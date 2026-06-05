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Френска звезда от "Матрицата" ще играе алхимика Фламел в поредицата за Хари Потър

Френска звезда от "Матрицата" ще играе алхимика Фламел в поредицата за Хари Потър

5 Юни, 2026 12:16 493 0

  • ламбер уилсън-
  • хари потър-
  • фламел

Той ще се превъплъти във френския магьосник, създал Философския камък

Френска звезда от "Матрицата" ще играе алхимика Фламел в поредицата за Хари Потър - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френският актьор Ламбер Уилсън ще играе алхимика Никола Фламел в поредицата за Хари Потър, обяви TF1.

Уилсън играе Меровингeн в „Матрицата: Презареждане“ (2003). Той ще се превъплъти във френския магьосник, създал Философския камък.

От 2001 до 2011 г. бяха създадени осем пълнометражни филма, базирани на книгите за Хари Потър на Дж. К. Роулинг. Оттогава са пуснати и три филма от поредицата „Фантастични зверове“, които разгръщат събитията от основната сага.

Първият сезон на „Хари Потър и Философският камък“ започва с Хари (Доминик Маклафлин), който получава писмото си за приемане в Училището за магьосничество и вълшебство „Хогуортс“ на 11-ия си рожден ден. Аластер Стаут ще играе най-добрия приятел на Хари, Роналд Уизли. Арабела Стантън ще се присъедини към класическото трио като Хърмаяни Грейнджър. Премиерата е насрочена за Коледа 2026 г.

Преди това създателите на сериала обявиха, че всеки сезон ще се фокусира върху една от седемте книги от поредицата за Хари Потър.


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