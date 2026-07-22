Първият в Европа фестивал за безалкохолна крафт бира започна в Полша

Варшава стана домакин на фестивал, представян от организаторите като първото в Европа събитие, посветено изцяло на безалкохолната крафт бира. Тридневният форум „Zero Zero“ (Wolno Wolno) показва как напитките с нулево алкохолно съдържание постепенно преминават от периферията на бирения пазар към самостоятелна категория с все по-разнообразен вкус и собствена публика.

Фестивалът се провежда в централната градина „Саски“ и събира около десет полски пивоварни с близо 30 предложения. Сред тях има Matcha IPA, овесен стаут с азот, плодови бири с ананас, маракуя и манго, напитка с борови иглички и английски портер, произведен от краковската Tea Time Brewery.

Организаторът Павел Лешчински заяви пред TVP World, че събитието отразява отчетлива промяна в навиците на полските потребители. Докато общите продажби на бира в страната намаляват, безалкохолният сегмент продължава да расте и вече формира около 8,1% от пазара.

„Потребителите все по-често искат безалкохолна бира и пазарът отговаря на това търсене“, посочи Лешчински. По думите му новото поколение продукти вече не е предназначено единствено за шофьори или за хора, които по здравословни причини избягват алкохола.

Крафт производителите се стремят да възпроизведат плътността, аромата и горчивината на традиционните стилове, без да разчитат на значително алкохолно съдържание. Това включва използването на специални дрожди, контролирана ферментация или последващо отстраняване на алкохола. Технологичният процес остава сложен, тъй като алкохолът влияе не само върху силата, но и върху тялото, аромата и усещането на напитката.

„Ако човек реши да не консумира алкохол, защо изборът му трябва да се свежда до вода, сладки газирани напитки или безвкусна бира? Той заслужава продукт, който е освежаващ, качествен и оправдава цената си“, заяви организаторът.

Събитието във Варшава е част от по-широка международна тенденция. Според анализаторската компания IWSR продажбите по обем на безалкохолни аналози на бира, вино, спиртни напитки и готови коктейли са нараснали с приблизително 9% през 2025 г. Очаква се категорията да се разшири с още 36% между 2024 и 2029 г., когато световното потребление може да надхвърли 18 млрд. порции годишно.

Безалкохолната бира остава основният двигател на този ръст. Тя е по-позната на потребителите от алтернативите на виното и твърдия алкохол, а големите пивоварни влагат значителни средства в подобряване на вкуса, опаковките и разпространението ѝ. IWSR прогнозира, че глобалният обем на напитките без алкохол ще расте значително по-бързо от традиционния алкохолен пазар през следващите години.

Интересът често се свързва с милениалите и поколението Z, но последните данни показват по-сложна картина. По-младите потребители не се отказват непременно от алкохола, а по-често редуват традиционни и безалкохолни напитки според повода. Около 75% от представителите на поколението Z, които купуват продукти с ниско или нулево алкохолно съдържание, посочват, че съзнателно ограничават общата си консумация.

Първата вечер на „Zero Zero“ привлече посетители от различни възрастови групи и националности. Организаторите подчертаха, че фестивалът не е кампания срещу алкохола, а опит да се покаже, че безалкохолната бира може да има същото разнообразие и гастрономическа стойност като традиционната.

„Не се опитваме да демонизираме алкохола. Това е празник, в който всеки може да участва, а решението какво да пие остава изцяло лично“, заяви Лешчински.