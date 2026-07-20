Кралски експерт: Срещата между принц Хари, Меган и крал Чарлз била по-напрегната от очакваното

Първата семейна среща от четири години между принц Хари, Меган Маркъл и крал Чарлз III не е преминала изцяло в топла атмосфера, твърди кралският биограф Кристофър Андерсен.

„Остава впечатлението, че от гледна точка на Меган срещата с Чарлз и Камила не е била напълно сърдечна“, заяви Андерсен пред Page Six. Представител на двореца обаче постави под съмнение твърдението му, като отбеляза, че разговорът е бил строго частен и достъп до него са имали единствено членовете на семейството.

На 10 юли принц Хари и Меган посетиха имението „Хайгроув“ в Глостършър заедно с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет. Бъкингамският дворец потвърди, че семейството се е срещнало с крал Чарлз и кралица Камила. Това е първата среща на монарха с внуците му от 2022 г. Снимки от посещението няма да бъдат публикувани.

Визитата се състоя на фона на продължаващия спор за охраната на семейство Съсекс във Великобритания. Принц Хари нееднократно оспорва по съдебен ред решението да не получава автоматична полицейска защита при посещенията си в страната. През 2025 г. той заяви, че именно въпросът със сигурността възпрепятства редовното пътуване на съпругата и децата му до Великобритания.

Според медийни публикации Меган и децата са напуснали страната по-рано от първоначално планираното, докато Хари е останал за допълнителни ангажименти. Твърденията, че пътуването се е превърнало в „кошмар“ за херцогинята, не са потвърдени официално от двойката.

Андерсен смята, че Меган се чувства по-сигурна в дома на семейството в Монтесито, Калифорния, и не желае посещението да бъде възприемано като подготовка за завръщане към кралските задължения.

Принц Хари и Меган се оттеглиха като висши работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. Оттогава живеят в Калифорния и развиват собствени медийни и търговски проекти.