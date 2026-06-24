Бащата на Даниела Рупецова минал през ада след сериозна травма

Даниела Рупецова наскоро разкри тежък семеен драматичен период, през който е преминал баща ѝ през последните месеци.
Риалити героинята от "Ергенът" сподели в социалните мрежи емоционален пост, с който показа колко труден е бил пътят към възстановяването на най-близкия ѝ човек след сериозна травма. По думите на Даниела баща ѝ е претърпял тежко счупване на раменната става, което първоначално не е било установено.
"Баща ми, след три месеца рехабилитация, хиляди премеждия и тежко счупена раменна става преди три месеца, без никой в болницата в Асеновград да е разбрал, че е счупена", пише Рупецова. Тя уточнява, че са последвали седмици на болка, възстановяване и множество трудности, преди да се стигне до правилната диагноза и необходимото лечение, пише Шоу Блиц.
Даниела Рупецова използва случая, за да отправи специални благодарности към д-р Валентин Балтов и екипа на болница "Сърце и мозък", където е била извършена операцията.
"Безкраен професионалист", пише тя за лекаря, помогнал на баща ѝ да се върне към нормалния си живот. И благодари и на д-р Калоянов за професионалната грижа и отношението по време на възстановителния процес.
"Безкрайни благодарности и за човечното отношение", сподели още тя.
От публикуваните кадри става ясно, че след тежката операция, продължителната рехабилитация и многобройните упражнения баща ѝ вече е на крака и постепенно възвръща нормалния си ритъм на живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТойПоне
12:59 24.06.2026
2 Гост
13:01 24.06.2026
3 писачката
че силиконовите уста на момата са в добра форма
блазе им на късметлиите
без рекламации
13:05 24.06.2026
4 Дзак
13:09 24.06.2026
5 Сайта
Гусирова, Питонова, тази помаккиння
13:15 24.06.2026
6 гост
13:31 24.06.2026
7 хахахаха
13:31 24.06.2026