Не само принц Хари, но и Уилям е в обтегнати отношения с баща си крал Чарлз

Отношенията между крал Чарлз III и престолонаследника принц Уилям се оказват не особено близки, но двамата поддържат редовен контакт и работят съвместно по въпросите, свързани с бъдещето на британската монархия. Това твърдят кралски биографи и източници, цитирани от Page Six.

Според биографа Хюго Викърс една от причините за напрежението е увереността на Уилям, че често знае кое решение е най-правилно. Кралският автор Робърт Джобсън също посочва, че между баща и син е имало различия по отделни въпроси, но не определя отношенията им като сериозно нарушени.

„Те се срещат редовно и разговарят. Няма голям проблем“, заявява Джобсън. По думите му двамата разбират, че трябва да действат заедно, тъй като решенията на Чарлз по време на управлението му ще имат пряко отражение върху ролята и бъдещите отговорности на Уилям.

Принцът на Уелс е първи в линията за наследяване на британския престол и изпълнява официални задължения в подкрепа на краля.

В новата биографична книга „William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story“ кралският кореспондент Ръсел Майърс твърди, че семейните кризи през последните години са сближили Чарлз и Уилям. Сред тях са оттеглянето на принц Хари и Меган Маркъл от активните кралски функции и скандалите около Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкия брат на краля.

Принц Уилям е участвал в обсъжданията за ограничаване на обществената роля на Андрю, според британски медии. През февруари 2026 г. Андрю беше арестуван по подозрение в длъжностно нарушение, свързано с твърдения, че е предавал поверителни държавни документи на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Той беше освободен по-късно същия ден и към момента не е обвинен в престъпление. Андрю отрича да е извършвал нарушение.

Според източник, цитиран в книгата на Майърс, Чарлз обича двамата си синове, но връзката му с Уилям се е укрепила заради общата им необходимост да реагират на кризите около кралското семейство.

Отношенията на краля с принц Хари остават различни. Хари нееднократно е описвал баща си като емоционално дистанциран в детството му, включително в интервюто си с Опра Уинфри за поредицата „The Me You Can’t See“ и в мемоарите „Резервният“.

Срещата на Чарлз с Хари, Меган и децата им през юли 2026 г. не се разглежда като знак за предстоящо помирение между двамата братя. Според Джобсън Уилям и Хари следват различни пътища и към момента няма индикации, че отчуждението им ще бъде преодоляно. Тези оценки се основават на коментари на кралски наблюдатели, а не на официална позиция на двореца.

Въпреки описваните разногласия Чарлз и Уилям продължават да демонстрират институционално единство. Като бъдещ монарх принцът на Уелс постепенно поема по-видима роля, докато кралят запазва правомощията да определя основните решения за управлението и публичната посока на монархията.