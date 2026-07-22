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„Стани богат“ празнува 25 години в ефира на България тази есен

„Стани богат“ празнува 25 години в ефира на България тази есен

22 Юли, 2026 14:29 495 13

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  • годишнина-
  • юбилей

Специални видеообръщения от водещи на играта по света поставят началото на празничния сезон

„Стани богат“ празнува 25 години в ефира на България тази есен - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази есен емблематичната телевизионна игра „Стани богат“ по bTV отбелязва 25 години в ефира на България. Четвърт век, през който предаването вдъхновява, забавлява и доказва, че знанието е истинска ценност, превръщайки се в едно от най-обичаните и разпознаваеми телевизионни заглавия у нас.

По този повод специални видеообръщения с поздравления към емблематичния водещ на предаването у нас – Ники Кънчев, към зрителите и целия екип на „Стани богат“ изпратиха водещите на формата от Полша и Коста Рика. Особено емоционално е посланието на Хуберт Урбански - водещ на полското издание, който има български корени и отправя своите поздравления на чист български език. Към празничните поздрави се присъединява и водещият на „Стани богат“ в Коста Рика – Едгар Силва. Това е само началото – през следващите седмици зрителите ще видят още специални послания от лицата на любимата игра от различни държави по света.

Техните послания са признание за дългогодишния успех на българското издание и за мястото, което „Стани богат“ заема в сърцата на поколения зрители. През изминалите 25 години играта даде шанс на хиляди участници да проверят знанията си, да сбъднат мечтите си и да преживеят незабравими емоции, превръщайки предаването в символ на интелигентното телевизионно забавление.

25-ият сезон ще предложи много специални изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички участници, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти, празнични изненади и още много поводи за усмивки и емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Какви 25г като през 2/3 от времето беше свалено от ефир.

    Коментиран от #4

    14:30 22.07.2026

  • 2 еволюция на видовете

    10 1 Отговор
    25г и Кънчев е все същия червенобрежки капацитет, на който му диктуват в ухото отговорите.

    14:32 22.07.2026

  • 3 Пич

    11 0 Отговор
    Големо Шоу - четвърт век, без голяма награда!!!
    А голямата награда - смешно малка!!!
    Големо шоу, казвам ви...!!!

    14:32 22.07.2026

  • 4 А през

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Останалата част, снимат 2 месеца и 10 месеца повторения..

    14:39 22.07.2026

  • 5 зрител

    4 0 Отговор
    Това даване го уважавам защото може да научиш нещо ново ,но има въпроси за олигофрени , и такива за по пет мил. евра !!!

    Коментиран от #7, #8

    14:41 22.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    С това шорошко предаване се става тъпак ,не богат

    14:44 22.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "зрител":

    Напротив, в живота можеш да научиш нещо, само ако имаш персонален интерес към него. Ако чуеш отговора на някой въпрос просто механчино след няколко часа си го забравил вече.

    14:52 22.07.2026

  • 9 Цвете

    4 0 Отговор
    ВЪПРОСИТЕ СА ИЦЕКЛОПЕДИЧНИ И ЗАТОВА НЯМА СПЕЧЕЛИЛ НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ 25 ГОДИНИ. ТОВА Е МАЙ ЦЕЛТА, ВРЕМЕТО ДА МИНАВА И ПАРИТЕ ДА ОСТАВАТ ТАМ, ОТКЪДЕТО НИКОЙ НЯМА ДА СЕ ЗАРАДВА.ВТРЪСНАЛО Е ВЕЧЕ. И КЪНЧЕВ СЕ ПРАВИ НА ВСЕЗНАЙКО.🎭

    15:18 22.07.2026

  • 10 Цвете

    3 0 Отговор
    ВЪПРОСИТЕ СА ИЦЕКЛОПЕДИЧНИ И ЗАТОВА НЯМА СПЕЧЕЛИЛ НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ 25 ГОДИНИ. ТОВА Е МАЙ ЦЕЛТА, ВРЕМЕТО ДА МИНАВА И ПАРИТЕ ДА ОСТАВАТ ТАМ, ОТКЪДЕТО НИКОЙ НЯМА ДА СЕ ЗАРАДВА.ВТРЪСНАЛО Е ВЕЧЕ. И КЪНЧЕВ СЕ ПРАВИ НА ВСЕЗНАЙКО.🎭ИНЦЕКЛОПЕДИЧНИ?

    15:20 22.07.2026

  • 11 Роза

    1 0 Отговор
    Никога не обръщам внимание кой колко е спечелил в това предаване,нито дори кой е водещия.Гледам го заради знанията,които дава.Някои въпроси ме интересуват повече,затова си имам една тетрадка,в която си ги записвам,и после търся още имформация в интернет.Хубаво е човек да бъде любознателен и очите му да са отворени за света!

    15:24 22.07.2026

  • 12 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Едно тъпо предаване с още по тъп водещ. Много участници станаха богати с по 300 евро и сега са достойни за клуба на богатите. Каква комедия, да заплачеш от радост.

    15:40 22.07.2026

  • 13 Коко

    0 0 Отговор
    Само факта че се излъчва по бТВ говори предостатъчно.Кой разбрал разбрал.

    15:50 22.07.2026