жив актьор за мъртъв

12 Април, 2026 07:32

Телевизията се извини за погрешно публикуваната информация

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Майкъл Джей Фокс, най-известен с трилогията „Завръщане в бъдещето“, се свърза с феновете си, след като CNN погрешно съобщи за смъртта му, съобщават американски издания, цитирани от btvnovinite.bg.

Телевизията се извини за погрешно публикуваната информация, която скоро след това беше изтрита. От медията заявиха, че материалът е публикуван случайно и се извиниха на Фокс и семейството му.

Самият актьор реагира на новината с ирония, изброявайки няколко варианта "какво да направите, ако видите репортаж за собствената си смърт".

Фокс предложи да смените канала, да излеете вряла вода в скута си, за да проверите чувствителността, да се обадите на жена си или просто да се отпуснете.

„Мислех, че светът се разпада, но се оказа, че става въпрос за мен. Но съм здрав и невредим“, добавя той.

От 90-те години на миналия век Майкъл Джей Фокс страда от болестта на Паркинсон. Актьорът призна, че изпитанията, през които е преминал, са го научили как да се справя с всякакви трудности. Фокс сподели, че ще дойде денят, в който ще трябва да се откаже от борбата.

„Разбира се, ако умра утре, ще е преждевременно, но не би било нечувано. Така че не, не се страхувам от това“, каза актьорът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жайме

    СиЕнЕнски тъпотии! Да е жив и здрав човекът!

    Коментиран от #6

    08:01 12.04.2026

  • 4 Аве

    По-голям проблем, щеше да е, ако бяха обявили победа над Иран!

    08:01 12.04.2026

  • 5 сфера

    Кума Лиса не ще да се Завръща в бъдещето.

    08:06 12.04.2026

  • 6 ООрана държава

    До коментар #3 от "Жайме":

    Жив е, но за съжаление със здравето не е добре от години

    08:12 12.04.2026