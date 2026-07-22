Кристофър Нолан забранил модерните удобства по време на снимките на "Одисея"

Кристофър Нолан защити строгия режим, който прилага по време на снимки, след като актьори от „Одисея“ разказаха за забраните и физическите изпитания зад мащабната продукция.

Ан Хатауей разкри, че на снимачната площадка не се допускали съвременни обувки като UGG ботуши, тъй като според режисьора те нарушават атмосферата на древния свят. Използването на мобилни телефони по време на работа също било ограничено, за да не отвлича вниманието на екипа.

Пред CBS Нолан обясни, че дори на площадка, пълна с камери, микрофони и технически персонал, един ясно разпознаваем съвременен предмет може да разруши илюзията, която актьорите се опитват да изградят.

„Нещо подобно може странно да те извади от реалността. Искаш да останеш в момента и в света, който се опитваме да създадем за актьорите“, заяви режисьорът. По думите му същия ефект може да има и човек, който яде пакет чипс непосредствено извън кадър.

В медийните публикации около продукцията отново се появиха твърдения, че Кристофър Нолан не разрешава столове на снимачната площадка. Режисьорът обаче и преди е уточнявал, че не забранява местата за сядане, а предпочита около активния снимачен терен да няма излишно оборудване, което затруднява движението и работата. Няма надеждно потвърждение и за обща забрана на вода или пушене за целия екип.

Най-сериозното предизвикателство за актьорите се оказали труднодостъпните снимачни локации. Нолан потвърди, че в началото на работата на Робърт Патинсън екипът трябвало да изкачва планински терен до площадка, разположена на около 300 метра височина, тъй като до нея не можел да бъде изграден път.

Актьорите ежедневно вървели около 45 минути до средновековна крепост в Италия, често облечени в костюми и сандали. Том Холанд обикновено изпреварвал останалите, докато по-възрастните му колеги усещали значително по-сериозно физическото натоварване.

„Одисея“ е заснета в продължение на 91 дни на локации в Гърция, Италия, Мароко, Исландия и Шотландия. Режисьорът е използвал приблизително два милиона фута (609,6 километра) 70-милиметрова IMAX лента. Продукцията е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмови камери.

В създаването на филма участва и семейството на режисьора. Съпругата му и дългогодишен продуцент Ема Томас ръководи продукцията, а част от децата им работят в художествения, костюмния и организационния екип.

Кристофър Нолан остава последователен и в личното си отношение към технологиите. Той не използва смартфон или електронна поща, а при необходимост се обажда на актьорите от стационарни телефони. Мат Деймън разказа, че Ема Томас предварително му изпратила съобщение, че режисьорът ще се свърже с него, след което получил обаждане от непознат номер на Universal Studios.

„Одисея“, в която Деймън изпълнява ролята на древногръцкия владетел Одисей, постигна световни приходи от 264,1 млн. долара още през премиерния си уикенд. Това е най-силният глобален старт в кариерата на Нолан по номинални приходи.