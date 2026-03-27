Новини
Любопитно »
Чернокожият проф. Снейп в сериала "Хари Потър" ще има нова различна история

Чернокожият проф. Снейп в сериала "Хари Потър" ще има нова различна история

27 Март, 2026 15:31 1 152 13

  • хари потър-
  • сериал-
  • професор снейп-
  • чернокож-
  • паапа есиеду

Изборът на нигериец за култовата роля налага промени в историята на героя, които не биха били съвместими с тази от книгата

Чернокожият проф. Снейп в сериала "Хари Потър" ще има нова различна история - 1
Снимка: HBO
Събина Андреева

Предстоящият телевизионен римейк на Хари Потър на HBO залага на съществена творческа промяна в изграждането на един от най-емблематичните персонажи – Сивиръс Снейп. С избора на Паапа Есиеду за ролята, продукцията не просто сменя актьора, а дава сигнал за нов прочит на произхода и психологическия профил на героя.

Решението идва в момент, в който британският актьор вече беше обект на сериозни онлайн атаки след обявяването на актьорския състав. Въпреки това, според анализатори в индустрията, изборът може да се окаже стратегически ход, насочен към адаптиране на класическия персонаж към съвременната публика и към по-задълбочено изследване на неговата мотивация.

Ролята на Снейп е неразривно свързана с Алън Рикман, чието изпълнение във филмовата поредица зададе траен образ на героя. Новата интерпретация обаче има потенциал да измести фокуса от вече познатата студена дистанцираност към по-детайлно изследване на ранните травми и социалната изолация.

В оригиналните книги Снейп е представен като персонаж, белязан от бедност и социална маргинализация в силно йерархичен магьоснически свят. Новата телевизионна адаптация вероятно ще надгради този наратив, като добави допълнителен слой към неговото изключване – фактор, който може да задълбочи обяснението за емоционалната му затвореност и трайното чувство за отчуждение.

Този подход променя перспективата към героя – от социално неловък и беден ученик в индустриалния град Кокуърт към по-комплексен образ на талантлив аутсайдер, който трудно намира място в елитарната среда на Хогуортс. Така изолацията му се превръща не просто в лична черта, а в резултат от системно изключване.

Според наблюдатели именно този тип натрупване на социални и лични фактори може да даде по-ясно обяснение за трансформацията на Снейп и за изграждането на защитен механизъм, който го прави привидно студен и враждебен. Създаването на идентичността на „Нечистокръвния принц“ се разглежда като форма на психологическо оцеляване в среда, която последователно го отхвърля.

Новият прочит поставя и Лили - майката на Хари, в още по-централна роля. Възможно е сериалът да акцентира върху значението на връзката им като единствен източник на приемане и подкрепа в ранните години на Снейп. Потенциалната загуба на тази връзка би могла да бъде представена не само като лична драма, а като ключов момент в емоционалния срив на героя.

Същевременно продукцията вероятно ще разгърне и по-подробно училищните години на Снейп, включително напрегнатите му отношения с групата на Джеймс Потър, Сириус Блек, Ремус Лупин и Питър Петигрю. В книгите тези персонажи често са възприемани като харизматични, но новата адаптация може да постави акцент върху агресивното им поведение и социалното неравенство, което го позволява.

Ако се запази контекста от книгите, нападките срещу Снейп от групата, както и подозрителното поведение на Хари спрямо него могат да се разчетат като отявлен расизъм - нещо, което не присъства в поредицата по този начин.

Подобна перспектива би променила начина, по който публиката възприема моралните граници в света на „Хари Потър“, като постави под въпрос традиционното разделение между „добри“ и „лоши“ герои. Това не отменя противоречивите решения на Снейп в по-късен етап от живота му, но предлага по-ясен контекст за тяхното формиране.

В този смисъл новият сериал на HBO поема съзнателен творчески риск. Въпреки критиките и напрежението около кастинга, Паапа Есиеду остава ангажиран с ролята и заявява готовност да изгради образа през нова, по-дълбока перспектива – такава, която да разкрие не само действията, но и причините зад тях.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то страшно туй нещо бе

    13 2 Отговор
    що ще във филм за хора

    15:34 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мазаляк

    17 1 Отговор
    Църен жендър, би, мега, хипер, метро сексуален. Който ще е изолиран, че бил църен гюй. Е те тоз буламач, който го изгледа заслужава медал, дори и за малоумието си, че го гледа, пак ще си заслужи медала

    15:39 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ами,

    12 0 Отговор
    Римейк на нещо успешно обикновено значи изчанчване и творческо безсилие на създателя му който не може да измислии нещо свое и да го направи успешно.Затова и гледам само оригинала.Копирачите не ме вълнуват.

    16:02 27.03.2026

  • 6 българина

    16 0 Отговор
    искам да направят сериал с черен Хитлер, с перен Ал Македонски и черен Чингиз Хан! както и за принцеса даяна с китайка и спасители. а плажа с ескимоси! Пълен бойкот на нво и холивуд, докато не им дойде акъла на шапчиците скапани!

    16:11 27.03.2026

  • 7 Снейп

    5 0 Отговор
    Аз не трябваше така... Ама мамчето като малък ме забрави на плажа и стана беля.

    16:31 27.03.2026

  • 8 Може и две

    6 0 Отговор
    Трагични истории оформили безсилието на разума, силата на случайността с дълбок нравствен, философски отглас и общочовешка съпричастност. Падане от клона в невръстна възраст и бягство от казана в критична и леснонаранима юношеска възраст.

    16:48 27.03.2026

  • 9 Механик

    6 0 Отговор
    А на бас, че освен черен ще е и от 3-тия пол!?
    Калушай Лама ряпа да яде.

    16:49 27.03.2026

  • 10 не е ли дискриминация към азиатците

    9 0 Отговор
    трябваще да е японец

    16:57 27.03.2026

  • 11 двайсет годишен професор

    7 0 Отговор
    няма по яко , за гледане от идиоти става

    16:59 27.03.2026

  • 12 Студопор

    8 1 Отговор
    В книгата пише ли да е бял или черен? Защото ако пише е смешно.
    От друга страна, защо не направите така, че черен да изиграе Тарзан? Защото не щете да сложите черен да се подмята като маймуна, нали?

    17:40 27.03.2026

  • 13 малко истински факти

    5 0 Отговор
    " Чернокожият проф. Снейп в сериала "Хари Потър" " оплеска с присъствието си хубавото детско филмче , но така се случва със всичко до което се докопат американските демократлиберасти.

    18:31 27.03.2026