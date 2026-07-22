Холивудската легенда Уилям Дефо навършва 71 г., докато снима нови филмови хитове

Един от най-харизматичните, талантливи и продуктивни актьори в историята на съвременното кино, Уилям Дефо, празнува своя 71-ви рожден ден днес, 22 юли 2026 г.. Роден през 1955 г. в Апълтън, Уисконсин, четирикратно номинираният за награда „Оскар“ артист продължава да бъде сред най-търсените имена в Холивуд. Той вдъхновява фенове и критици със своята забележителна енергия и неподражаемо присъствие на екрана.

Невероятна кариера и емблематични роли

Кариерата на Уилям Дефо обхваща почти половин век. Пробивът му идва през 1986 г. с култовия военен филм „Взвод“ на Оливър Стоун, който му носи първата номинация за „Оскар“. През годините той се превъплъщава в широк спектър от образи, които дефинират неговия гений. Според филмовите критици от IMDb и Rotten Tomatoes, има пет емблематични филма, които всеки фен трябва да изгледа в негова чест:

„Взвод“ (1986): Ролята на сержант Елиас, която му носи първо световно признание и показва способността му да играе дълбоко морални образи.

„Спайдър-мен“ (2002): Неподражаемото му превъплъщение в Норман Озборн (Зеления гоблин), което се превърна в еталон за комиксов злодей в Холивуд.

„Вратата на вечността“ (2018): Хипнотизиращото му представяне като художника Винсент ван Гог, донесло му четвърта номинация за „Оскар“.

„Фарът“ (2019): Психологически шедьовър, в който си партнира с Робърт Патинсън и разкрива пълната сила на своя суров и експресивен актьорски талант.

„Клети създания“ (2023): Ролята на ексцентричния учен д-р Годуин Бакстър, която отново доказа, че Дефо е незаменим в съвременното авторско кино.

Проектите му през 2026 година: От „Werwulf“ до театъра във Венеция

Въпреки че вече е на 71 години, Дефо не показва никакви признаци на забавяне на темпото. В момента той е ангажиран с няколко мащабни проекта:

Новият хорър филм „Werwulf“: Актьорът отново се съюзява с режисьора Робърт Егърс за готическа драма за върколаци, чиято премиера е насрочена за Коледа през 2026 г. Първите кадри от продукцията вече предизвикаха вълна от коментари в мрежата Threads.

Актьорът отново се съюзява с режисьора Робърт Егърс за готическа драма за върколаци, чиято премиера е насрочена за Коледа през 2026 г. Първите кадри от продукцията вече предизвикаха вълна от коментари в мрежата Threads. Лентата „White Lies“: Наскоро приключиха снимките на новия филм на Оливър Стоун, където Дефо си партнира с Майкъл Дъглас. Информация за старта на продукцията беше потвърдена официално от изданието Deadline.

Наскоро приключиха снимките на новия филм на Оливър Стоун, където Дефо си партнира с Майкъл Дъглас. Информация за старта на продукцията беше потвърдена официално от изданието Deadline. Театрални ангажименти: Освен на екрана, актьорът блести и като артистичен директор на театралния департамент на венецианското биенале, където активно защитава „аматьорския дух“ и суровата емоция в изкуството.

Днес рожденикът споделя празника си със своята съпруга, италианската режисьорка Джада Колагранде, с която делят времето си между Рим и САЩ, когато актьорът не е на снимачната площадка.