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„Ще ми вземе половината имоти“: Кеч звездата Джей Усо проговори за тежкия си развод

„Ще ми вземе половината имоти“: Кеч звездата Джей Усо проговори за тежкия си развод

10 Юли, 2026 07:15 684 2

  • джей усо-
  • кечист-
  • такесия фату-
  • развод

Жена му настоява и за основни родителски права над сина им

„Ще ми вземе половината имоти“: Кеч звездата Джей Усо проговори за тежкия си развод - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кеч звездата Джей Усо проговори публично за развода си, след като стана ясно, че съпругата му Такесия Фату е подала документи за прекратяване на брака им след 12 години съвместен живот.

Звездата на WWE, чието истинско име е Джошуа Самюъл Фату, коментира ситуацията в социалните мрежи с характерната си самоирония. В публикация, която бързо беше подета от феновете му, той написа: „Ще ми вземе половината имоти. Какво следва? Имам нужда от подкрепата ви точно сега, YEET Nation.“ Изказването му дойде на фона на засилен интерес към личния му живот и спекулации около причините за раздялата.

Според американски медии Такесия Фату е подала молба за развод на 24 юни във Файет Каунти, щата Джорджия. В документите се посочва, че бракът е „непоправимо разстроен“ и няма реални изгледи за помирение. Тя настоява за основни родителски права над сина им, като според публикации е склонна двамата родители да споделят юридическата отговорност за детето.

Исканията ѝ включват още издръжка за детето и съпружеска издръжка, както и право да продължи да използва семейния дом в Джорджия. Именно финансовата страна на раздялата изглежда е била повод за саркастичния коментар на Джей Усо, който се опита да омекоти ситуацията с хумор, макар темата да е чувствителна както за него, така и за семейството му.

Преди това кечистът публикува и по-рязко послание в Instagram Story, в което заяви, че е „зрял мъж“ и призова феновете да оставят извън темата друга жена, чието име се свързва с него в публичното пространство. Става дума за слухове около НХТ звездата Джейда Паркър, с която Усо от месеци е обект на спекулации. Двамата не са потвърдили официално връзка.

Джей Усо е една от най-популярните фигури в съвременния кеч. Той произхожда от прочутата самоанска династия Аноаʻи, дала на WWE имена като Роман Рейнс, Йокозуна, Рикиши и Дуейн „Скалата“ Джонсън. Заедно с брат си Джими Усо дълги години беше част от един от най-успешните отбори в историята на компанията, преди да се утвърди и като самостоятелна звезда.

В последните години образът му се превърна в един от най-разпознаваемите в WWE благодарение на фразата „Yeet“, която феновете скандират по време на появите му. Личната драма обаче идва в момент, в който кариерата му е в силен период, а публичният интерес към всяка негова стъпка е особено голям.

Разводът слага край на дълга връзка, започнала още преди световната слава на кечиста. Джей Усо и Такесия Фату са смятани за двойка от ученическите години, а бракът им досега рядко е бил в центъра на медийното внимание. Сега раздялата им се превръща в една от най-коментираните теми сред феновете на WWE.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    1 0 Отговор
    Ако Джей Усо и съпругата му не бяха сключили брак, ситуацията с имуществото вероятно щеше да е различна, кой го карал да сключва брак, сам си е виновен.

    07:32 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.