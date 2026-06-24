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Бащата на Даниела Рупецова минал през ада след сериозна травма

Бащата на Даниела Рупецова минал през ада след сериозна травма

24 Юни, 2026 12:58 909 7

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  • риалити-
  • ергенът-
  • баща-
  • здравословни проблеми-
  • лекарска грешка

Риалити героинята разказа за лекарски грешки, които забавили възстановяването на баща ѝ

Бащата на Даниела Рупецова минал през ада след сериозна травма - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниела Рупецова наскоро разкри тежък семеен драматичен период, през който е преминал баща ѝ през последните месеци.

Риалити героинята от "Ергенът" сподели в социалните мрежи емоционален пост, с който показа колко труден е бил пътят към възстановяването на най-близкия ѝ човек след сериозна травма. По думите на Даниела баща ѝ е претърпял тежко счупване на раменната става, което първоначално не е било установено.

"Баща ми, след три месеца рехабилитация, хиляди премеждия и тежко счупена раменна става преди три месеца, без никой в болницата в Асеновград да е разбрал, че е счупена", пише Рупецова. Тя уточнява, че са последвали седмици на болка, възстановяване и множество трудности, преди да се стигне до правилната диагноза и необходимото лечение, пише Шоу Блиц.

Бащата на Даниела Рупецова минал през ада след сериозна травма

Даниела Рупецова използва случая, за да отправи специални благодарности към д-р Валентин Балтов и екипа на болница "Сърце и мозък", където е била извършена операцията.

"Безкраен професионалист", пише тя за лекаря, помогнал на баща ѝ да се върне към нормалния си живот. И благодари и на д-р Калоянов за професионалната грижа и отношението по време на възстановителния процес.

"Безкрайни благодарности и за човечното отношение", сподели още тя.

От публикуваните кадри става ясно, че след тежката операция, продължителната рехабилитация и многобройните упражнения баща ѝ вече е на крака и постепенно възвръща нормалния си ритъм на живот.


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  • 1 ТойПоне

    11 1 Отговор
    Той понесе една травма, като видя дъщеря си в Ергена, сега втора...

    12:59 24.06.2026

  • 2 Гост

    4 0 Отговор
    Аз пък съм чувал от един тираджия как в тази Плевенска болница Сърце и мозък му слагали стенд и останал инвалид за цял живот.

    13:01 24.06.2026

  • 3 писачката

    7 2 Отговор
    по важно в пълнежа
    че силиконовите уста на момата са в добра форма
    блазе им на късметлиите
    без рекламации

    13:05 24.06.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Не разпознават ли счупено на рентгеновата снимка!

    13:09 24.06.2026

  • 5 Сайта

    5 0 Отговор
    На застарелите работнички е на промоция
    Гусирова, Питонова, тази помаккиння

    13:15 24.06.2026

  • 6 гост

    6 0 Отговор
    Тази ...ТРЯБВА ли да я познаваме а после и баща и....Фактуристите...Вас питам.

    13:31 24.06.2026

  • 7 хахахаха

    7 0 Отговор
    "риалити героиня", извинявам се, това професия ли е и кому е нужна тази информация?Сериозната журналистика отдавна е мираж, но това вече минава всякакви граници, постоянно се бълват бози отвсякъде, никаква градивна, полезна информация!!!

    13:31 24.06.2026