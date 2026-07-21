От социализма до днес: Как България се превърна в Холивуд на Балканите

През последните десетилетия България успешно се утвърди като една от водещите филмови дестинации в Европа. Родната природа, съчетана с мащабните модерни студиа и опитни екипи, привлече десетки звездни актьори от Холивуд. Пътят на чуждите кинопродукции у нас обаче извървява дълъг преход – от изолирани копродукции по времето на социализма до блокбъстъри за стотици милиони долари.

Епохата на социализма: Лукс в "Гранд хотел София" и армия от статисти

Преди 1989 г. заснемането на чужди филми в тогавашната Студия за игрални филми „Бояна“ е строго контролирано от държавата чрез „Българска кинематография“. Проектите се реализират предимно като мащабни копродукции със страните от Източния блок или по изключение с големи западни студиа (френски, италиански и западногермански), търсещи по-ниски производствени разходи и специфична природа.

Организацията по онова време е белязана от любопитни детайли:

Настаняване на чужденците: Тъй като западното присъствие е ограничено, чуждите киноекипи и актьори са настанявани в малкото елитни софийски хотели по онова време – емблематичния „Гранд хотел София“ (сега „Интерконтинентал“ на пл. „Народно събрание“), хотел „Ню Отани“ (по-късно известен като „Кемпински-Зографски“) или в почивните станции на ЦК на БКП в Драгалевци и Бояна. За чужденците това е досег до изолирания социалистически лукс, охраняван дискретно от службите за сигурност.

Тъй като западното присъствие е ограничено, чуждите киноекипи и актьори са настанявани в малкото елитни софийски хотели по онова време – емблематичния „Гранд хотел София“ (сега „Интерконтинентал“ на пл. „Народно събрание“), хотел „Ню Отани“ (по-късно известен като „Кемпински-Зографски“) или в почивните станции на ЦК на БКП в Драгалевци и Бояна. За чужденците това е досег до изолирания социалистически лукс, охраняван дискретно от службите за сигурност. Търсене на статисти: Набирането на хилядите статисти за масовите сцени (особено в историческите епоси) се организира чрез местните партийни комитети, ТКЗС-та и читалища. Често цели военни поделения на Българската народна армия са командировани на снимачната площадка, за да влязат в ролята на древни армии, конници или бунтовници. На местното население в селата се плащат скромни хонорари, което за времето си е истинско събитие и допълнителен доход.

Набирането на хилядите статисти за масовите сцени (особено в историческите епоси) се организира чрез местните партийни комитети, ТКЗС-та и читалища. Често цели военни поделения на Българската народна армия са командировани на снимачната площадка, за да влязат в ролята на древни армии, конници или бунтовници. На местното население в селата се плащат скромни хонорари, което за времето си е истинско събитие и допълнителен доход. Големите звезди на епохата: През социализма у нас снимат легенди като френския секссимвол Серж Генсбур (във филма „Пасажът“), великия италиански актьор Марчело Мастрояни, италианската дива Клаудия Кардинале, както и обичани съветски актьори като Никита Михалков и Инокентий Смоктуновски. Техните визити предизвикват фурор, а срещите им с българската публика са строго филтрирани.

Златната ера на екшъна: Епохата на Ню Бояна

Истинският бум започва, след като американската компания Nu Image придобива киноцентъра и го преименува на „Ню Бояна Филм Студиос“. Ниските производствени разходи и бързото изграждане на декори (като древен Рим и улиците на Ню Йорк) превръщат София в снимачна площадка на мегапродукции.

Сред най-популярните заглавия, заснети у нас, изпъкват:

"Непобедимите" (The Expendables 2, 3 и 4): Култовата екшън поредица събра в България най-големите екшън легенди.

"Рамбо: Последна кръв" (Rambo: Last Blood): Силвестър Сталоун се завърна у нас за петата част на легендарната сага.

"300: Възходът на една империя": Историческият блокбъстър трансформира софийските студиа в антични бойни полета.

"Хелбой" и "Конан Варварина": Мащабни фентъзи продукции, които преобразиха българските гори и пещери.

Чудото на декорите: Как София става Ню Йорк и Древен Рим

Едно от най-големите предимства на „Ню Бояна“ е способността на българските майстори-декоратори да изграждат цели светове от нулата за броени седмици. Инженерното майсторство у нас е високо ценено в Холивуд:

Ню Йорк в София: Гигантският декор, пресъздаващ улиците на Манхатън, включва автентични фасади, стълбища, знаци и светофари. Той е толкова реалистичен, че е използван в десетки филми, спестявайки милиони долари за разрешителни за затваряне на улици в САЩ.

Гигантският декор, пресъздаващ улиците на Манхатън, включва автентични фасади, стълбища, знаци и светофари. Той е толкова реалистичен, че е използван в десетки филми, спестявайки милиони долари за разрешителни за затваряне на улици в САЩ. Античен Рим и Лондон: За филми като "300: Възходът на една империя" и "Код: Лондон" са изградени колосални амфитеатри, колонади и брутални бойни полета, съчетаващи класически строителни материали със съвременни CGI зелени екрани.

Холивудските звезди и техните български приключения

България е посрещала актьори като Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Чък Норис, Харисън Форд, Антонио Бандерас, Джон Траволта и Мел Гибсън. Престоят им у нас роди десетки любопитни истории:

Инцидентът с Джейсън Стейтъм в Черно море: По време на снимките на "Непобедимите 3" на пристанището във Варна, спирачките на камиона, управляван от Стейтъм, отказват. Превозното средство пада в морето. Благодарение на миналото си на професионален гмуркач, актьорът успява сам да изплува от кабината на дъното.

Деветашката пещера и прилепите: Заснемането на "Непобедимите 2" в Деветашката пещера предизвика скандал сред еколозите заради стреса, причинен на хилядите зимуващи там прилепи. Продукцията построи и истински мост над река Осъм, който остана като подарък за местната инфраструктура.

Антонио Бандерас и българското изкуство: Испанската мегазвезда стана известна с любовта си към родната култура. По време на престоите си за филми като "Аутомата" и "Имало едно време в Бояна", той посети редица изложби, срещна се с български художници и дори закупи картини на местни автори, хвалейки таланта на нашите творци.

Епичният сблъсък на Траволта и Де Ниро: Заснемането на драмата "Сезон за убийства" (Killing Season) събра Джон Траволта и Робърт Де Ниро на родна земя. Траволта, който сам пилотира частния си самолет до София, сподели в интервюта очарованието си от Витоша, където бяха заснети част от напрегнатите екшън сцени.

Чък Норис и срещата с феновете: Легендарният майстор на бойни изкуства предизвика истинска истерия при кацането си на летище София, а интернет пространството се наводни с класическите „вицове за Чък Норис“, адаптирани за България.

Днес България продължава да бъде ключов играч на световната филмова карта, доказвайки, че киното у нас няма граници