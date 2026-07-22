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Холивудската легенда Уилям Дефо навършва 71 г., докато снима нови филмови хитове

Холивудската легенда Уилям Дефо навършва 71 г., докато снима нови филмови хитове

22 Юли, 2026 11:44 628 4

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Кариерата на Уилям Дефо обхваща почти половин век

Холивудската легенда Уилям Дефо навършва 71 г., докато снима нови филмови хитове - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-харизматичните, талантливи и продуктивни актьори в историята на съвременното кино, Уилям Дефо, празнува своя 71-ви рожден ден днес, 22 юли 2026 г.. Роден през 1955 г. в Апълтън, Уисконсин, четирикратно номинираният за награда „Оскар“ артист продължава да бъде сред най-търсените имена в Холивуд. Той вдъхновява фенове и критици със своята забележителна енергия и неподражаемо присъствие на екрана.

Невероятна кариера и емблематични роли

Кариерата на Уилям Дефо обхваща почти половин век. Пробивът му идва през 1986 г. с култовия военен филм „Взвод“ на Оливър Стоун, който му носи първата номинация за „Оскар“. През годините той се превъплъщава в широк спектър от образи, които дефинират неговия гений. Според филмовите критици от IMDb и Rotten Tomatoes, има пет емблематични филма, които всеки фен трябва да изгледа в негова чест:

  • „Взвод“ (1986): Ролята на сержант Елиас, която му носи първо световно признание и показва способността му да играе дълбоко морални образи.
  • „Спайдър-мен“ (2002): Неподражаемото му превъплъщение в Норман Озборн (Зеления гоблин), което се превърна в еталон за комиксов злодей в Холивуд.
  • „Вратата на вечността“ (2018): Хипнотизиращото му представяне като художника Винсент ван Гог, донесло му четвърта номинация за „Оскар“.
  • „Фарът“ (2019): Психологически шедьовър, в който си партнира с Робърт Патинсън и разкрива пълната сила на своя суров и експресивен актьорски талант.
  • „Клети създания“ (2023): Ролята на ексцентричния учен д-р Годуин Бакстър, която отново доказа, че Дефо е незаменим в съвременното авторско кино.

Проектите му през 2026 година: От „Werwulf“ до театъра във Венеция

Въпреки че вече е на 71 години, Дефо не показва никакви признаци на забавяне на темпото. В момента той е ангажиран с няколко мащабни проекта:

  • Новият хорър филм „Werwulf“: Актьорът отново се съюзява с режисьора Робърт Егърс за готическа драма за върколаци, чиято премиера е насрочена за Коледа през 2026 г. Първите кадри от продукцията вече предизвикаха вълна от коментари в мрежата Threads.
  • Лентата „White Lies“: Наскоро приключиха снимките на новия филм на Оливър Стоун, където Дефо си партнира с Майкъл Дъглас. Информация за старта на продукцията беше потвърдена официално от изданието Deadline.
  • Театрални ангажименти: Освен на екрана, актьорът блести и като артистичен директор на театралния департамент на венецианското биенале, където активно защитава „аматьорския дух“ и суровата емоция в изкуството.

Днес рожденикът споделя празника си със своята съпруга, италианската режисьорка Джада Колагранде, с която делят времето си между Рим и САЩ, когато актьорът не е на снимачната площадка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 2 Отговор
    Имаш един филм с Дефо, режисьора на края ма филма, толкова беше изрязал сцените, че от касов филм, беше станал посредствен с глупав финал. Робърт Редфорд, мисля че играеше отвлечения.

    12:11 22.07.2026

  • 2 00014

    0 2 Отговор
    Точно този невзрачният грозник - легенда? Айде чупката с вашите глупости.

    12:47 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.