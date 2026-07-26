Див скандал избухна между Мария и Кулагин, заплашват се със съд

Певицата Мария и гримьорът Валентин Кулагин се обвиняват взаимно в публичен чат, в който Мария заплашва със съдебни действия. Размяната на реплики, която се разпространи в социалните мрежи, включва критики към кариерата, семейството и личния живот и на двамата.

В скандала бяха намесени семейството на певицата, музикалната ѝ кариера, финансовите възможности на мъжете до нея, сексуалността на Кулагин и дори съдебната система. Разговорът бързо се превърна в истинско онлайн меле, в което нито една от страните не може да отстъпи.

Всичко започнало, след като Кулагин отправил поредната си критика към изпълнителката, без да пести оценки нито за външния ѝ вид, нито за музикалната ѝ кариера. Това предизвикало мигновена реакция от страна на Мария, която ясно показала, че чашата на търпението ѝ е преляла.

„Ей, недоклатена швестарицо, не ползвай името ми и семейството ми да си събираш гледания, че рано или късно някой ще изгори по законов път“, избухва Мария.

Вместо да отстъпи, Кулагин отвръща с ироничен тон и демонстративно подценява заканите ѝ: „Мичона, успокой сливиците. Аз те харесвам по принцип… Има критика по твой адрес, но има и симпатии.“

Това обаче не успокоява певицата. Напротив – Мария категорично заявява, че не желае нито да бъде въвличана в публичните му спектакли, нито близките ѝ да бъдат използвани за събиране на внимание.

„Няма как да те последвам, защото откровено не ме касаеш нито ти, нито какво правиш. Но като коментираш семейството ми, може да го изядеш за назидание за всички като теб. Има съд и имам няколко сериозни кантори, с които работя“, заявява изпълнителката.

Кулагин категорично отрича да е нападал семейството ѝ, но в същото време налива още масло в огъня с поредната порция лични квалификации.

„Кога пък съм коментирал семейството ти? Адресирай си претенциите към евтините ти педалчета. Тук нивото е друго. Толкова съм зает със себе си, че изобщо не ме интересувате вие, певачките“, отвръща гримьорът.

Разговорът продължава да се разпалва още повече. Фолк звездата директно предупреждава Кулагин, че следващата стъпка може да бъде съдебен иск за думите му

„Излизам от разговора, отново с леко предупреждение, преди да ти пусна иск“, заканва се тя.

И тази заплаха обаче не стресва гримьора. Той твърди, че не само не е нападал семейството на Мария, но дори е отправял комплименти към дъщеря ѝ.





„Към семейството ти съм изказал хубаво мнение. Например, че дъщеря ти е била много красива и стилна на бала. Похвалите ги пропускаш, а обръщаш внимание само на критиката“, коментира Кулагин.

Мария настоява името на съпруга ѝ и неговите родители повече да не бъдат замесвани в публичните му изяви.

„Няма как да коментираш родителите на съпруга ми и него“, категорична е певицата.

Кулагин обаче продължава атаката, като този път удря Мария право в най-болното място – музикалната ѝ кариера и отношенията ѝ с богатите мъже в живота ѝ.

„Няма как да ти бъда фен. Аз самият имам повече от теб. Кефим се, че умееш да зануляваш сметките на глупави мъже, а музикално все се пенсионираш. Отдавна трябваше да ми потърсиш диалог. В твойта муцка има още много хляб и можем да сме си полезни. По-скоро аз на теб“, заявява той.

Тези думи окончателно изкарват Мария извън равновесие. Тя отвръща с тежка лична нападка и отново напомня, че е готова да потърси правата си по съдебен ред.

„Виждам, че и животът, и брандовете много ги разбираш, както пола ти… Относно съдебната система в България съм разбрала, че работи, и пак казвам – гледай да не го разбереш и ти. Аз парите си ги изкарвам с професията ми вече 26 години. И добре печеля, бъди спокоен! Нямам нужда да събирам и твоите“, отвръща певицата.

Кулагин отново не остава длъжен и подигравателно я приканва да се върне към пеенето, вместо да се занимава с него.

„Що се занимаваш тогава с глупости? Я играй и пей. На мен знаеш ли какво ми е яко?! Какво ме хейтиш бе, мадам?“, пише той.

Мария обяснява, че критиките към нея самата не са основният проблем. Червената линия, която според нея Кулагин е прекрачил, е намесването на близките ѝ.

„Да храниш мен е едно, но да приказваш за семейството ми е голяма грешка. Не те хейтя. Обяснявам ти какво ще предприема, ако продължиш в неправилна посока и говориш глупости по адрес на моето семейство“, заявява изпълнителката.

В отговор Кулагин уверява, че дори не знае името на мъжа ѝ и няма никаква представа кои са родителите му.

„Ама даже не знам как се казва мъжът ти и семейството му. Ти май не си на център. Заклевам се!“, пише той.

Мария не оставя и това без отговор. Репликата ѝ е кратка, но достатъчно вулгарна, за да предизвика още повече коментари под публичната им свада.

„Аз винаги съм на център – и това разбери от този разговор! За к*ра мога да хващам само съпруга ми“, отсича Отварачката.

Финалът също не носи помирение. Кулагин предлага двамата да уточнят дали ще заравят томахавката, или ще се срещат в съда.

„Не мога да разбера сега – приятели ли искаш да бъдем, или да се съдим? Второто е доста тъпо, ако наистина така искаш да изкараш пари“, пише той.

Отговорът на Мария е категоричен – приятелство между двамата няма да има, а парите на гримьора изобщо не я интересуват.

„Приятели няма как да бъдем, поне в този живот. Пари не изкарвам, получавам хонорари, доста големички, с труда ми, който е 26 години. Твоите парички не ми трябват. Занапред как ще постъпваш, е твой личен избор. Всичко добро!“

Дали скандалът ще приключи само с грозната размяна на реплики, или Мария действително ще задейства адвокатите си, предстои да стане ясно.