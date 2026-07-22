„Стани богат“ празнува 25 години в ефира на България тази есен

Тази есен емблематичната телевизионна игра „Стани богат“ по bTV отбелязва 25 години в ефира на България. Четвърт век, през който предаването вдъхновява, забавлява и доказва, че знанието е истинска ценност, превръщайки се в едно от най-обичаните и разпознаваеми телевизионни заглавия у нас.
По този повод специални видеообръщения с поздравления към емблематичния водещ на предаването у нас – Ники Кънчев, към зрителите и целия екип на „Стани богат“ изпратиха водещите на формата от Полша и Коста Рика. Особено емоционално е посланието на Хуберт Урбански - водещ на полското издание, който има български корени и отправя своите поздравления на чист български език. Към празничните поздрави се присъединява и водещият на „Стани богат“ в Коста Рика – Едгар Силва. Това е само началото – през следващите седмици зрителите ще видят още специални послания от лицата на любимата игра от различни държави по света.
Техните послания са признание за дългогодишния успех на българското издание и за мястото, което „Стани богат“ заема в сърцата на поколения зрители. През изминалите 25 години играта даде шанс на хиляди участници да проверят знанията си, да сбъднат мечтите си и да преживеят незабравими емоции, превръщайки предаването в символ на интелигентното телевизионно забавление.
25-ият сезон ще предложи много специални изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички участници, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти, празнични изненади и още много поводи за усмивки и емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
14:30 22.07.2026
2 еволюция на видовете
14:32 22.07.2026
3 Пич
А голямата награда - смешно малка!!!
Големо шоу, казвам ви...!!!
14:32 22.07.2026
4 А през
До коментар #1 от "честен ционист":Останалата част, снимат 2 месеца и 10 месеца повторения..
14:39 22.07.2026
5 зрител
Коментиран от #7, #8
14:41 22.07.2026
6 Kaлпазанин
14:44 22.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #5 от "зрител":Напротив, в живота можеш да научиш нещо, само ако имаш персонален интерес към него. Ако чуеш отговора на някой въпрос просто механчино след няколко часа си го забравил вече.
14:52 22.07.2026
9 Цвете
15:18 22.07.2026
10 Цвете
15:20 22.07.2026
11 Роза
15:24 22.07.2026
12 Павел Пенев
15:40 22.07.2026
13 Коко
15:50 22.07.2026