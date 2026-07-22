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Дани Глоувър на 80 г.: Смъртоносно оръжие срещу забравата

Дани Глоувър на 80 г.: Смъртоносно оръжие срещу забравата

22 Юли, 2026 12:47 609 2

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Холивудската легенда празнува юбилей на фона на лична битка с Алцхаймер, но остава символ на дух и активизъм

Дани Глоувър на 80 г.: Смъртоносно оръжие срещу забравата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 22 юли 2026 г., емблематичният американски актьор, режисьор и активист Дани Глоувър навършва 80 години. Роденият в Сан Франциско през 1946 г. артист посреща своя кръгъл юбилей, заобиколен от семейството си, оставяйки зад гърба си над четири десетилетия забележителна кариера в киното и стотици незабравими превъплъщения.

Кино кариера, белязана от титанични роли

Глоувър придобива световна слава най-вече с превъплъщението си в образа на улегналия сержант Роджър Мърто в екшън поредицата „Смъртоносно оръжие“, където си партнира с Мел Гибсън. Неговата култова реплика „Твърде стар съм за тези неща“ се превърна в попкултурен феномен.

Извън екшън жанра, актьорът прави изключителни драматични роли в класики като „Пурпурен цвят“ на Стивън Спилбърг, „Свидетел“ и „Хищникът 2“. Приносът му към седмото изкуство и хуманитарната му дейност бяха официално признати от Академията, която го удостои с почетен „Оскар“ (наградата „Джийн Хершолт“) за неговия принос към човечеството.

Боксофис рекорди и финансови успехи

През годините Дани Глоувър се доказва като един от най-доходоносните актьори на Холивуд. Четирите части на франчайза „Смъртоносно оръжие“ генерират над 950 милиона долара в световния боксофис, превръщайки се в златна кокошка за Warner Bros. Драмата „Пурпурен цвят“ също постига огромен търговски успех с приходи от 142 милиона долара при скромен бюджет, а по-късните му участия в блокбъстъри като „2012“ (над 790 милиона долара глобален приход) затвърждават статута му на сигурен магнит за масовата публика.

Смелата битка извън екрана и подкрепа от Холивуд

Юбилеят на актьора идва само броени седмици след като той и семейството му споделиха публично неговата лична диагностика. В емоционални интервюта пред американски медии Глоувър разкри, че от 2023 г. живее с болестта на Алцхаймер.

По случай празника десетки негови колеги изразиха своята дълбока признателност и обич. Дългогодишният му екранен партньор Мел Гибсън направи емоционално обръщение, определяйки Глоувър като „свой брат на екрана и в живота, чиято доброта и кураж пред лицето на трудностите вдъхновяват всички“. Режисьорът Стивън Спилбърг също изпрати поздравително писмо, в което подчерта, че Глоувър притежава „рядка човечност, която озарява всеки кадър“.

Въпреки напредването на възрастта и здравословното предизвикателство, неговата дъщеря Мандиса споделя пред чуждестранния печат, че баща ѝ запазва своя борбен дух. Дани Глоувър остава ангажиран като посланик на добра воля на УНИЦЕФ и глас в борбата за граждански права, доказвайки, че истинските герои не остаряват.


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    Феноменален актьор!!! Да е жив и здрав!!!

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