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Сериалът „Мамник“ с три престижни награди от международни филмови фестивали

Сериалът „Мамник“ с три престижни награди от международни филмови фестивали

7 Юли, 2026 13:16 418 4

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Копродукцията на БНТ е обявена за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария, Великобритания и е финалист на фестивала в Cinema Royale

Сериалът „Мамник“ с три престижни награди от международни филмови фестивали - 1
Снимка: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След категоричния си успех в ефира на Българската национална телевизия, сериалът „Мамник“ продължава успешния си международен път с престижни отличия в три международни фестивала.

Сериалът спечели наградата „Web/TV Series (Pilot)“ на международния фестивал Seven Continents Awards – SCA® Los Angeles/International Awards (САЩ) , „Best TV or Streaming Series“ на Alpine International Film Festival (Швейцария), както и „Best Web Series/Episode“ на London Vision Film Festival (Великобритания). Освен трите отличия, „Мамник“ е и финалист в категория „Best Web/TV Series“ на международния фестивал Cinema Royale: Paris Edition, което допълнително потвърждава интереса на международното жури към българската продукция.

Сериалът „Мамник", продуциран от Българската национална телевизия, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс, разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Криминалната мистерия се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола излизат наяве, а древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях в сериала участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

Сериалът „Мамник“ с три престижни награди от международни филмови фестивали
Снимка: БНТ

Продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор е Антон Бакарски, композитор – Петър Дундаков.


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  • 1 Новичок

    4 1 Отговор
    Хайде бе пак реклама.Пфу...

    13:18 07.07.2026

  • 2 НАСКО

    6 1 Отговор
    Това беше изключително тъп филм, на който успях да гледам без да повърна само първата серия!

    13:20 07.07.2026

  • 3 тикван: Сериалът „изМамник“

    4 0 Отговор
    го гледахте 20г при мен

    сега зяпайте тоз кьор фишек и ме забравете
    а гласувалите за мен пак да блеят на следващите избори

    13:31 07.07.2026

  • 4 Мале, мале

    1 0 Отговор
    колко мъка има на този свят!

    13:43 07.07.2026