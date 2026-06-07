Смъртният акт на Хълк Хоган бе публикуван след съмнения за лекарска грешка

Близо година след смъртта на легендата на професионалната борба Хълк Хоган, чието истинско име е Тери Болеа, властите във Флорида официално приключиха разследването по случая, като заключиха, че той е починал от естествена смърт и няма данни за престъпление или неправомерни действия.

Според информация, публикувана от американски медии, полицията в Клиъруотър, щата Флорида, е потвърдила резултатите от продължилото месеци разследване и е класифицирала смъртта на звездата като „естествена и настъпила под медицинско наблюдение“. В публикувания 72-страничен доклад се посочва, че след обстойна проверка не са открити доказателства, които да сочат престъпна дейност или други обстоятелства, допринесли за смъртта на знаменития спортист.

„След изчерпателен преглед на свидетелски показания, медицинска документация, записи от охранителни камери в дома и визуален оглед на тялото на господин Болеа, не бяха открити доказателства, че смъртта на Тери Болеа е настъпила по друга причина освен естествена“, се казва в заключението на разследващите.

Полицията благодари и на членовете на семейството на Хълк Хоган за пълното им съдействие по време на разследването. Сред посочените са съпругата му Скай Дейли, децата му Ник и Брук Хоган, както и семейният адвокат Кевин Хейслет. От полицията подчертават, че достъпът до лична и медицинска информация е бил възможен благодарение на доброволното съдействие на близките в труден за тях момент.

Хълк Хоган, чието истинско име е Тери Джийн Болеа, почина на 24 юли 2025 г. на 71-годишна възраст. Той колабира в имението си във Флорида и впоследствие беше транспортиран до местна болница, където лекарите констатираха смъртта му.

Още в първоначалните доклади беше посочено, че причината за смъртта е остър миокарден инфаркт. Последвалата аутопсия потвърди това заключение и разкри, че Хоган е страдал от предсърдно мъждене – сърдечно нарушение, което повишава риска от сериозни усложнения. Медицинските документи показват още, че той е бил диагностициран и с хронична лимфоцитна левкемия (CLL) – форма на рак на кръвта, която често протича бавно и може да остане незабелязана в продължение на години.

Разследването беше удължено след появата на твърдения за евентуална лекарска грешка. В хода на проверката беше разпитан трудов терапевт, който е присъствал в дома на Хълк Хоган в момента, когато легендата е спряла да диша. По информация на американски медии той е предположил, че наскоро извършена хирургична интервенция може да е довела до увреждане на диафрагмалния нерв – ключов нерв, отговорен за контрола на дишането.

Според медицински специалисти подобно увреждане може да предизвика сериозни дихателни проблеми. По време на последвалите разпити обаче терапевтът признава, че не е специалист по неврохирургия и че е работил с Хоган едва две седмици преди смъртта му, поради което не може да даде категорично медицинско заключение.

През октомври 2025 г. семейството на Хълк Хоган подаде искане за удължаване на законовите срокове с цел допълнително проучване на възможните претенции за лекарска небрежност. Въпреки това окончателният доклад на полицията не открива доказателства, които да подкрепят подобна хипотеза.

Дъщерята на легендарния кечист Брук Хоган също публично изрази въпроси относно обстоятелствата около смъртта на баща си. В интервю през август 2025 г. тя заяви, че диагнозата левкемия я е изненадала, тъй като подобни заболявания не са характерни за семейството. По-късно обаче уточни, че не подозира престъпление, а просто търси по-ясно обяснение за сложното здравословно състояние на баща си.

Хълк Хоган остава една от най-влиятелните фигури в историята на професионалната борба. През 80-те и 90-те години той се превърна в лицето на WWE и помогна за превръщането на кеча в глобален развлекателен феномен. Кариерата му обхваща повече от четири десетилетия, а популярността му далеч надхвърли границите на спорта благодарение на участията му в киното, телевизията и риалити форматите.